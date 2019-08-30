Росгвардия запишет все на видео

Росгвардейцам выдадут личные видеорегистраторы. Планируется, что бойцы будут использовать устройства на массовых мероприятиях, заявил в интервью ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, портативные системы видеофиксации также понадобятся ОМОНу и СОБРу при проведении спецопераций. Кроме того, камеры смогут использовать сотрудники вневедомственной охраны.

Техническое задание и правовые основы нововведения сейчас только прорабатываются, пояснил “Ъ FM” официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин: «Планируется большая работа с юридическим внедрением этих видеорегистраторов, чтобы они законно использовались на мероприятиях. Технические возможности на сегодняшний день достаточно большие: есть приборы, которые могут работать в течение 24 часов, но в данном случае такой необходимости нет. В любом случае, вся эта информация будет записываться, а затем, видимо, храниться в дежурной части, так что данные с того или иного мероприятия найти будет можно. Все эти механизмы будут прописаны в нашем внутреннем приказе».

Сейчас портативные видеорегистраторы в России есть у сотрудников ГИБДД и полицейских. Каким образом они используют такие устройства? И можно ли получить видеозаписи, если возникнут конфликты с сотрудниками? На эти вопросы “Ъ FM” ответил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин: «Это регулируется внутренними приказами по подразделению: человеку выдается спецсредство, и он обязан его носить все время дежурства. Сейчас, если выяснится, что видеорегистратор во время смены не работал, то санкции к сотруднику не предъявят, но если возникнет спорный момент, то выиграет заявитель. Записи с приборов хранятся примерно месяц. В метрополитене полиция ходит с этими регистраторами, и если проверяющий увидит, что они не включены, то может начаться служебная проверка. Это очень дисциплинирует сотрудника».

Вопрос о видеофиксации задержаний на массовых акциях еще в прошлом году поднимала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. После месяца столичных протестов в этом году Росгвардия могла пойти на такой шаг, чтобы избежать претензий к ее сотрудникам в будущем, считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев: «Митинги и протестные шествия имели к нововведениям самое прямое отношение. Что же касается видеофиксации, то тут интерес не только в том, чтобы доказать, что росгвардейцы действовали в рамках закона, но и в фиксация нарушений, которые могут иметь правовые последствия.

Это лучший способ избежать претензий, если будут повторяться протестные акции, и жесткость со стороны силовиков выйдет за рамки допустимого.

Понятно, что Росгвардия большая, люди там разные, наклонности и характер у каждого тоже разный, так что, в любом случае, без перегибов, к сожалению, не обойдется. Но это дополнительная гарантия защиты граждан и возможность для руководства ведомства защищать или предъявлять претензии своим людям».

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Какие именно видеорегистраторы будет использовать Росгвардия, пока неизвестно. В службе лишь уточнили, что приоритет отдадут российскому производителю. В МВД в 2015 году заявляли, что планируют закупить для своих сотрудников 200 тыс. устройств под названием «Дозор». Тогда один такой регистратор стоил 15 тыс. руб. Сейчас в интернете цена такого девайса начинается от 20 тыс. руб.

Владимир Расулов