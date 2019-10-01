Все и сразу

Если бы не модель автомобиля и еще несколько малозначительных деталей, то это фото вполне могло бы восприниматься как иллюстрация сегодняшнего ритма жизни. Поправляем макияж в пробках, отвечаем на письма во время ланча, учим английский на велотренажере. Многозадачность стала символом нашего времени, но начало этому процессу было положено еще в прошлом веке. Например, актриса Жозефина Данн стала одной из первых моделей-амбассадоров Максимилиана Факторовича, создателя косметики Max Factor. Она участвовала в рекламных кампаниях и активно снималась сначала в немом, а потом уже в звуковом кино — занятость по тем временам немалая. Тина Канделаки, медиаменеджер, основательница косметического бренда Ansaligy, комментирует: «Несмотря на то что девушка на фото, очевидно, не совмещает макияж и управление автомобилем, фотография иллюстрирует многозадачность, к которой пришел современный человек. К сожалению, постоянное присутствие онлайн и поверхностное потребление большого количества информации не привели к прорыву в человеческом мышлении. Наш мозг, раздельно выполняя мыслящую, рефлекторную и архивирующую функции, не способен постоянно переключаться между этими действиями. Как итог — стресс, сниженная результативность и неумение удержать внимание на одном предмете. Умейте концентрироваться на чем-то одном и переключаться, если хотите сохранить свою эффективность».

Ирина Кириенко