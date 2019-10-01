Красота замысла

Расположенный в знаменитой винодельческой области Грав неподалеку от Бордо, Les Sources de Caudalie не похож на отель в традиционном городском понимании — скорее это живописное маленькое поселение, идеализированный вариант традиционной деревни в Аквитании. Владелица отеля Алис Турбье рассказала «Ъ-Beauty» о том, как здесь удается популяризировать французский стиль жизни и какое место в нем занимают культура и велнес.

— Когда открылся отель Les Sources de Caudalie? Были ли реновации с момента его открытия?

— Отель начал работать в июне 1999 года. Летом 2014 года у нас появились 12 новых сьютов, крытый бассейн, а также винный бар и магазин деликатесов Rouge. Сьюты на берегу озера возведены на сваях, как рыбацкие дома в деревнях на мысе Кап-Ферра, где издавна выращивали устриц. Мы хотели отразить в архитектуре черты ландшафта, типичные для региона Бордо. За ассортимент в Rouge отвечает шеф-повар отеля Николя Масс, отмеченный двумя звездами Michelin, он предлагает широкий выбор самых вкусных местных продуктов, которые можно попробовать в баре и купить на вынос.

Алис Турбье, владелица отеля Les Sources de Caudalie Фото: Caudalie

— Какова основная идея дизайна Les Sources de Caudalie, что определяет ваш стиль?

— Пятизвездный отель, который находится в центре знаменитой винодельческой провинции, был вдохновлен так называемым французским парадоксом, открытым более 20 лет назад. Это исследование, доказавшее связь национального режима питания и образа жизни с отменным здоровьем самих французских граждан, особенно жителей юго-западной части страны. В Les Sources de Caudalie стараются взять лучшее от местной традиции, уделяя особое внимание качеству услуг и прилагая максимум усилий, чтобы показать клиентам тот самый французский стиль жизни — так, чтобы гости смогли в полной мере ощутить его живительное «парадоксальное» действие. Восемь строений, которые составляют Les Sources de Caudalie, воплощают региональные особенности, отражая богатое культурное и историческое наследие этих мест.

— Как это удается сочетать с новыми интерьерами и современными материалами?

— Архитектор Ив Колле с нуля создал современные здания из переработанных местных материалов, спроектировав их так, чтобы они гармонировали с окружающей средой. Интерьер создает уникальную атмосферу в стиле «сельский шик», прекрасно подходящую уединенному отелю, расположившемуся среди виноградников. Так, обои сочетаются с деревянным декором, а сделанная на заказ мебель — с предметами интерьера, найденными на антикварных рынках.

— Не могли бы вы подробнее рассказать об объектах искусства на территории отеля и виноградников?

— Произведения искусства подвержены стихиям: некоторые из них живут в полном согласии с природой, а некоторые, наоборот, вступают с ней в противоречие... И все они олицетворяют нашу философию: бережное отношение к окружающей среде и биоразнообразие. Виноградники вдохновляют художников, мы действительно просим их побывать у нас, прежде чем они начнут работать над своим очередным творением. Мы не боимся ставить скульптуры молодых авторов рядом с работами мэтров. Каждый год мы вносим некоторые изменения: обновляем по несколько скульптур и меняем их расположение. Окружающий пейзаж изменяется в зависимости от времени года, каждый год растут новые побеги, появляются другие растения, а иногда мы даже выкапываем лозу, чтобы дать ценной почве «подышать» и отдохнуть несколько лет. Важно, чтобы и наши скульптуры оставались в движении.

— В чем особенности спа-направления отеля?

— Наш спа тоже непростой: косметические средства и процедуры по уходу для тела и лица разработаны на основе винотерапии. Здесь используют целебные свойства виноградной лозы, эффективные вещества, полученные из винограда, и воду из природных источников. Между прочим, Spa Vinotherapie в отеле Les Sources de Caudalie — это первый подобный специализированный комплекс в мире, он также существует уже 20 лет. В спа есть два бассейна — открытый и закрытый, все это посреди виноградников, на свежем воздухе, в тишине и красоте. Наш отель и место, где он расположен, поистине уникальны.

Беседовала Ирина Кириенко