Цвет ей к лицу

Клубный стиль 1990-х, начесы, широкие плечи и, конечно, легендарный фильм «Красотка» стали источниками вдохновения для создания образа на обложке. Блестящее платье Gucci напомнило модные в те годы объемные плечи во всех нарядах и рукава фонариком. Бьюти-стилист Dolce & Gabbana Ирина Бочкова, которая занималась макияжем модели, рассказывает: «Я сделала акцент на брови — естественные и в то же время выразительные. Для макияжа глаз использовала натуральные оттенки, а губы подчеркнула чувственным красно-розовым цветом.

Второй образ, в черном платье, вышел более классическим, и тут я больше занималась кожей, ее цветом, плавным переходом полутонов. На "яблочки" щек я нанесла коралловый оттенок, слегка растушевала его к височной зоне. Затем немного румян на спинку носа. Такой способ создает сияющий тон лица и модный эффект не загорелой, а чуть тронутой солнцем кожи. Завершила макияж нанесением помады кораллового оттенка».

Стилист Лада Арзуманова и главный редактор приложения Ирина Кириенко отбирают удачные кадры Фото: Юлиана Головинова

Алена Костюк, ведущий стилист бьюти-пространства Peng, ответственная за прическу, добавляет: «Работая в команде, всегда придерживаешься пожеланий стилиста, но иногда хочется пойти и от природы модели. Здесь все совпало: объемные кудри 1990-х и ее собственные романтичные кудряшки. Я лишь их слегка усилила, добавила упругости и объема».

Ирина Кириенко