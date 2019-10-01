В страну Магриба

Объездив спа-отели и клиники в Европе, поклонники массажей и обертываний едва ли воспримут всерьез идею отправиться в Тунис. А зря. Неожиданный факт: страна занимает второе место в мире по количеству центров талассотерапии, уступая только Франции. Один из таких крупных центров расположен в отеле Iberostar Selection Kantaoui Bay в портовом городе Сус.

Закрытый бассейн в спа-центре Iberostar Selection Kantaoui Bay Фото: Iberostar Selection Kantaoui Bay

Его белоснежные здания смотрят прямо на акваторию средиземноморской бухты — дорога до нее, через мини-парк, усаженный пальмами, займет не больше минуты. В просторном спа-центре Iberostar Selection Kantaoui Bay специализируются на «лечении морем» — именно так переводится термин «талассотерапия». Специалисты проводят великое множество процедур — всевозможные массажи, ванны, пилинги, обертывания и орошения с использованием местных морских даров: воды, соли, разных видов целебных водорослей и глины. Здесь предлагают не только разовые процедуры, но и целые курсы по направлениям «детокс», «активное похудение», «омоложение». Такие программы рассчитаны обычно на 4 или 6 дней с 3–5 процедурами ежедневно, к тому же включают не только лифтинги и ирригации, но и персональные фитнес-тренировки вкупе с консультацией шеф-повара, который скорректирует рацион на все время каникул, а возможно, и после них. Одна из самых привлекательных черт Iberostar Selection Kantaoui Bay — демократичная и вполне доступная стоимость, учитывая, что курорт носит гордые пять звезд. Заказать тур на свой вкус и кошелек можно у одного из крупнейших операторов мира — Coral Travel. Как обещают, семь ночей на двоих можно забронировать от 83 тыс. руб., причем включая перелет.

Гидромассажная ванна в спа-центре Iberostar Selection Kantaoui Bay Фото: Iberostar Selection Kantaoui Bay

Стоит отправиться и в сам город Сус, ему есть чем похвастаться помимо спа-ритуалов. Здесь можно поблуждать по узким улочкам Медины, совершить прогулку по длинной набережной или по многокилометровым катакомбам, попробовать свежие морепродукты в портовых ресторанчиках или отправиться в поездку по пескам Сахары на верблюдах.

www.coral.ru

Фото: Lumene

Концентратом для автозагара Lumene Nordic-C [Valo] можно пользоваться круглый год. Достаточно добавить несколько капель средства в любой увлажняющий крем или сыворотку для ежедневного ухода. Ровный золотистый оттенок получается за счет ингредиентов натурального происхождения, действие которых усилено арктической морошкой и витамином С.

Фото: Grand Hotel Kempinski

В спа-центре отеля Grand Hotel Kempinski, расположенного в сердце Старой Риги, помимо классических процедур по уходу и массажей предлагается банная процедура в латышском стиле. В центре работает роскошный Pirts Suite, взявший лучшие черты от традиционной местной парной бани (pirts) и включающий в себя сауну, бассейн с холодной водой и зону отдыха. Ритуал начинается с нагревания в сауне и охлаждения в бассейне, затем парение с березовым веником, а после проводится массаж лица и тела. Посетителям предлагают фрукты, напитки, здоровые блюда и свежевыжатые соки из меню спа-центра.

Линейка Derma для чувствительной кожи парижского бренда Matis пополнилась новыми средствами: смягчающей эссенцией SensiDemak-Mist и очищающим кремом SensiDemak-Cream для снятия макияжа, а также пилингом SensiBiotic Peel без абразивных частиц. В составе средств — успокаивающая вода из цветов липы, расслабляющий экстракт цветов шафрана и освежающая и антиоксидантная эмульсия из цветов апельсинового дерева.

Фото: Henderson

Российский мужской бренд Henderson выпустил три средства на основе растительных компонентов: освежающий лосьон «Иссоп анисовый и кедр», крем для бритья «Ветивер и эвкалипт» и крем после бритья «Эстрагон и бергамот». Коллекция создана на основе натуральных компонентов — это травы и другие растения, собранные специалистами лаборатории Nairian на склоне горы Ара в армянском поселке Арагюх. Формула средств не содержит парабенов, сульфатов, синтетических ароматизаторов и красителей.

Фото: Confident

В клинике инновационной стоматологии и косметологии Confident процесс установки виниров проходит в несколько этапов. Для начала врач анализирует фотографию улыбки и пожелания пациента. Затем тончайшие керамические виниры изготавливают во французской зуботехнической лаборатории. При установке винира на зуб врач лишь слегка стачивает слой эмали, не повреждая зубы. При желании форму можно еще раз скорректировать, а в случае поломки виниры отремонтируют или изготовят заново.

Цветочная тема объединяет новые ароматы, и в каждой композиции она обыграна по-разному. Так, в девичьем и легком Idol Lancome главенствует роза, ее оттеняют жасмин и бергамот, ваниль, кедр, пачули и мускус. В жизнерадостном аромате Wanted Girl Azzaro можно почувствовать имбирь, цветы дурмана, ветивер, а пряность ему придают карамель и гранат.