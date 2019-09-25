«Известия»: до конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет о тех, кто может лишиться места из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Наибольшие риски попасть под сокращения — у сотрудников обрабатывающих производств и чиновников.

Информацию о предстоящих сокращениях отслеживает Минтруд. Там не предоставили свои данные — информацию, собранную, вероятно, по разным методикам, сравнивать некорректно, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, со следующего года ждет масштабное сокращение чиновников. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что численность госслужащих уменьшится на 5% в 2020 году, а в 2021-м — на 15%.

Статистика Росстата за август заставила Минэкономики зафиксировать замедление годовых темпов роста ВВП, которые в министерстве оценивают ежемесячно, с 1,8% в июле до 1,6% в августе на фоне продолжающегося ухудшения внутреннего частного спроса. В Банке России отметили, что индикаторы рынка труда (минимальная безработица, замедление спроса на рабочую силу и рост зарплат лишь в отдельных отраслях) указывают на замедление экономики.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Стабильность вместо ускорения».