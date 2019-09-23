Госслужащим сокращают аппарат

Российских чиновников ждет масштабное сокращение, начиная со следующего года. В интервью «РИА Новости» первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что численность госслужащих уменьшится на 5% в 2020 году, а в 2021-м — на 15%. Это предусмотрено реформой госуправления. По словам Нестеренко, если этого не сделать, то ежегодно в бюджете придется искать дополнительные 100 млрд руб. Освободившиеся средства направят на повышение зарплаты оставшихся на посту.

В Минфине уточнили число чиновников в России. На каждые 10 тыс. россиян приходится 163 служащих. Кого уволят в первую очередь? И поможет ли это бюджету? Директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков считает, что под сокращения попадут чиновники, которые выполняют рутинные задачи: «Есть изменения в системе управления, появляются новые технологии, автоматизируются рутинные процессы. И задача, которая раньше реализовывалась человеком, зачастую сейчас может выполнять система. А государственный служащий — это человек, который должен быть либо экспертом в какой-то области, либо управленцем-регулятором.

Поэтому, конечно же, в первую очередь это может коснуться специалистов, как раз выполняющих рутинные, типовые процессы. И резерв для сокращения здесь достаточно большой.

От того, насколько быстро они работают с информацией, зависит и жизнедеятельность этой отрасли. Поэтому если мы переходим от ручного труда к автоматизации, то, конечно же, ускорение всей деятельности — это значительный прибыток всей экономике, естественно. Быстрее работает государственная структура — более комфортные, быстрые условия для ведения бизнеса, для предприятий. Соответственно, экономика в плюсе».

Но в действительности сэкономить и повысить эффективность работы госаппарата может только такая же масштабная реформа законодательства, говорит директор Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Андрей Клименко: «Если "регуляторная гильотина" будет работать и реально будут сокращаться функции, то это как раз основа для сокращения госслужащих. Потому что если мы сейчас принимаем новые законы, и у нас только увеличивается количество функций, то, соответственно, будет расти и численность. Можно сделать внутренние резервы, допустим, обеспечивающие функции: кадровое производство, бухгалтерия. Они уже и так централизуются. То есть можно найти какую-то еще нишу для эффективности. А по большому счету нужно упорядочить функции. Бесконечная работа по административной реформе включает в себя реформирование контрольно-надзорной деятельности. Меньше проверок, но более эффективных — соответственно, меньше служащих. Это и регуляторная гильотина — отмена ненужных или почти ненужных требований актов».

Впрочем, какого-то реального сокращения большого числа чиновников ждать не приходится, отмечает президент Superjob Алексей Захаров. Их просто перераспределят внутри госаппарата на незакрытые сейчас вакансии. «За последние 30 лет я наблюдал примерно пять больших сокращений, каждое из которых приводило к увеличению государственного аппарата процентов на 15. Я думаю, что, скорее всего, никто никого не сократит. Незакрытые вакансии в штатном расписании в среднем по государственному аппарату по разным причинам составляют как раз те самые 15%.

И деньги, которые на них выделяются, как раз используются для дополнительного мотивирования тех, кто работает в штате. То есть эти ставки как бы распределяются по всем остальным.

Соответственно, задекларированное сокращение на 15% приведет к реальному сокращению абсолютно любого количества людей. То есть штатные единицы будут сокращены, деньги, которые на них выделены, перераспределены. Но физически никакого большого сокращения, я думаю, не последует»,— резюмирует Захаров.

Кроме сокращений правительство намерено также провести реформу государственной гражданской службы, изменив систему найма, оплаты труда и мотивации. В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что никаких окончательных решений по сокращению числа госслужащих еще нет.

Глеб Силко