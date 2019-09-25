Старт «Протона» был отложен из-за проблем при испытаниях

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским спутником Mission Extension Vehicle-1 был отложен из-за проблемы, возникшей в ходе электрических испытаний, сообщила компания International Launch Services. Источник в ракетно-космической отрасли заявил ТАСС, что сбои, выявленные в ходе предстартовых проверок, «выражаются в появлении электромагнитных помех в системе управления "Бриза-М"».

Другой источник сообщил, что помехи в системе управления разгонным блоком «Бриз-М» связаны с неправильным подключением американского спутника в цепь с «разгонником». ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Изначально ракету планировалось запустить в августе, позже дату дважды переносили. С 1996 по 2018 год было осуществлено 96 коммерческих пусков «Протонов», а в текущем году состоялось три старта ракет «Протон-М». Еще три планируется запустить до конца года.