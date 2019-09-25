АСВ пришло за квартирами

Арбитражный суд Татарстана постановил продать на торгах 32 квартиры в доме 65/03 в челнинском микрорайоне «Яшьлек» в счет долга ООО «ЖК „Молодежный“» перед конкурсным управляющим банка «Спурт» — Агентством по страхованию вкладов. В 2012 году ООО «ЖК „Молодежный“» взяло в банке два кредита на общую сумму 57 млн руб., заложив квартиры, полученные у застройщика — компании «Фон». Три квартиры, заложенные банку, были выкуплены жильцами, которые знали о наличии обременения и, как полагают эксперты, своих денег не вернут.



Конкурсный управляющий банка «Спурт» — «Агентство по страхованию вкладов» — добился взыскания с ООО «ЖК „Молодежный“» 113,3 млн руб. основного долга и процентов по кредитам. Согласно решению Арбитражного суда Татарстана, в счет погашения задолженности на торгах продадут 32 квартиры, находившиеся в залоге у банка. Начальная стоимость недвижимости составляет 30,4 млн руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ООО «ЖК „Молодежный“» было связано с группой компаний «Фон», с 1995 года занимавшейся жилищным строительством в Татарстане (возведено более 70 многоэтажных домов общей площадью свыше 700 тыс. кв. м). Согласно данным kartoteka.ru, компанией «ЖК „Молодежный“» руководит Диана Ахметзянова, являвшаяся коммерческим директором застройщика «Фон», а также гендиректором «Фон-Ривьера».

Диану Ахметзянову и ее супруга, главу «Фона» Анатолия Ливаду, обвиняют в мошенничестве более чем на 2,5 млрд руб. Господин Ливада находится под домашним арестом, госпожа Ахметзянова срок расследования дела провела под подпиской о невыезде. Потерпевшими по делу проходят более 1,4 тыс. дольщиков. В августе 2017 года ЗАО «Фон» признали банкротом, господин Ливада и госпожа Ахметзянова также признаны Арбитражным судом Татарстана несостоятельными. Завершают строительство «фоновских» объектов другие компании.

Дом 65/03 в микрорайоне «Яшьлек» в Набережных Челнах «Фон» начал возводить в 2011 году. Тогда же ООО «ЖК „Молодежный“» приобрело у ЗАО «Фон» квартиры в строящемся доме по договору участия в долевом строительстве. В мае 2012 года ООО «ЖК „Молодежный“» взяло в банке «Спурт» два кредита на общую сумму 57 млн руб., в обеспечение которых заложило 32 квартиры в строящемся доме. Первая очередь дома была сдана лишь в конце 2018 года: достройкой занималась группа компаний «Профит». Вторую и третью очередь решено не строить, а дольщиков расселить по другим жилым комплексам.

ООО «ЖК „Молодежный“» своих обязательств не выполняло, и в мае 2019 года конкурсный управляющий банка «Спурт» (признан банкротом в октябре 2017 года) Агентство по страхованию вкладов обратился в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать с ООО «ЖК „Молодежный“» долг и проценты по кредиту на общую сумму 113,3 млн руб., а также недвижимость, находящуюся в залоге.

Право требований по трем заложенным квартирам в доме 65/03 ООО «ЖК „Молодежный“» уступило Рамилю Гарифуллину, Зайтуне и Райхану Шафикову, а также Рустаму Хисмятову соответственно. При этом им было известно о наличии обременения в отношении переданных квартир, следует из материалов суда.

Суд требования АСВ удовлетворил, постановив реализовать заложенную недвижимость на торгах.

Даже при уступке права требования право залога сохраняется и обременение переходит к новому владельцу, отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. «Деньги, вырученные от продажи имущества на торгах, должны поступить в конкурсную массу должника»,— говорит она. «Физлица, получившие права требований на квартиры, могут подать иск к компании, у которой эти права приобретались, но перспективы в этом я не вижу»,— заключает эксперт.

Александр Шакиров