Пермские павильоны набивают себе цену Торговый центр под снос предложили купить по 375 тыс. за кв. метр

На продажу в Перми выставлено сразу несколько торговых объектов на ул. Ленина. У всех разные собственники, но, как выяснил „Ъ-Прикамье“, все объявления объединяет цена предложения: 375 тыс. руб. за кв. метр. По мнению экспертов, это в шесть раз выше рыночной цены. Один из продаваемых объектов (комплекс «Фейерверки» у драмтеатра) попадает под программу выкупа за счет бюджета Перми. Эксперты полагают, что бизнесмены, тем самым, начали готовить доказательную базу к предстоящему судебному процессу по оспариванию результатов городской оценки их имущества.

23 сентября на площадке Avito были размещены три объявления о продаже объектов капитального строительства — торговых комплексов в центре Перми. Все выставленные на продажу объекты расположены на ул. Ленина и находятся друг от друга в пределах одного-двух кварталов.

Комплекс на Ленина, 53а стоит 183 млн руб.

Двухэтажный комплекс по ул. Ленина, 66а (возле ТЦ «Айсберг») арендует сетевой ресторан «Тсуру», двухэтажный комплекс по ул. Ленина, 68а (возле библиотеки им. Горького) — кафе Chiken сети «Алендвик», одноэтажный (ул. Ленина, 53, у драмтеатра) — магазин «Фейерверки».

Первым объектом владеет бизнесмен Сергей Мазунин, последний находится в собственности Сергея и Алексея Лучниковых. По объекту у «Горьковки» к моменту публикации не поступила выписка Росреестра.

За первый объект (площадью 304 кв. м) просят 114 млн руб. За второй (504 кв. м) установлена цена в 189 млн руб. Почти так же (183 млн руб.) оценены 488 кв. м павильона у драмтеатра. У последних двух объявлений совпадает и один контактный номер.

Любопытно, что исходя из ценового предложения и параметров объектов стоимость квадратного метра у каждого из трех павильонов — 375 тыс. руб.

По оценке финдиректора ГК «РИАЛ» Марины Медведевой, рыночная стоимость квадратного метра торговой недвижимости в центре Перми — 50 тыс. руб., максимум 75 тыс. Стоимость таких комплексов она оценивает в 35–50 млн руб. «И за такие деньги еще надо постараться продать»,— полагает она.

Объявления появились на фоне планов городских властей по массовому изъятию частной земли в центре Перми. Напомним, депутаты гордумы в августе приняли изменения в генплан города, они подразумевали появление 12 квартальных проездов в самом центре города, как раз по частным землям, на которых сейчас расположены частные павильоны. Снести их как нестационарные торговые объекты властям нельзя, поскольку в нулевые владельцы зарегистрировали свою недвижимость как объекты капстроительства. Как сообщал „Ъ-Прикамье“, краевые власти выделили городским властям порядка 500 млн руб. на выкуп таких объектов, чтобы навести порядок в центре Перми к 300-летию города. Уже прошли публичные слушания по поводу предстоящего сноса таких комплексов и расширения улиц. Из всех трех выставленных на торги комплексов только магазин «Фейерверки» находится на пути будущего квартального проезда, остальные — в пределах «красных линий».

За павильон на Ленина, 68а просят 189 млн руб.

Владельцы капитальных «ларьков», в основном, негативно отнеслись к намерениям властей изъять их недвижимость. Так, владеющая остановочными комплексами ИП Алла Кириленко, супруга совладельца ТЦ «Айсберг», отправилась в суд оспаривать постановления главы Перми.

Источник в мэрии предположил, что господа Лучниковы пытаются продать свой комплекс, чтобы заработать накануне изъятия. Почему это делают еще двое, собеседник не знает. Он отметил, что власти не претендуют на изъятие земли и зданий по ул. Ленина 66а и 68а.

Владелец комплекса «Фейерверки» Алексей Лучников пояснил, что продажа не связана с расположением торгового объекта: «Павильон продается отдельно». Господин Мазунин отказался общаться с „Ъ-Прикамье“.

Один из пермских владельцев недвижимости на условиях анонимности сообщил, что размещение объявлений — это, по сути, сбор доказательств к предстоящему судебному процессу по оспариванию результатов городской оценки.

В суде владельцу сносимого объекта потребуются доказательства, что аналогичные объекты в это же время стоили столько же. Никто за такие деньги покупать их не собирается»,— полагает эксперт.

«Теоретически это могут быть согласованные действия с целью завысить оценку выкупаемого объекта, создающие „аналоги“ для сравнения»,— соглашается партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.— Второй вариант — сговор с оценщиком, который будет проводить оценку, чтобы тот учел эти два объекта, как аналоги, для сравнения». Роман Речкин полагает, что такая практика может быть эффективной только при отсутствии должного контроля. «По выплатам из бюджета обычно каждую запятую перепроверяют»,— добавляет эксперт.

Константин Лазуков, владелец участка под мини-рынок на ул. Островского (его земля подпадает по изъятие), отмечает, что земля будет выкупаться по рыночной цене. Оценщики учтут стоимость земли, строений, добавят год-два упущенной прибыли, и каких-либо сверхприбылей от сделки владельцы объектов не получат, считает бизнесмен.

Дмитрий Астахов