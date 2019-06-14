Не про вашу часть

Власти Перми сформулировали перечень изменений в генплан, предполагающих массовое изъятие частной земли в центре города. По планам властей, частная земля послужит для создания внутриквартальных проездов. Эксперты полагают, что основная цель — изъять участки, на которых стоят торговые павильоны. Власти настаивают, что благодаря изменениям доступ к объектам в центре Перми получит большое число горожан.



Поправки в генплан Перми внесены управлением внешнего благоустройства (УВБ) администрации Перми. Всего поступило 12 предложений. Все они касаются транспортной инфраструктуры, расположенной на территории центрального планировочного района. «Предлагаемые мероприятия направлены на улучшение движения транспорта через перекрестки, на создание дополнительных связей, на повышение доступности земельных участков и объектов недвижимости, на формирование новых профилей улиц»,— отмечается в обосновывающих материалах. Все их рекомендуется внести в генплан.

Изменения затронут несколько улиц, в том числе ключевых — Ленина, Комсомольский проспект, Островского. Так, например, предлагается обустроить квартальную улицу вдоль драмтеатра от Ленина до Петропавловской там, где сейчас есть проезд. Это обеспечит доступность Театра-Театра для специального и обслуживающего транспорта и дополнительные пути движения для пешеходов и велосипедистов.

Между "Стометровкой" и библиотекой имени Горького появится внутриквартальная улица, которая пройдет по кафе Фото: Яндекс-Карты

Еще одну квартальную улицу УВБ планирует сделать от улицы Ленина до Пермской вдоль здания по Ленина, 72б, обосновывая это «формированием качественного профиля улицы с комфортными и безопасными условиями для движения пешеходов». Кроме того, предусмотрена реконструкция улицы Ленина на участке от улицы Решетникова до Крисанова с устройством бокового проезда — чтобы обеспечить проезд к объектам недвижимости, расположенным на первых этажах прилегающей застройки с четной стороны улицы. Саму улицу Крисанова тоже предполагается реконструировать — на участке от Ленина до Петропавловской устроить дополнительные полосы перед перекрестками, стоянки для автомобилей, газоны и тротуары.

В центральной части города управление внешнего благоустройства предлагает реконструировать пересечение улиц Попова и Петропавловской с устройством проезда с Попова на Слудскую горку, чтобы обеспечить подъезд к объектам недвижимости, расположенным на среднем уровне Слудской горки. Поправки предусматривают и реконструкцию Решетниковского спуска, чтобы привести профиль этой улицы к нормативу, сделать выход на набережную Камы и проезд к набережной с комфортными и безопасными условиями для пешеходов. В Свердловском районе власти хотят реконструировать улицу Николая Островского на участке от улицы Тимирязева до улицы Белинского с устройством дополнительных полос перед перекрестками, тротуаров, газонов.

Целый блок изменений запланирован для Комсомольского проспекта и прилегающих территорий. Напомним, власти собираются провести комплексное благоустройство Компроса к 300-летию Перми. УВБ предлагает реконструировать Советскую улицу от Тополевого переулка до Комсомольского проспекта: спрямить перекресток, сделать газоны и тротуары, переустроить ливневую канализацию. Планируется также переделать боковой проезд от улицы Ленина к Екатерининской по нечетной стороне Компроса вдоль гостиничного комплекса «Прикамье».

В заключении о результатах мероприятия говорится о том, что учет этих двух предложений «нецелесообразен», поскольку в генплане отображается только мероприятие по развитию улично-дорожной сети, а профили улиц определены типовые, границы будут определяться на этапе разработки документации по планировке территории.

В ходе публичных слушаний изменения в генплан поддержало КГАПОУ «Пермский строительный колледж», в том числе в части устройства малого общественного пространства перед зданием колледжа. Учреждение также обозначило необходимость предусмотреть в проекте снос торговых павильонов, расположенных перед колледжем, без которого невозможно будет провести запланированное благоустройство.

Пермский градозащитник Денис Галицкий считает, что «изменения кардинально изменят многие территории». Он отмечает, что «речь идет не о расширении улиц (с появлением дополнительных полос), а об обустройстве «второстепенного проезда».

По мнению господина Галицкого, нет смысла делать дополнительный проезд в границах одного квартала. Он предполагает, что основная цель изменений — изъятие участков, на которых расположены торговые павильоны.





Руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис говорит, что обустройство внутриквартальных проездов призвано обеспечить доступ к объектам. Например, у гостиницы «Прикамье» есть идущая параллельно Компросу улица, но она тупиковая — подъезды к ней закрыты частной землей, на которой установлены киоски. Если их убрать, то появится возможность сделать парковку. Он признает, что эти участки дорог не решают каких-то глобальных транспортных задач, но повышают доступность объектов для жителей города

Светлана Быкова