Искам показали «Перспективу»

Очередное судебное решение о возвращении государству имущества ликвидированного в 2012 году ЗАО «Саратовский авиационный завод» (САЗ) отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Соответствующее постановление в ответ на кассационную жалобу ООО «Перспектива2011» вынес кассационный суд в Казани. Рос­имущество просило признать за РФ право собственности на несколько объектов недвижимости, которыми до последнего времени владело ООО, выкупившее их из госсобственности. Ранее суды первой и второй инстанций удовлетворили требования ведомства. Земля на территории бывшего авиазавода оценивается в несколько десятков млн руб. за га. До этого в кассации уже было отменено решение о возвращении РФ участков, купленных ООО «Геострой-инвест». Еще несколько исков находятся на рассмотрении. Представители коммерческих компаний — владельцев этих участков — настаивают на том, что юрлица, выкупившие их, были добросовестными приобретателями.

Арбитражный суд Поволжского региона в Казани удовлетворил кассационную жалобу ООО «Перспектива2011» и направил на новое рассмотрение дело об изъятии у общества недвижимости на территории бывшего ЗАО «Саратовский авиационный завод». Ранее саратовское управление Росимущества оспорило право собственности ООО «Перспектива2011» на защитное сооружение 2го класса защиты (убежище №5) общей площадью 648 кв.м, находящееся на территории бывшего САЗ.

Как указано в материалах дела, Росимущество посчитало, что права РФ были нарушены при передаче в частные руки объекта, в состав которого входит защитное сооружение. Представители ООО «Перспектива2011» утверждали, что компания является добросовестным приобретателем имущества авиазавода. Кроме того, ответчик заявил о пропуске истцом сроков исковой давности. Недвижимость была куплена в июле 2011 года у ЗАО «Саратовский авиа­завод», однако Росимущество утверждает, что САЗ не мог распоряжаться, так как земля находилась в федеральной собственности. Авиазавод же получил землю на основании постановления администрации ­Саратова.

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Росимущества 15 апреля этого года, затем 5 июля Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил это ­решение.

В сентябре ООО «Перспектива2011» удалось обжаловать решение в кассации. Чем руководствовался суд, пока не известно, резолютивная часть судебного решения пока отсутствует в картотеке арбитражных дел.

ООО «Перспектива2011» зарегистрировано в Москве в мае 2011 года. По данным «СПАРК Интерфакс», бенефициаром является Сергей Мерекин. Связаться с кем-либо из компании „Ъ“ вчера не удалось, по указанному организацией телефону никто не отвечал.

Это уже второе судебное решение об отмене возврата имущества САЗ государству. В августе оспорить отчуждение имущества удалось ООО «Геострой-инвест». Арбитражный суд Поволжского региона отменил решение о возврате в государственную собственность участка площадью 608 кв. м, который также принадлежит ООО на основании сделки с ЗАО «САЗ».

Кассационная инстанция пришла к выводу, что не был учтен ряд обстоятельств. В частности, не установлен срок исковой давности по делу. Он составляет три года с момента, когда уполномоченный орган узнал или должен был узнать о выбытии спорного земельного участка. Кроме того, круг подлежащих доказыванию обстоятельств и степень их доказанности сторонами определены неверно, сочли в кассационном суде округа и направили дело на новое ­рассмотрение.

В настоящее время в кассационной инстанции рассматривается дело по аналогичной жалобе ООО «Переселение-инвест», у которого суды постановили истребовать 10 земельных участков.

Как писал „Ъ“, завод был признан банкротом в 2012 году. Спустя четыре года по факту преднамеренного банкротства завода было возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается Третье следственное управление СК России. Обанкротившееся предприятие и входящий в его состав аэродром занимали свыше 342 га земли, находившейся в федеральной собственности. В настоящее время стоимость этой земли составляет 24–47 млн руб. за га.

Всего из незаконного владения в собственность РФ планировалось истребовать 48 из 80 земельных участков, ранее принадлежавших авиазаводу. 16 из 48 участков общей площадью 11 га принадлежат ООО «ТЦ „Оранжевый“». Ранее в ТЦ «Оранжевый» заявляли „Ъ“, что оспаривание сделок 20летней давности снижает инвестиционную привлекательность региона, истец «оспаривает итоги приватизации 1991 года».

Представляющая интересы ООО «ТЦ „Оранжевый“» адвокат Елена Сергун говорит, что вторая отмена решения «показательна». «Можно сказать, что те обстоятельства, которые не учли местные суды, учитывает кассационная инстанция. Вопервых, сроки исковой давности давным-давно прошли. А слова, что государство не знало о незаконном отчуждении земель, разбиваются о представленные нами доказательства: власти не могли не знать о совершении договоров мены между администрацией и САЗ, поскольку прошли регистрационные действия. Видя, что все их гипотезы разбиваются о наши доказательства, недавно в суде использовали новый аргумент — администрация превысила свои полномочия, распоряжаясь госимуществом. Но тогда надо судиться с ней, а не с добросовестными приобретателями»,— отметила она.

В правительстве Саратовской области создана рабочая группа по возвращению имущества авиазавода с госсобственность, в которую входят представители обладминистрации, депутаты Госдумы от региона, ветераны предприятия.

Член рабочей группы депутат Государственной думы от Саратовской области Николай Панков рассказал, что власти продолжат бороться за возвращение имущества ликвидированного предприятия. «Мы понимаем, что борьба за землю будет жесткой. У тех, кто когда-то приобрел эти участки за копейки, хорошие адвокаты. Им есть что терять, и они не пожалеют средств на то, чтобы отстоять недвижимость. Но и мы продолжаем работу на благо города и общества, чтобы вернуть землю, и граждане могли бы ею пользоваться»,— подытожил депутат.

Марина Ковалева