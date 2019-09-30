Президентский люкс

Вокруг компании Rolex много мифов и легенд. Бренд зарегистрирован как благотворительный фонд, поэтому не платит налоги. Или другой вариант: всю прибыль бренд отдает на благотворительность. Никто из журналистов не был на мануфактуре Rolex, да и вообще о компании известно крайне мало. О часах — почти все, а о том, кто и как эти часы создает, почти ничего. Даже название стало причиной появления множества конспирологических версий, хотя официальная банальна: основателю марки лондонскому предпринимателю Гансу Вильсдорфу хотелось назвать свою компанию по сбыту часов лаконично и звонко. Он собирал буквы в разных комбинациях, но никак не мог найти подходящее слово. Rolex пришло ему на ум случайно во время поездки на империале конки. Через 14 лет компания переезжает из Лондона в Женеву.

Rolex принадлежат лавры изобретателя водо- и пыленепроницаемых часов, чей корпус защищал механизм, как раковина защищает живущего в ней моллюска,— отсюда появилось название Oyster, «устрица». В Rolex придуман и механизм с автоматическим подзаводом от «вечного ротора». В часах Rolex переплывали Ла-Манш, покоряли Эверест, опускались в самые глубокие впадины Мирового океана, перелетали с континента на континент — весь XX век компания доказывала: надежней часов в мире не сыскать.

Oyster Perpetual Day-Date 36, калибр 3255, механизм с автоматическим подзаводом, работающим в двух направлениях с помощью ротора Perpetual; корпус 36 мм:18-каратное желтое золото, циферблат зеленый, омбре, глянцевый, с солнечным переливом, 8 бриллиантов в оправе шатон из 18-каратного желтого золота, 2 бриллианта огранки «багет» в оправе шатон из 18-каратного желтого золота на отметках «6 часов» и «9 часов», стрелки из 18-каратного желтого золота, сапфировое, устойчивое к появлению царапин стекло, линза Cyclops над датой, двойное антибликовое покрытие; браслет President: 18-каратное желтое золото, полированные звенья центрального ряда, сатинированные боковые звенья с полированными краями, керамические вставки. Водонепроницаемость до 100 м. Фото: Rolex

Одна из самых популярных моделей, Rolex Day-Date, появилась в 1956 году в корпусах из 18-каратного золота и платины. Это были первые в истории наручные часы, которые показывали и дату, и полное название текущего дня недели. В новой модели Oyster Perpetual Day-Date 36 индикация дней недели доступна на 26 языках, а 3 модели часов выполнены из драгоценных металлов: 18-каратного желтого золота, белого золота и золота Everose. На моделях желтого золота вместо индикаторов часа — бриллианты в оправе шатон. На отметках «6 часов» и «9 часов» — бриллианты огранки «багет». Есть версии с циферблатом из розового опала и из бирюзы. На циферблате этой модели часы указывают римские цифры VI и IX. Безель украшен 52 бриллиантами.

Oyster Perpetual Day-Date 36, калибр 3255, механизм с автоматическим подзаводом, работающим в двух направлениях с помощью ротора Perpetual; корпус 36 мм из 18-каратного белого золота, циферблат из розового опала, указатели из 18-каратного белого золота украшены 32 бриллиантами, римские цифры VI и IX из 18-каратного белого золота украшены 24 бриллиантами, стрелки из 18-каратного белого золота, сапфировое, устойчивое к появлению царапин стекло, линза Cyclops над датой, двойное антибликовое покрытие; браслет President: 18-каратное белое золото, полированные звенья центрального ряда, сатинированные боковые звенья с полированными краями, керамические вставки. Водонепроницаемость до 100 м. Фото: Rolex

Самая дорогая версия — из 18-каратного белого золота. На циферблате бриллиантовое паве, а вместо часовых отметок — 10 разноцветных сапфиров огранки «багет». На безеле те же 52 бриллианта и еще 412 — на звеньях браслета с красноречивым названием President. В драгоценном корпусе установлен калибр 3255, который впервые используется для модели Oyster Perpetual Day-Date 36.

Часы неофициально называют «часами президентов», потому что, по статистике, эта модель самая популярная у президентов и лидеров разных стран.

Натела Поцхверия