«Эр-Телеком Холдинг» планирует за пять лет нарастить выручку до 90 млрд рублей

Президент АО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев выступил перед журналистами в рамках российского пресс-тура на возглавляемое им предприятие. Отвечая на вопросы, господин Кузяев представил планы компании на ближайшие годы.

«Мы нарастили уровень проникновения наших сетей. В 2015 году покрытие городов в зоне присутствия составляло 57%, сейчас — 79%. Собираемся продолжать до 90% проникновения в городах присутствия. К 2022 году 70–80% сетей обеспечат 1 Гб/с, далее — 10 Гб/с. Мы хотим быть самыми конкурентными в мире»,— пояснил господин Кузяев. Он добавил также, что в планах компании — как минимум двукратный рост в ближайшие пять лет.

Выручку планируется нарастить до 90 млрд руб. В дальнейшем 70% бизнеса АО будет сосредоточено на создании инфраструктуры, 30% — на новых цифровых сервисах.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — национальный оператор информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Компания предоставляет телекоммуникационные решения: широкополосный доступ в интернет, цифровое ТВ, телефонную связь, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» работает в 566 населенных пунктах на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля по технологии «оптика до дома», и радиодоступа. По собственным оценкам, на долю компании приходится по 12% российского рынка ШПД и платного ТВ. Выручка общества в 2018 году составила 34,9 млрд руб., тогда как годом ранее — 24,7 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 2018 года достигла 2,3 млрд руб., по итогам 2017 года — 289,8 млн руб.