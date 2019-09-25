Афера по-африкански

В Краснодаре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения Законодательного собрания Краснодарского края Александра Максимова и экс-директора ООО «Южный альянс» Марины Панюковой. По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор, заключив госконтракт с ЗСК по обеспечению визита делегации ЮАР. Сумма контракта составляла 430 тыс. руб. Госпожа Панюкова, на тот момент директор ООО, сфальсифицировала ряд документов, а также завысила количество участников делегации. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара.
Прокуратура Западного административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 51-летнего начальника отдела материально-технического обеспечения Законодательного Собрания Краснодарского края Александра Максимова и 44-летней директора ООО «Южный альянс» Марины Панюковой. Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Для того, чтобы придать контракту видимость исполнения, директор ООО «Южный альянс» предоставила акты о приемке оказанных услуг с приложением подложных квитанций. В сфальсифицированные документы была включена стоимость фактически невыполненных услуг по транспортировке и питанию членов делегации. Кроме того, в документах директор предприятия завысила количество участников делегации с 13 до 28 человек. В результате этих действий обвиняемые похитили свыше 270 тыс. руб., причинив бюджету Краснодарского края ущерб в крупном размере.
ООО «Южный альянс» зарегистрировано в Краснодаре в октябре 2007 года. Основное направление - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Директор — Наталья Грунева.
Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», 26 мая 2017 года компания действительно заключила контракт с заксобранием края на сумму 430 тыс. руб. В графе «предмет контракта» значатся «услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской Республики». Основание заключения контракта с единственным поставщиком - закупка услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания),— говорится в карточке лота на сайте госзакупок.
Делегации из ЮАР посещают Краснодарский край регулярно. С 28 мая по 1 июня 2017 года зарубежные парламентарии изучали опыт Кубани в сфере законодательного сопровождения государственного и муниципального инфраструктурного строительства, знакомились с экономикой края, медициной и образованием.
В заксобрании отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что чиновник уже не работает в аппарате ЗСК. Марина Панюкова также не является директором ООО «Южный альянс» с 2017 года.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.
По словам юриста Руслана Шеметова, обвиняемые вполне могут отделаться «легким испугом». «В ЗСК нечасто случаются подобные эксцессы. К тому, что сажают заместителей глав и руководителей департаментов администраций, все уже привыкли, а тут история интересная. Но по аналогии с теми приговорами, которые выносили вышеуказанным господам, могу предсказать, что фигуранты много не получат. Санкция за данное преступление предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до шести лет, однако я почти уверен, что обвиняемые отделаются условными сроками и, возможно, крупными штрафами. Ведь и сумма не такая уж большая, впрочем, прямой зависимости здесь нет»,— сказал юрист. Он добавил, что в подобных случаях обвиняемые обычно подают ходатайства в апелляционную инстанцию, которая в конечном итоге смягчает приговор.