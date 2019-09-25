Афера по-африкански

В Краснодаре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения Законодательного собрания Краснодарского края Александра Максимова и экс-директора ООО «Южный альянс» Марины Панюковой. По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор, заключив госконтракт с ЗСК по обеспечению визита делегации ЮАР. Сумма контракта составляла 430 тыс. руб. Госпожа Панюкова, на тот момент директор ООО, сфальсифицировала ряд документов, а также завысила количество участников делегации. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара.

Прокуратура Западного административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 51-летнего начальника отдела материально-технического обеспечения Законодательного Собрания Краснодарского края Александра Максимова и 44-летней директора ООО «Южный альянс» Марины Панюковой. Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Как сообщает краевая прокуратура, в мае 2017 года работник ЗСК вступил в преступный сговор с директором ООО «Южный альянс», убедив ее заключить госконтракт, обеспечивающий визит делегации ЮАР. Стоимость контракта составила 430 тыс. руб.

Для того, чтобы придать контракту видимость исполнения, директор ООО «Южный альянс» предоставила акты о приемке оказанных услуг с приложением подложных квитанций. В сфальсифицированные документы была включена стоимость фактически невыполненных услуг по транспортировке и питанию членов делегации. Кроме того, в документах директор предприятия завысила количество участников делегации с 13 до 28 человек. В результате этих действий обвиняемые похитили свыше 270 тыс. руб., причинив бюджету Краснодарского края ущерб в крупном размере.

ООО «Южный альянс» зарегистрировано в Краснодаре в октябре 2007 года. Основное направление - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Директор — Наталья Грунева.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», 26 мая 2017 года компания действительно заключила контракт с заксобранием края на сумму 430 тыс. руб. В графе «предмет контракта» значатся «услуги по обеспечению визита делегации Южно-Африканской Республики». Основание заключения контракта с единственным поставщиком - закупка услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания),— говорится в карточке лота на сайте госзакупок.

Делегации из ЮАР посещают Краснодарский край регулярно. С 28 мая по 1 июня 2017 года зарубежные парламентарии изучали опыт Кубани в сфере законодательного сопровождения государственного и муниципального инфраструктурного строительства, знакомились с экономикой края, медициной и образованием.

В заксобрании отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что чиновник уже не работает в аппарате ЗСК. Марина Панюкова также не является директором ООО «Южный альянс» с 2017 года.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

По словам юриста Руслана Шеметова, обвиняемые вполне могут отделаться «легким испугом». «В ЗСК нечасто случаются подобные эксцессы. К тому, что сажают заместителей глав и руководителей департаментов администраций, все уже привыкли, а тут история интересная. Но по аналогии с теми приговорами, которые выносили вышеуказанным господам, могу предсказать, что фигуранты много не получат. Санкция за данное преступление предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до шести лет, однако я почти уверен, что обвиняемые отделаются условными сроками и, возможно, крупными штрафами. Ведь и сумма не такая уж большая, впрочем, прямой зависимости здесь нет»,— сказал юрист. Он добавил, что в подобных случаях обвиняемые обычно подают ходатайства в апелляционную инстанцию, которая в конечном итоге смягчает приговор.

Елена Рыжкова