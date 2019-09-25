В челябинской гордуме стало меньше начальников

В Челябинске состоялось первое заседание нового созыва городской думы, ее состав обновился на 60%. Созданы две фракции — «Единой России» (43 депутата) и «Справедливой России» (пять депутатов). Единственный депутат от КПРФ фракцию создавать не стал. Председателем горсобрания назначен проректор ЮУрГУ Андрей Шмидт. Количество его заместителей сокращено с трех до одного, вице-спикером стал главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов. Также урезано число постоянных депутатских комиссий — с семи до пяти. Политологи считают, сокращение руководящих должностей в челябинской гордуме должно минимизировать возможности элитных групп при лоббировании коммерческих интересов через депутатский корпус.



В Челябинске на первом заседании гордумы утвержден состав представительного органа власти. Как и предполагалось, 43 мандата достались членам партии «Единая Россия», пять мест взяли депутаты от «Справедливой России». Сформированы две фракции этих политических объединений. Единственный депутат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов не стал создавать коммунистическую фракцию, при этом у его коллеги по партии Константина Нациевского в гордуме прошлого созыва она была. Состав городского собрания обновился на 60%. Из депутатов прошлого состава осталось только 19 человек. Изменился гендерный состав думы: из 49 депутатов семь — женщины. В предыдущем созыве было только две женщины-депутата — Марина Карелина (сложила полномочия в 2018 году) и Юлия Животко.

Председателем челябинской гордумы единогласно избран проректор Южно-Уральского государственного университета по учебной работе Андрей Шмидт. Его кандидатуру одобрил политсовет партии «Единая Россия». В своем выступлении господин Шмидт назвал Челябинск «городом недооцененных возможностей». «Во всем мире, если во что-то и вкладывают средства, так это в недооцененные активы. У нас есть все шансы стать лидерами четвертой промышленной революции»,— отметил Андрей Шмидт. Своими главными ближайшими задачами на посту спикера он видит работу над утверждением бюджета Челябинска на следующий год и проведение конкурса на пост главы Челябинска. Новый мэр должен появиться у города в декабре, отметил господин Шмидт. Конкурс обязаны объявить депутаты, но дата проведения соответствующего заседания не определена.

Должность спикера гордумы предполагает работу на неосвобожденной основе, и Андрею Шмидту придется сложить полномочия проректора ЮУрГУ. Однако он не планирует прекращать преподавательскую деятельность, будет вести в университете магистерскую программу и работать с аспирантами. В разговоре с журналистами господин Шмидт отметил, что на посту председателя гордумы в первую очередь будет представлять интересы ЮУрГУ. «Меня во многом устраивала моя работа. Я был в этом смысле полностью удовлетворен. Это предложение нужно рассматривать как инвестицию университета в городское хозяйство. Мы поняли, что развитие вуза невозможно без развития городской среды. Это важно для привлечения студенческой молодежи. Нам бы хотелось создать из Челябинска студенческую столицу. Поэтому нам важно взаимодействие с властью и бизнесом»,— рассказал Андрей Шмидт.

Депутаты одобрили изменения регламента челябинской городской думы. Внесены две существенные поправки. Во-первых, уменьшено число заместителей председателя горсобрания. У Станислава Мошарова вице-спикеров было трое, в том числе один первый. У Андрея Шмидта будет один заместитель, им стал главврач горбольницы №1 Дмитрий Тарасов. Также сократилось количество постоянных депутатских комиссий — с семи до пяти. Комитет по этике и комиссию по жизнеобеспечению ликвидировали, а эти вопросы отдали в ведение комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и этике. Укрупненную структуру возглавил депутат Александр Галкин. Комиссию по бюджету и налогам объединили с комиссией по экономике и имуществу, ее председателем стал Сергей Селещук. Комиссию по социальной политике возглавила Галина Киреева. Председателем комиссии по городскому хозяйству и градостроительству стал Кирилл Ветхов, по местному самоуправлению — Дмитрий Тарасов. Отметим, все комиссии возглавили представители «Единой России». Бывший вице-спикер Илья Мительман не занял никакого руководящего поста в структуре гордумы.

Директор челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергей Зырянов считает, что сокращение количества вице-спикеров гордумы и председателей комиссий связано с попыткой региональной власти минимизировать возможности элитных групп при лоббировании коммерческих интересов через депутатский корпус. «Решение продиктовано желанием найти равновесие между интересами влиятельных городских групп интересов. Справиться с конкуренцией за место одного вице-спикера проще, чем с борьбой за место троих заместителей, в которой интересанты могли бы приобрести какие-то ресурсы. Здесь поле для торга значительно сужено. Кандидатуры спикера Андрея Шмидта и его заместителя Дмитрия Тарасова укладываются в логику работы против элитных групп. Один — главный врач, в прошлом министр здравоохранения области, второй — проректор, они оба в своей профессиональной деятельности находятся далеко от коммерческих интересов и реального сектора экономики»,— подчеркнул господин Зырянов.

Карина Кальярова