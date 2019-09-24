Проблемы с отоплением возникли в 15 домах Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы заместитель главы администрации Игорь Субботин рассказал о готовности города к отопительному сезону. По словам чиновника, «на контроле администрации города находятся три многоквартирных дома, где техническая готовность к отопительному сезону не обеспечена надлежащим образом». Это объекты по адресам: ул. Никулина, 10а, ул. Глинки, 3, ул. Сокольская, 9. Отсутствие отопления, по словам господина Субботина, связано с проведением в этих домах капремонта внутридомовых инженерных сетей.

Работы в первом доме планируется завершить к 30 сентября, в двух оставшихся – до 25 сентября.

Первый вице-спикер гордумы Дмитрий Малютин отметил, что ранее в СМИ публиковалась информация о проблемах с подготовкой к отопительному сезону в 42 домах. «Сейчас вы доложили о проблемах только по трем. Я правильно понимаю, что по оставшимся домам проблемы решены?», – уточнил депутат. Игорь Субботин ответил, что, фактически, на данный момент в Перми возникли трудности с подключением тепла в 15 домах. Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал, что до 1 октября тепло должно появиться во всех домах.