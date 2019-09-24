Руководитель управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее попал под следствие

В отношении руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрея Краснова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст 286 УК РФ). Копия постановления о возбуждения уголовного дела есть в распоряжении “Ъ-Юг”.

Как следует из документа, при продаже арестованного по решению судебных органов имущества подозреваемый исключил возможность специализированных организаций самостоятельно принимать средства на свои счета и рассчитываться со службой судебных приставов и налоговой службой и заключил договор о реализации арестованного имущества с ООО «РегионКонсалтСервис». Эта компания реализовала имущество с торгов, получив от покупателя 64,7 млн руб. на свой расчетный счет. Согласно техническому заданию, эти деньги в течение пяти дней после поступления на счет ООО «РегионКонсалтСервис» должны были поступить на счет Хостинского отдела судебных приставов. Однако торги были обжалованы, но арест на полученные в результате торгов деньги наложен не был.

По факту нарушений при продаже арестованного имущества в отношении должностных лиц Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проводится проверка. Решением руководителя Росимущества Вадима Яковенко Андрей Краснов временно отстранен от исполнения обязанностей.

Дарья Голякова