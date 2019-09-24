Суицид последовал за отставкой Экс-глава Новокуйбышевска покончил с собой на следующий день после сложения полномочий

Бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на 58-м году жизни в центральной городской больнице после попытки покончить с собой. По данным СУ СКР по Самарской области, рядом с бывшим мэром Новокуйбышевска нашли охотничье ружье. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным ранением. По факту инцидента следователи проводят проверку.

Владимир Фомин руководил Новокуйбышевском с декабря 2018 года по 23 сентября 2019 года. По данным департамента информационной политики Самарской области, чиновник 20 сентября направил заявление в городскую думу о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, которое было рассмотрено 23 сентября. Ранее он являлся советником по совместительству в коммерческих структурах. Господин Фомин избирался депутатом думы городского округа Новокуйбышевск IV и V созывов с 2004 по 2014 год. Входил в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политики. С 1999 по 2017 год Владимир Фомин являлся генеральным директором ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок».

За время своего руководства Новокуйбышевском Владимир Фомин намеревался провести масштабную работу по реконструкции городских магистралей и общественных пространств. Администрация города также приняла решение сохранить троллейбусное движение, предварительно запустив публичный опрос в соцсетях. Итогом стало решение областных властей выделения средств на покупку 15 троллейбусов, произведенных на белорусском предприятии «Белкоммунмаш». Часть троллейбусов уже поставлена в Новокуйбышевск. В мае 2019 под Новокуйбышевском состоялось официальное открытие одной из крупнейших в стране солнечных электростанций мощностью 75 МВт. В настоящее время обязанности руководителя города исполняет замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.

В июне 2019 года в рамках фестивалях «Технопарк – 2019» в Новокуйбышевске прошел концерт рок-группы «Наив». Зрители неоднозначно отреагировали на песню «Суперзвезда», где были строчки «В отставку Путина тогда». Согласно афише мероприятия, фестиваль проходил при поддержке администрации Новокуйбышевска, департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики».

По информации источников “Ъ-Волга”, господин Фомин испытывал проблемы со здоровьем. Экс-градоначальник страдал ишемической болезнью сердца и перенес инфаркт миокарда, ему была проведена операция по аорто-коронарному шунтированию. Несмотря на то, что чиновник находился на больничном и практически не появлялся на публике с июля 2019 года, в «Твиттере» он активно общался с жителями и раздавал поручения.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн назвал произошедшее «ужасом» и выразил надежду, что следователи разберутся в причинах и подоплеке случившегося. «Опыт работы с Владимиром Фоминым считаю плодотворным. Во время личного приема населения глава города находился рядом и фиксировал насущные вопросы жителей, искал пути их решения. У нас было много совместных замыслов, например, по обустройству Солдатского леса. О причинах случившегося сказать пока сложно. Мы с ним обсуждали ситуацию с дорогами, Владимир Фомин надеялся, что здоровье позволит работать. Что касается концерта группы "Наив", то сильно сомневаюсь в его связи со случившимся», – рассказал господин Хинштейн.

Андрей Сазонов