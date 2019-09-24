Великобритания выделила деньги на разработку водородного самолета

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс во время посещения Университета Крэнфилда объявил, что правительство выделило грант в £2,7 млн (€3,3 млн) на проект HyFlyer — шестиместный самолет Piper, работающий на водородных топливных элементах. Об этом сообщает Flightglobal. Работа будет проведена университетом совместно с Институтом аэрокосмических технологий и американской компанией ZeroAvia. Вместе с частными инвестициями общее финансирование составляет £5,3 млн ($6,6 млн).

По словам исполнительного директора ZeroAvia Вала Мифтахова, «целью нашего проекта являются полеты от Лондона до Эдинбурга с нулевым выбросом топлива. Этот проект может сыграть ключевую роль в транспортной стратегии Великобритании и других стран».

Проект должен завершиться испытательным полетом нового самолета на 460–560 км в Шотландии на Оркнейских островах. ZeroAvia планирует начать поставлять водородные двигатели для пассажирских самолетов вместимость 10–20 человек с 2022 года.

Евгений Федуненко