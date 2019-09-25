От слов к промышленности

В Новосибирске с 25 по 27 сентября пройдет II Международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация». Форум организуют

ООО «Центр Экспо» и ООО «Бизнес Диалог». Здесь соберутся профессионалы сферы горнодобывающей промышленности и металлургии,

чтобы обсудить новые тенденции на рынке и внедрение перспективных технологий. Участники мероприятия также обсудят реализацию приоритетных нацпроектов и познакомятся с технологическими новинками.



Международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» — одно из крупнейших интеграционных отраслевых событий в России. По словам организаторов, мероприятие является эффективной бизнес-площадкой, на которой принимаются решения и подписываются контракты, определяющие новый этап развития горнодобывающей промышленности, металлургии и генерации в рамках стратегии «Индустрия 4.0».

Основная цель форума — содействие развитию горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей путем продвижения перспективных технологий и решений со значительным экономическим эффектом, соответствующих современным экологическим стандартам.

В рамках мероприятия руководители крупнейших отраслевых предприятий России и представители власти обсудят приоритетные национальные проекты «Экология» и «Цифровая экономика». Большое внимание планируется уделить вопросам внедрения экологически чистых технологий, обеспечению промышленной безопасности, поддержке инноваций. Участники форума также познакомятся с новейшими научными и внедренными разработками известных международных и российских профильных институтов, в том числе научных институтов СО РАН.

Форум пройдет при поддержке правительства РФ, аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, правительства Новосибирской области.

В программе выставки-форума — пленарные заседания с участием представителей федеральных и региональных властей, первых лиц компаний-лидеров, международных инвесторов и финансистов, круглые столы и конференции.

Участие в мероприятии примут основные игроки отраслей по добыче и переработке твердых полезных ископаемых: угля, руд черных, цветных, редкоземельных и драгоценных металлов, нерудных минералов, а также генерирующие предприятия России и стран СНГ; ведущие российские и зарубежные производители оборудования, техники, технологий, IT-продуктов для горнодобывающей промышленности, металлургического комплекса и энергетики; профильные институты, разработчики прорывных технологических решений и идей, ведущие ученые.

В 2018 году на форуме побывали более 200 компаний из десяти стран мира, в том числе ведущие российские и зарубежные представители отрасли: АО «СУЭК», АО «Сибирский антрацит», ПАО «Южный Кузбасс» (группа «Мечел»), АО УК «ПМХ» — «ПМХ-уголь», ООО «УК „Евраз Междуреченск“», ООО «ММК-уголь», ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“», АО «Астана-РЭК», ТОО «Корпорация „Казахмыс“», АО «СЖС Восток лимитед», АО «Атлас Копко», ООО «Катерпиллар Евразия».

По данным организаторов, большинство участников 2018 года подтвердили свое участие в мероприятии 2019 года. Всего заявки подали более 300 компаний, из которых 35% — представители международных предприятий из Китая, Казахстана, Узбекистана, США, Австралии, Германии, Чехии, Норвегии, а также Индии.

«Значение выставки-форума ММГ–19 — прежде всего в получении новых контактов с нашими потребителями, налаживании новых взаимоотношений. Мы намерены продемонстрировать качество продукции компании и наши основные достижения. Кроме того, участие в выставке имеет имиджевое значение для нашего холдинга, способствует повышению узнаваемости бренда»,— отметил директор по продажам ОOO «Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА) Андрей Хмурович. ХКА — ежегодный участник форума.

Компания «Энерголайн» продемонстрирует посетителям своего стенда работу оборудования, а также технические новинки предприятия. «Наше оборудование будет интересно специалистам в сфере энергетики и связи. Его применяют в самых разных отраслях и промышленные предприятия, и горнодобывающая отрасль, и операторы связи, и объекты нефтяного комплекса»,— рассказал заместитель директора компании «Энерголайн» Роман Зимин. Компания впервые принимает участие в форуме.

Лолита Белова