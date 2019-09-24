Коляда-театр оштрафовали в Екатеринбурге за неготовность к гражданской обороне

Известный екатеринбургский Коляда-театр оштрафовали на 50 тыс. руб. за неготовность к гражданской обороне, сообщил его основатель Николай Коляда на своей странице в Facebook.

Изначально размер штрафа мог составить 200 тыс. руб., однако в суде сумму снизили, уточнил он. «Ужас. Это сбор с одного спектакля,— подчеркнул драматург.— А за что штраф-то? А за то, что нас включили в список предприятий, которые в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать, как заводы и другие предприятия». В театре, по словам господина Коляды, об этом не знали. «Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку»,— рассуждает Николай Коляда.

В комментариях драматургу посоветовали обжаловать решение суда о штрафе, однако он идею не поддержал: «Вы их знаете: лучше не связываться, а то присудят миллион или вообще закроют».

Согласно информационной системе «СПАРК-Интерфакс», проверка МЧС за соблюдением обязательных требований в области гражданской обороны прошла в июле. По ее итогам в театре нашли 18 нарушений. Среди них — отсутствие эвакуационных комиссий, плана гражданской обороны, «нештатного аварийно-спасательного формирования». В МЧС обратили внимание на то, что руководитель организации не прошел обучение по вопросам гражданской обороны, не организовал такое обучение для сотрудников и не утвердил их обязанности и штатное расписание в этой сфере. В театре также не обнаружилось 14 противогазов и 4 средств медицинской индивидуальной защиты. Все нарушения театр должен устранить до 1 июля 2020 года.

Анна Лапина, Екатеринбург