Новый сервис заказа такси заработал в Новосибирске

Сервис заказа такси «Ситимобил», совладельцами которого выступают Mail.ru Group и «Мегафон», начал работу в Новосибирске, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе агрегатора. Таким образом, город оказался первым в Сибирском федеральном округе, где заработал сервис.

К сервису «Ситимобил» уже подключены 400 водителей из шести таксопарков в столице Сибири. В компании пообещали, что со временем число партнеров в городе увеличится. «Запуск в Новосибирске — логичное продолжение реализации нашей стратегии региональной экспансии»,— сказал директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин, отметив, что компания планирует наращивать присутствие сервиса во всех крупнейших городах страны.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Как писал “Ъ”, в конце прошлого года «Ситимобил» завершил первый раунд инвестиций. Тогда совладельцами компании стали Mail.ru Group и «Мегафон», которые приобрели около 33%.

О том, как эксперты оценивают аудиторию агрегаторов вызова машин, читайте в материале “Ъ” «Такси разогнались на инвестициях»

Илья Галагуз