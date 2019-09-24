В Удмуртии приняли закон о тишине

Закон о тишине приняли на сессии госсовета Удмуртии в двух чтениях. Он вступит в силу через 60 дней после его опубликования. Инициативу единогласно поддержали 42 депутата парламента.

Согласно закону, нарушение тишины и покоя граждан не допускается с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 23:00 до 09:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В этот период запрещены использование звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах и в объектах торговли, крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах, применение пиротехники и проведение земляных, строительных и иных видов работ. Кроме того, в документе предусмотрели создание тихого часа с 13:00 до 15:00 часов. Помимо громкого прослушивания музыки, в это время не допускается проведение переустройства, перепланировки и ремонтных работ в жилом помещении и нежилом, не принадлежащем жильцам на праве общей долевой собственности.

Напомним, что о разработке закона о тишине в Удмуртии стало известно в марте 2019 года. Законопроект создали в дополнение к существующим ограничениям, которые не допускают нарушение тишины с 23:00 до 7:00 часов.