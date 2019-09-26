Высокие цели

Акции российских банков с начала года растут в цене. Инвесторов привлекают обещания банковского менеджмента выплачивать высокие дивиденды.

2019 год акции российских компаний финансового сектора начали очень удачно: по итогам первого квартала индекс банков и финансов Московской биржи вырос на 8,9%, тогда как индекс «широкого рынка» — только на 5,4%. Во втором квартале положительная динамика индекса банков и финансов Московской биржи, отмеченная с начала года, продолжилась. По итогам первого полугодия индекс банков и финансов прибавил 15,3%, уже на фоне еще более сильной динамики рынка в целом индекс «широкого рынка» вырос на 16,7%.

«Акции российских банков восстановили свои биржевые позиции от низкой базы 2018 года,— говорит ведущий аналитик ГК "Финам" Наталья Малых.— Лучшую динамику показали акции Сбербанка: вложения в них принесли 30% прибыли по обыкновенным акциям и 26% по привилегированным, и это без учета дивидендов. Полная доходность составила 36% и 33% соответственно». Также эксперт отмечает, что по динамике акции Сбербанка обогнали индекс Мосбиржи. Акции ВТБ (доходность составила 19%) и Банка Санкт-Петербурга (+16%) были примерно на уровне рынка, если не учитывать дивидендные платежи.

Старший аналитик по банковскому сектору ИК «Атон» Михаил Ганелин соглашается, что хорошая динамика рынка банковских акций в первой половине года в основном была связана с тем, что в конце прошлого года произошла серьезная коррекция. Действительно, по итогам 2018 года индекс банков и финансов Мосбиржи потерял 20,1%, тогда как индекс «широкого рынка» вырос на 12,3%. С этих уровней начался бурный рост котировок банковских бумаг. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко также считает, что существенную роль в росте рынка в первой половине года составил эффект низкой базы.

Рассуждая о перспективах рынка акций российских банков, эксперты прежде всего выделяют «дивидендные истории». «Нам нравятся обыкновенные акции Сбербанка,— говорит Наталья Малых.— При отсутствии потрясений в виде санкций и рецессии акции могут принести инвесторам прибыль 19% в перспективе года. Ожидания по прибыли и дивидендам за этот год также выглядят перспективно». Если ориентироваться на консенсус-прогноз Reuters, дивидендную доходность бумаг Сбербанка сейчас можно оценить в 8,7% по обыкновенным акциям и почти 10% по привилегированным, подсчитала аналитик.

«Из всех бумаг банковского сектора мне понятнее и интереснее Сбербанк,— признается заместитель гендиректора ИК "Велес Капитал" Евгений Шеленков.— Сильный банк, фактически отдельно взятая экосистема, банк, который планирует половину своей прибыли отдавать акционерам, что приятно. Стоит отметить положительное влияние на маржинальность бизнеса Сбербанка снижения процентных ставок. Пассивы у банка и так недорогие и будут еще дешеветь из-за снижения ключевой ставки ЦБ, а значительная часть активов — долгосрочные кредиты, ставки по которым зафиксированы.

Евгений Шиленков считает, что бумаги Сбербанка предпочтительнее, потому что «Сбербанк — более рыночный банк, чем ВТБ, сама концепция развития бизнеса которого не совсем понятна».

ВТБ не может похвастаться избыточной достаточностью капитала, полагает Михаил Ганелин, поэтому инвесторы часто задают вопрос, насколько банк реально способен поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% чистой прибыли в долгосрочной перспективе. В какой-то момент бизнес ВТБ может начать расти, что безусловно тоже хороший фактор, но возникает риск того, что львиная доля прибыли пойдет не на дивиденды, а на увеличение капитала, как это случилось в прошлом году. Рынок, наверное, этого опасается.

«Акции ВТБ мы считаем спекулятивным вариантом, и, по нашим оценкам, бумаги банка вполне адекватно оценены»,— говорит Наталья Малых.

Георгий Ващенко не вполне согласен с коллегами: «ВТБ пока фундаментально недооценен, причем даже к собственному капиталу, порой на 40%. При этом системные риски утраты капитала у банка, на мой взгляд, отсутствуют. Поэтому стратегия ставить на рост ВТБ, на мой взгляд, не умерла».

В июне ВТБ провел встречу для аналитиков и представил стратегию развития до 2023 года. Банк планирует по итогам 2019 года получить чистую прибыль 200 млрд руб. и половину ее выплатить акционерам, что означает текущую дивидендную доходность примерно 9–10% по обыкновенным акциям.

Петр Рушайло