Банки России

№ Банк Город Активы (млн руб.) Темпы прироста активов (%) Собственный капитал (млн руб.) Прирост капитала (%) Нераспределенная прибыль (млн руб.) Средства физлиц (млн руб.) Изм. (%) Кредиты НБС—нетто (млн руб.) Изм. (%) Кредиты физлицам (млн руб.) Изм. (%) 1 Сбербанк России Москва 27603784,2 2,4 4119360,3 –3,3 444159,9 12882196 1,4 18030798 –1,6 6667393,7 8,1 2 ВТБ Санкт-Петербург 13794933,9 1,0 1605063,9 1,4 112029,8 4061445 6,0 9871038 4,2 2857087,2 11,0 3 Газпромбанк Москва 5974552,7 –2,7 764746,5 9,6 18021,0 1049296 10,5 3927626 –2,2 518912,8 8,0 4 Альфа-банк Москва 3236429,5 –1,1 403466,9 –10,5 13706,9 1081676 1,4 1996542 4,1 540641,0 19,0 5 Россельхозбанк Москва 3033170,1 –8,5 475760,7 –1,6 8307,7 1087912 6,4 1985551 –2,0 436405,9 3,5 6 Московский кредитный банк Москва 2155444,0 1,2 262686,2 –3,5 27954,8 427083 16,4 1701563 –1,1 114858,7 5,7 7 «ФК Открытие» Москва 1809205,2 30,7 317787,4 37,4 28900,4 846256 88,7 827060 59,9 244392,7 79,2 8 Промсвязьбанк Москва 1557389,9 24,8 139503,2 8,3 16406,4 291598 –4,6 749771 41,5 150952,3 27,8 9 Юникредит-банк Москва 1302927,4 –3,6 210504,7 –3,1 3432,4 249026 2,6 746840 –10,5 173350,1 12,3 10 Росбанк Москва 1218766,3 12,8 152766,6 13,3 5844,0 293389 7,2 627532 50,7 325244,6 128,8 11 Райффайзенбанк Москва 1180994,4 6,1 160107,2 2,4 19882,6 456850 0,2 750072 13,5 293420,4 9,2 12 Совкомбанк Кострома 1041805,0 8,6 107740,4 2,9 13126,3 394938 0,9 417928 12,4 243127,9 20,5 13 «Россиия» Санкт-Петербург 983626,9 –8,6 83849,9 5,4 4907,3 105348 –4,8 434876 1,6 22678,2 20,4 14 ВБР Москва 680049,9 1,3 135459,0 2,9 5274,2 84176 3,6 334046 1,5 51031,4 2,3 15 «Россиия» Санкт-Петербург 652388,8 0,1 76924,8 2,9 2116,0 234885 0,9 335526 2,4 92096,5 12,7/td> 16 Ситибанк Москва 573818,8 4,4 60937,3 8,6 10506,7 137865 –8,2 164673 4,8 48686,1 1,3 17 «Траст» Москва 548629,5 –22,4 –1277946,4 — 6220,4 1696 –85,9 386370 37,4 32119,4 –39,7 18 «Ак-Барс» Казань 490180,7 –1,1 79861,4 1,1 3190,9 109397 –2,8 181351 –4,8 67643,8 6,9 19 «Уралсиб» Москва 482249,5 –8,3 53975,0 5,1 9352,7 161397 –0,1 230929 0,3 144591,8 9,3 20 СМП Москва 465556,6 –4,5 47046,0 8,3 5851,4 170050 11,7 143728 –7,1 37091,3 18,3 21 Тинькофф-банк Москва 445700,2 17,9 78177,1 5,1 11470,5 269337 14,8 294656 39,7 320197,5 43,3 22 БМ-банк Москва 433115,7 2,5 57361,6 21,9 4588,7 0 — 25234 146,3 0,0 — 23 Новикомбанк Москва 419175,5 2,9 44941,1 10,2 5546,7 23509 –7,8 268717 10,3 2285,3 22,4 24 Почта-банк Москва 412448,6 13,0 58295,1 34,7 1899,6 344467 12,0 313991 14,1 359840,7 18,2 25 Мособлбанк Москва 389141,7 –2,6 –138647,4 — 10319,3 91882 –9,3 136889 11,0 6458,4 72,9 26 ИНГ-банк(Евразия) Москва 348210,1 105,6 42565,0 –2,9 4176,5 1975 –17,0 23801 –4,8 2,6 –68,5 27 «Пересвет» Москва 299753,5 0,5 84278,8 1,4 1414,1 3401 –8,5 218110 2,9 3954,7 –7,7 28 «Русский стандарт» Москва 292816,2 –11,8 46976,1 0,0 5009,3 167521 –3,9 102310 –1,6 128477,8 7,4 29 Сургутнефтегазбанк Сургут 259066,0 8,9 11555,1 2,2 3086,7 40438 7,5 44710 10,2 29542,3 2,4 30 УБРР Екатеринбург 255447,3 –5,3 20270,9 –15,0 34,6 170020 5,9 75141 –6,7 23086,7 32,4 31 ХКФ-банк Москва 253820,7 –4,2 45038,3 –7,6 7703,2 187185 –2,9 200689 3,5 208123,6 3,4 32 Связь-банк Москва 252855,2 –20,5 29722,2 –34,9 –7353,4 102004 –11,2 145618 –5,8 90826,1 –2,4 33 «Возрождение» Москва 251160,7 –0,7 30745,0 –1,0 2392,7 151820 –3,1 155440 –6,0 82800,0 10,7 34 Абсолют-банк Москва 248765,8 1,3 32311,7 19,2 5332,1 104283 –1,6 127769 2,7 89391,0 11,5 35 «Восточный» Благовещенск 232310,7 –7,0 26543,2 –22,9 –2096,5 152718 –8,4 106214 –9,5 112410,1 0,1 36 «Зенит» Москва 217513,3 –11,4 34075,2 –5,9 1517,2 78460 –5,3 131379 1,2 31145,0 –1,8 37 МИнБ Москва 212526,7 –28,6 –112302,1 — –82632,3 194208 –4,8 109612 –40,3 13448,1 –6,2 38 ДОМ.РФ Москва 199129,5 –7,1 26824,0 5,8 –1641,7 68358 –18,8 118683 57,3 71831,1 37,6 39 «Экспресс-Волга» Кострома 190493,9 4,4 17756,0 19,3 2244,3 211 –75,3 52 –98,5 1262,5 –71,2 40 РНКБ Симферополь 188565,5 5,8 46224,5 4,0 3979,3 71642 2,4 138576 18,8 34171,0 28,3 41 Инвестторгбанк Москва 170761,2 6,3 –13682,5 — 99,7 55687 –8,4 73774 4,4 8852,2 42,4 42 МТС-банк Москва 167342,8 10,5 26539,3 8,0 1889,7 80739 12,1 87833 18,9 69268,9 27,1 43 «Ренессанс-Кредит» Москва 162261,3 3,6 25507,0 13,4 3917,1 123236 2,5 132779 6,3 151937,9 7,3 44 ОТП-банк Москва 148284,2 9,4 33010,8 4,6 903,8 66090 0,8 80843 –4,1 80002,1 0,2 45 Транскапиталбанк Москва 145955,2 –8,7 16019,9 –1,6 2021,6 56986 –6,7 70986 6,4 19973,9 –2,5 46 Кредит Европа Банк Москва 145906,8 8,5 21178,0 3,1 1773,1 81561 7,8 103502 –4,2 77921,4 3,8 47 Русфинанс-банк Самара 144669,5 18,7 20365,8 16,6 –206,3 3776 –3,5 133556 14,9 133128,6 7,1 48 Сетелем-банк Москва 137148,4 8,4 25618,9 5,2 1017,6 3645 –27,7 128661 5,3 128750,4 3,6 49 Запсибкомбанк Тюмень 133204,4 5,7 17164,5 7,2 1450,1 77549 4,9 81392 7,2 55145,1 4,3 50 Росэксимбанк Москва 132521,6 8,2 27779,8 0,9 1900,3 0 — 59403 –3,2 0,0 — 51 «Финсервис» Москва 120360,1 –3,1 10617,0 5,8 602,0 10273 –1,0 26107 5,2 4205,0 –4,5 52 Локо-банк Москва 116733,9 42,6 15562,1 0,5 1956,9 58592 11,6 57258 9,2 52804,4 9,3 53 «Авангард» Москва 113450,2 –5,8 20563,5 –9,3 1759,5 35291 –8,9 37025 15,8 3679,0 –5,4 54 МСЛ-банк Москва 112569,2 13,9 20590,0 –2,2 715,6 0 — 35653 25,5 0,0 — 55 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 110879,1 0,0 12637,9 7,3 2887,4 74089 –1,7 91416 5,8 55116,3 0,4 56 «Центрокредит» Москва 106951,7 23,0 27675,3 30,2 8603,0 3690 –12,2 20067 55,4 3731,6 1,9 57 Роскосмосбанк Москва 105472,7 13,4 36439,7 3,4 1075,7 8011 –24,9 60815 1,7 912,3 –2,5 58 РН-банк Москва 104778,4 11,0 17529,7 6,1 1851,9 1860 –12,9 91520 12,1 53826,3 2,6 59 ВУЗ-банк Екатеринбург 104558,4 9,8 –6283,7 — 1287,8 15816 6,7 60758 11,0 4750,9 10,0 60 «Аверс» Казань 99176,6 –28,4 23094,9 –0,4 1202,1 28327 3,2 17172 7,7 5017,1 1,5 61 Нордеа-банк Москва 97343,0 –23,0 36041,5 –2,9 1608,8 481 –84,5 53315 –21,3 0,0 — 62 «Кубань-Кредит» Краснодар 97028,4 3,2 11625,6 3,8 628,8 66817 4,9 61904 9,5 14406,5 8,0 63 «Союз» Москва 94700,7 2,2 10885,8 2,9 1099,1 35349 7,7 55673 14,2 15952,7 8,0 64 СКБ-банк Екатеринбург 94530,3 –4,4 18157,4 –13,4 –13,3 59519 –1,2 37071 –8,3 43285,8 –2,9 65 Экспобанк Москва 91427,2 13,6 11024,6 –21,2 1422,7 38291 12,2 50007 24,2 19836,0 45,3 66 «Таврический» Санкт-Петербург 89342,6 –22,8 16259,2 1,6 972,2 39260 4,8 52691 0,2 690,3 –10,1 67 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 88220,0 6,5 10007,9 –2,0 2531,3 55606 3,8 49377 13,0 48011,4 2,6 68 Металлинвестбанк Москва 85519,4 –10,9 13584,9 5,3 674,6 41854 0,2 49634 12,3 19023,6 10,7 69 Дойче-банк Москва 82179,7 –2,8 16268,0 2,0 619,6 0 — 13526/td> 26,7 0,0 — 70 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 82048,6 18,5 –18174,7 — –840,8 6035 –29,6 34442 37,3 14769,0 28,1 71 Эйч-Эс-Би-Си-Банк(РР) Москва 81242,2 –1,4 12052,6 –7,2 854,3 0 — 15137 53,7 0,0 –100,0 72 «Мидзухо Банко»(Москва) Москва 78973,8 –6,5 16866,0 0,3 531,2 95 10,5 47022 63,6 0,2 34,2 73 Меткомбанк Каменск-Уральский 74299,6 19,5 18680,7 1,2 393,6 10811 –17,9 20730 4,2 1880,2 46,8 74 Тойота-банк Москва 73619,2 8,5 11103,4 –2,2 416,4 802 –29,8 67566 10,7 58825,7 4,2 75 БКС-банк Москва 70319,4 14,2 6337,4 –7,6 350,9 30400 15,5 6934 111,2 355,3 21,9 76 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Москва 66411,0 –2,3 20350,1 2,6 779,8 0 — 30310 17,5 0,0 — 77 Росгосстрах-банк Москва 64389,0 –15,8 12348,2 –13,9 –452,1 30780 –37,5 4716 –20,0 5356,5 –12,9 78 СДМ-банк Москва 62242,9 –6,1 8503,8 18,2 820,0 35661 –3,9 17674 14,3 1876,8 –2,6 79 СГБ Вологда 61698,9 15,0 5338,5 31,7 123,7 18660 –0,3 18393 –2,4 10502,9 0,3 80 Мир Бизес Банк Москва 61187,3 –32,3 9542,4 3,1 2367,8 10 30,3 1442 84,0 9,2 27,6 81 Примсоцбанк Владивосток 61024,8 2,6 8078,6 2,9 813,2 35027 3,2 40637 5,3 15818,9 7,7 82 «Интеза» Москва 60543,3 4,4 12659,4 –0,9 –95,7 11582 –2,9 37296 7,4 1805,3 –4,5 83 АйСиБиСи Банк Москва 60384,1 –5,2 20140,6 –2,4 955,6 65 17,9 21941 –12,3 0,2 0,0 84 «Левобережный» Новосибирск 60189,4 4,3 8170,3 4,9 1266,7 36126 6,5 39249 7,4 22216,2 5,7 85 Коммерцбанк (Евразия) Москва 59723,9 –6,4 11434,4 –2,2 818,1 0 –6,3 16384 –30,5 0,0 –100,0 86 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 57523,9 –12,2 15733,8 0,1 367,7 0 — 24352 48,1 0,0 — 87 «БНП Париба» Москва 55338,6 13,2 10313,0 –22,2 11,3 0 –32,8 6753 17,2 0,0 — 88 Тимер-банк Казань 54059,8 4,7 –4499,5 — 301,3 9773 –11,8 19376 4,0 883,2 6,8 89 Энерготрансбанк Калининград 53031,1 10,6 4901,1 8,8 1563,5 7389 –3,9 7869 28,0 1972,3 0,6 90 ББР-банк Москва 52581,4 –2,9 6498,7 –2,7 213,5 28382 1,8 32643 –8,2 3507,7 –3,5 91 Крайинвестбанк Краснодар 52137,3 –1,4 –2256,8 — 70,2 21165 –2,8 16302 –36,3 9015,4 17,4 92 Кивибанк Москва 51214,4 –3,9 8924,2 44,8 2973,4 12597 3,9 5699 –3,3 6495,5 9,7 93 Челиндбанк Челябинск 50536,5 1,3 8977,1 2,7 653,7 31055 3,6 27454 2,1 12728,8 2,4 94 «Креди Агриколь» КИБ Санкт-Петербург 48971,1 –16,0 11955,5 –6,5 59,4 0 —/td> 24331 39,0 0,0 — 395 Челябинвестбанк Челябинск 48184,1 4,6 8034,4 –0,7 139,1 25287 4,3 19421 8,0 4735,6 9,1 96 Фора-банк Москва 46909,4 –6,7 6733,3 –6,6 109,5 25291 1,3 28350 –4,1 3838,4 13,3 97 «Кредит Свисс» (Москва) Москва 46740,1 1,9 14268,2 –5,5 322,9 0 –11,2 32 — 0,0 — 98 Сровбизнесбанк Саров 45423,0 1,3 7284,3 5,3 306,1 27284 5,3 20405 –8,2 3958,1 8,0 99 Бэнк оф Чайна Москва 44778,0 15,8 8343,9 16,7 1489,4 2417 –10,4 9139 –2,8 0,5 84,2 100 Фольксваген Банк Рус Москва 44429,3 4,3 14321,6 4,5 1302,5 0 — 36129 9,1 31040,3 3,6

№ Банк Город Активы (млн руб.) Темпы прироста активов (%) Собственный капитал (млн руб.) Прирост капитала (%) Нераспределенная прибыль (млн руб.) Средства физлиц (млн руб.) Изм. (%) Кредиты НБС—нетто (млн руб.) Изм. (%) Кредиты физлицам (млн руб.) Изм. (%) 101 СЭБ-банк Санкт-Петербург 43999,5 –14,1 4954,5 5,5 246,2 2 30,4 12026 11,5 97,4 –9,8 102 «Межфинансклуб» Москва 43540,5 –5,2 5963,8 –13,5 –348,0 17919 –10,3 18525 –20,3 941,7 –3,5 103 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 43525,7 22,0 28426,5 1,6 855,9 0 — 0 — 0,0 — 104 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург 42947,9 –3,0 6526,9 –5,9 299,2 15096 34,9 3784 –10,9 886,3 –20,5 105 Газэнергобанк Калуга 40398,2 0,1 –433,3 — 0,6 19952 1,0 22319 5,4 3914,1 6,9 106 БМВ-банк Москва 40182,8 0,7 3833,1 –2,1 1453,8 0 — 31807 5,0 31242,7 2,2 107 Генбанк Симферополь 38606,7 –5,9 –6441,3 — 335,5 18429 –6,7 5369 3,0 3844,1 5,2 108 Аресбанк Москва 37981,0 24,4 3567,7 2,8 76,8 3529 –61,6 5400 –10,3 1704,8 –12,2 109 Быстробанк Ижевск 37186,9 3,6 4073,2 1,0 514,6 24521 1,6 19653 –4,5 21561,9 –1,7 110 «Солидарность» Самара 35671,4 9,8 12204,1 –9,9 –1059,2 21078 23,7 11792 33,2 4791,8 35,2 111 Интерпрогрессбанк Москва 35228,9 –7,6 6103,4 4,2 521,1 14938 –15,6 18906 –5,5 1904,0 –7,8 112 «Кольцо Урала» Екатеринбург 33993,6 –1,8 5863,3 –4,3 468,1 17670 –6,8 9213 15,4 5513,7 0,4 113 Кредит Урал банк Магнитогорск 32884,1 5,0 5384,3 4,7 185,3 20924 2,9 14427 6,6 10430,2 7,3 114 Дальневосточный банк Владивосток 32825,1 –0,9 6096,6 0,4 390,2 13767 10,4 22042 –6,7 7728,9 3,3 115 «Национальный стандарт» Москва 31919,6 –12,4 9946,9 –6,5 191,3 11065 –10,3 17487 10,4 513,4 25,0 116 «Приморье» Владивосток 31672,8 –2,7 2811,7 –14,9 –106,0 21761 3,5 7735 15,9 913,5 24,5 117 Натиксис-банк Москва 31641,9 37,3 5816,4 –7,4 –132,6 0 — 7918 –6,1 0,0 — 118 НС-банк Москва 31350,3 –4,3 5910,0 –8,0 122,4 16220 –4,1 13943 6,9 1042,0 10,6 119 «Девон-Кредит» Альметьевск 30783,4 –4,7 2290,5 –12,9 236,6 22022 1,9 5221 –0,7 4180,0 20,0 120 Интерпромбанк Москва 30169,2 4,9 10436,0 –0,9 506,7 9626 –22,2 20395 –0,8 5903,5 21,8 121 Плюс-банк Москва 29504,9 2,1 2422,1 –7,1 465,7 18451 4,5 19025 9,1 18534,5 –0,8 122 Чайна Констракшн Банк Москва 28417,8 9,2 6343,5 1,8 102,0 193 –17,1 8423 85,3 237,0 57,9 123 Алмазэргиэнбанк Якутск 28201,9 6,0 3826,0 –1,1 –321,3 16373 –3,9 17897 10,3 6955,6 1,3 124 МС Банк РУС Москва 28127,0 26,9 4148,8 40,9 264,4 345 –3,4 24432 21,7 23917,7 17,2 125 ПСКБ Санкт-Петербург 26356,5 –5,2 3171,7 –0,4 373,4 7279 1,3 4205 11,2 682,3 –2,7 126 «Держава» Москва 26044,6 39,9 6606,2 –0,9 784,3 3545 –5,6 3904 10,3 2956,1 10,4 127 «Уральский финансовый дом» Пермь 24821,6 5,9 3073,2 2,4 327,6 14995 –1,2 15799 18,6 8196,2 6,4 128 Ланта-банк Москва 24482,4 –26,3 2757,8 –9,7 –198,9 11801 –22,3 7748 0,4 1032,7 1,1 129 Мерседес-Бенц Банк Рус Москва 24174,1 –1,8 4615,4 4,0 427,8 0 — 21139 2,7 21596,2 –4,3 130 Акибанк Набережные Челны 24009,2 –2,7 4939,8 0,9 178,0 13192 –2,5 12126 9,4 1538,9 2,6 131 Курскпромбанк Курск 23669,6 5,9 4432,6 4,7 1619,0 12761 –6,2 15508 28,4 2020,9 4,6 132 «Хлынов» Киров 22313,3 3,0 3665,3 7,6 215,7 13245 0,7 13330 11,9 5579,6 8,3 133 НБД-банк Нижний Новгород 20761,4 1,3 4666,4 5,5 309,0 11358 0,3 11506 20,6 468,6 1,6 134 Экономбанк Саратов 20086,1 1,2 –1166,9 — –462,4 12987 6,4 7248 3,3 487,5 –2,5 135 «Акцепт» Новосибирск 20053,8 3,1 2439,9 3,8 192,1 10272 0,6 10185 –10,8 1817,3 2,8 136 «Денизбанк» Москва Москва 20044,3 17,4 5502,6 7,3 1588,2 115 –32,7 12533 7,7 2,9 –2,2 137 ЦМР-банк Москва 19994,6 –18,5 2233,1 10,7 536,4 0 — 1312 22,0 23,9 172,4 138 Джей энд Ти Банк Москва 19947,6 8,3 7825,3 –1,8 191,4 8024 1,2 3962 –15,1 525,8 25,5 139 «Александровский» Санкт-Петербург 19255,9 –3,0 2380,8 0,8 62,4 8171 0,6 7268 –4,2 1154,1 –2,3 140 Ури-банк Москва 19038,8 2,0 3054,7 9,8 161,1 340 1,2 4387 –3,9 44,5 –13,1 141 «Агропромкредит» Лыткарино 18949,7 –12,4 2456,5 –20,5 407,0 12565 –10,3 6893 14,6 886,9 –29,7 142 Татсоцбанк Казань 18597,2 –16,1 8173,9 2,9 576,7 6014 –15,3 11004 –4,0 2029,7 7,1 143 НФК Москва 17430,2 –6,7 2928,2 1,5 –81,9 0 — 16756 –5,8 5,5 –21,3 144 Инбанк Москва 17219,8 2,8 2942,2 –5,1 –4,2 11625 5,5 8460 21,1 900,3 25,7 145 Энергобанк Казань 17203,0 0,4 5158,4 –2,0 535,1 5680 –5,3 11685 2,6 2494,0 1,1 146 Кошелев-банк Самара 17164,4 –3,6 1818,9 4,9 131,6 12760 –3,6 8122 7,6 3483,0 6,2 147 Данске-банк Санкт-Петербург 17000,6 –21,9 4743,1 –5,6 196,8 0 0,0 1931 –80,3 3,2 –1,9 148 Москоммерцбанк Москва 16829,0 –11,0 5631,4 –6,7 –424,6 7633 19,2 5723 –20,3 3857,8 29,4 149 Модульбанк Кострома 16384,7 1,2 2299,8 –0,8 159,7 33 –20,8 1041 9,6 55,1 50,8 150 Ишбанк Москва 16360,1 9,9 5574,7 0,3 95,0 1841 –3,5 11026 32,1 185,2 –12,7 151 Липецккомбанк Липецк 16000,6 –10,8 2244,8 –19,9 146,8 11930 –5,4 6423 –22,1 3273,8 5,0 152 Прио-Внешторгбанк Рязань 15333,6 2,0 1322,4 –3,4 810,3 9609 –1,2 8441 33,8 1434,7 2,5 153 Алеф-банк Москва 15017,7 3,7 4434,1 4,9 704,0 5464 2,0 4909 5,0 393,0 6,0 154 Росдорбанк Москва 14928,4 –12,8 2176,1 17,5 1,7 7827 –4,7 8355 8,7 1117,4 2,5 155 МИА Москва 14647,1 –3,0 7945,2 3,1 142,4 2738 –20,5 4823 –15,0 2959,3 –13,6 156 «Пойдем!» Москва 14586,7 –1,0 3281,1 2,3 593,1 10959 0,3 11803 1,9 14417,3 3,3 157 Консервативный КБ Астрахань 14532,8 –7,1 1413,4 14,5 111,5 402 81,2 43 20,7 13,2 3,7 158 Морской банк Москва 14464,3 –3,3 1979,3 –1,4 10,9 5788 0,2 8348 10,8 225,3 –0,2 159 Норвик-банк Киров 13872,8 –3,2 1751,7 –13,8 –179,9 9335 –3,0 6097 21,4 2682,6 33,0 160 НК-банк Москва 13773,7 –38,1 3128,6 –4,1 227,7 6766 –8,7 5805 10,7 1923,3 –10,3 161 Финансбизнесбанк Москва 13436,2 –73,8 1965,8 16,9 218,1 2949 –13,3 7772 –82,9 121,8 –7,7 162 Банк Казани Казань 13370,2 –3,5 2296,7 –2,1 27,3 6005 –9,4 8472 13,4 1298,2 –1,1 163 «Форштадт» Оренбург 12483,3 0,7 2927,5 –4,9 116,9 6181 –10,6 6379 –1,3 3758,0 –3,7 164 Кс-банк Саранск 12287,5 –4,8 1138,7 0,7 11,9 9929 –1,9 7870 1,3 3386,0 5,2 165 Собинбанк Москва 12283,3 –35,2 3164,2 4,7 204,9 335 –10,7 182 –65,1 0,0 — 166 Чайнасельхозбанк Москва 12160,9 –3,3 9553,6 184,9 162,2 0 — 2994 –26,5 0,0 — 167 Руснарбанк Москва 11999,0 –3,4 2816,8 –3,6 144,0 4672 0,7 6497 0,8 1317,2 54,8 168 НИПБ Москва 11792,5 –23,4 2574,5 –27,1 –72,9 6563 –16,1 6148 –17,6 791,7 –29,4 169 «РЕСО Кредит» Москва 11757,4 30,6 2255,4 –25,1 429,2 2152 346,5 20 –15,5 29,2 –25,9 170 Байкалинвестбанк Москва 11740,9 –1,8 2881,0 3,1 71,6 4959 4,6 9314 12,0 4300,3 10,0 171 Нико-банк Оренбург 11739,7 0,7 1948,0 9,1 58,0 7458 1,3 6382 7,0 3125,5 2,9 172 Ижкомбанк Ижевск 11648,1 1,9 1390,5 0,4 230,1 7425 –2,4 6359 3,2 1832,7 0,0 173 Тольяттихимбанк Тольятти 11401,9 –37,5 4403,9 18,2 832,0 1334 –5,9 2877 22,5 980,5 –10,0 174 НРБ Москва 11360,8 6,3 5748,0 –4,7 921,4 906 –3,5 2271 44,1 176,9 –1,8 175 БКФ Москва 11320,8 52,5 1264,8 –12,6 –179,6 3840 –8,7 7903 74,1 229,0 –1,9 176 КЭБ Эйчэнби Банк Москва 11309,1 –31,6 1124,1 4,4 60,9 0 — 2329 21,3 0,0 — 177 Голдман Сакс Банк Москва 11255,1 39,0 4105,2 4,5 342,2 0 — 104 7,7 0,0 — 178 «Оренбург» Оренбург 11209,2 6,7 2524,2 1,5 28,1 6750 9,9 5808 8,2 3852,0 6,7 179 Тэмбр-банк Москва 11178,9 2,2 1344,6 –6,7 109,4 6457 0,8 4217 –4,1 1955,7 –13,2 180 Промтрансбанк Уфа 10803,1 –15,4 723,6 2,9 49,9 5966 –3,3 3929 3,1 3765,8 11,3 181 НВКБ Саратов 10655,3 –0,4 1217,5 –17,3 –105,8 8682 2,8 8306 10,1 125,7 –15,7 182 Юг-Инвестбанк Краснодар 10440,0 –0,5 1278,1 5,0 72,8 6940 –0,7 6615 4,1 2654,4 8,6 183 Жилфинансбанк Москва 10408,2 6,1 2229,3 –0,6 774,1 7032 2,6 5342 29,3 3937,7 33,5 184 «Развитие-Столица» Москва 10343,9 79,4 3346,1 0,5 372,3 514 24,6 6022 178,3 3563,4 16,3 185 «Раунд» Москва 10154,2 –4,2 1215,1 –2,3 8,1 4082 35,9 1974 –2,8 416,5 2,7 186 «Екатеринбург» Екатеринбург 10011,8 –2,6 1285,9 1,2 146,5 6412 0,7 4758 10,1 4326,9 3,9 187 «Ростфинанс» Ростов-на-Дону 9761,6 35,5 1080,7 –30,2 –435,8 3614 5,8 5098 52,1 1742,7 18,7 188 Русьуниверсалбанк Москва 9746,9 0,6 6766,4 2,1 243,7 327 –40,5 1721 –4,5 26,8 10,4 189 «Снежинский» Снежинск 9686,6 4,7 1581,6 0,6 180,2 5496 2,1 3231 –5,2 1657,4 –7,6 190 «Гарант-Инвест» Москва 9681,7 –0,5 1726,4 9,8 363,8 3392 –11,0 6312 9,6 377,4 3,5 191 Углеметбанк Челябинск 9680,1 29,5 1320,5 4,0 65,3 4758 4,0 1879 14,3 916,6 1,6 192 Солид-банк Владивосток 9561,6 –7,0 1779,8 –10,4 0,3 5720 –1,8 5062 –10,0 1381,5 –1,4 193 Морган Стэнли Банк Москва 9451,5 4,0 5798,8 1,7 –137,7 0 — 0 — 0,0 — 194 Зираат-банк Москва 8778,5 31,5 2819,3 3,9 151,6 716 41,0 4070 –0,2 49,8 –17,8 195 Томскпромстройбанк Томск 8403,2 3,8 1105,2 2,3 21,6 5688 3,0 5718 2,0 2228,2 0,3 196 Кранбанк Иваново 8050,7 –2,1 991,2 14,7 20,6 6271 –1,2 5059 23,1 697,2 28,5 197 «Нейва» Екатеринбург 7992,3 –2,6 665,6 –18,8 39,7 4187 18,3 847 –6,6 1008,1 –1,6 198 Хакасский МБ Абакан 7991,0 –2,8 1218,6 3,5 126,9 4690 –2,0 5077 7,4 2263,4 1,0 199 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 7985,9 1,5 1645,3 4,9 86,1 4971 1,1 3123 19,3 1889,2 6,8 200 Эс-Би-Ай Банк Москва 7951,0 15,4 3654,4 –10,7 –379,6 1418 66,3 4346 258,4 631,9 132,6

№ Банк Город Активы (млн руб.) Темпы прироста активов (%) Собственный капитал (млн руб.) Прирост капитала (%) Нераспределенная прибыль (млн руб.) Средства физлиц (млн руб.) Изм. (%) Кредиты НБС—нетто (млн руб.) Изм. (%) Кредиты физлицам (млн руб.) Изм. (%) 201 Автоторгбанк Москва 7913,7 1,5 3240,3 –6,3 514,7 485 –36,2 2044 –6,1 685,4 47,5 202 Ю БИ ЭС Банк Москва 7770,9 –6,0 4464,1 4,7 141,5 0 — 45 –7,2 0,0 — 203 Эксперт-банк Омск 7478,6 –5,4 1637,6 –2,4 10,6 4234 7,5 5149 –5,1 3738,1 10,8 204 Трансстройбанк Москва 7355,4 2,3 1142,2 –2,6 14,5 3177 –0,9 4786 3,2 601,3 –20,3 205 Энергомашбанк Санкт-Петербург 7321,1 –0,7 1345,3 8,0 286,3 3680 20,1 5476 54,2 236,4 –15,3 206 Нефтепромбанк Москва 7295,0 –8,9 1439,5 –1,8 4,1 3491 3,4 3232 0,5 99,4 2,3 207 Ффин-банк Москва 7290,5 144,2 585,9 31,8 116,5 1892 –10,7 38 –9,9 38,6 13,6 208 МНХБ Москва 7175,8 –9,2 1145,4 –17,3 59,6 3728 –5,0 2088 –21,0 252,9 –14,1 209 Белгородсоцбанк Белгород 7145,3 –0,3 1181,6 –4,8 215,5 4299 –2,3 3062 5,5 220,9 1,6 210 Сибсоцбанк Барнаул 7134,9 –0,5 1531,4 –0,2 8,7 3510 –0,9 4317 –0,9 1178,6 7,4 211 «МБА-Москва» Москва 7094,9 11,3 4757,3 0,7 212,1 85 –54,1 151 0,6 96,4 –9,2 212 Актив-банк Саранск 6986,0 –3,2 1010,9 –13,7 13,6 5023 –2,6 2434 18,4 644,8 24,2 213 «Альба Альянс» Москва 6870,2 31,2 2186,1 4,1 –112,3 2100 11,1 1019 –20,5 549,6 –0,2 214 СКС Москва 6591,4 1,7 1118,3 –1,3 1,4 17 1,1 5883 0,4 0,0 — 215 Северный народный банк Сыктывкар 6573,2 –13,2 1225,5 –2,4 –2,6 2929 –6,8 1693 –15,3 242,9 –14,2 216 Новобанк Великий Новгород 6472,9 –4,0 1528,7 2,1 47,5 3212 –7,0 1315 9,8 690,5 6,8 217 «Енисейский объединенный» Красноярск 6450,7 –7,1 575,2 –0,7 6,5 4084 –2,6 1833 22,2 1321,4 5,9 218 Газтрансбанк Краснодар 6424,1 3,3 1805,6 –4,5 17,4 4228 5,4 2780 –21,3 255,5 15,9 219 Земский банк Сызрань 6366,4 3,1 1019,5 –4,8 15,2 5011 5,7 3558 1,4 718,7 22,8 220 СтавропольПСБ Ставрополь 6331,7 –14,5 921,4 –4,6 26,7 2377 –1,2 2860 15,3 397,9 –0,5 221 «Агророс» Саратов 6264,3 1,1 1146,8 1,0 60,7 3151 –3,2 1534 7,0 490,1 –7,9 222 СИАБ Санкт-Петербург 6203,1 –8,5 930,6 –7,1 –2,9 2578 –14,2 2270 6,7 110,1 –23,2 223 Азия-Инвест банк Москва 6176,5 –16,0 1255,3 –4,8 –10,3 0 –60,0 595 –60,3 33,8 –8,5 224 «Финам» Москва 6166,9 –7,4 1621,6 –1,5 6,0 2791 –17,0 426 41,4 349,0 –7,5 225 Форбанк Москва 6141,7 –6,0 836,6 –13,8 90,1 3496 –3,4 3878 29,6 502,1 9,5 226 «Оранжевый» Санкт-Петербург 6119,1 2,7 684,2 –2,5 22,5 4545 6,9 4707 10,3 3563,9 6,7 227 Гута-банк Москва 6069,2 –21,0 3350,6 0,7 78,9 783 –68,7 366 –2,9 481,0 –1,7 228 «Кузнецкий» Пенза 5966,5 2,9 719,1 –3,1 58,6 3092 7,4 3464 –1,7 954,6 2,5 229 «Венец» Ульяновск 5963,6 7,4 1017,1 14,1 309,1 3744 9,9 3699 –9,7 1033,9 2,7 230 Автоградбанк Набережные Челны 5817,9 –7,0 862,5 –4,3 29,7 4090 –1,1 3622 –7,0 1281,3 3,9 231 «Славия» Москва 5660,5 –5,6 1101,5 17,2 10,0 2553 6,0 3788 19,8 101,6 –10,8 232 Кубаньторгбанк Краснодар 5657,1 1,9 1386,7 0,3 20,7 3579 3,5 1202 37,9 169,1 9,2 233 «Русь» Оренбург 5494,3 –3,2 978,8 2,8 –7,1 4049 –4,2 3546 10,3 2440,7 9,6 234 ЧБРР Симферополь 5424,8 –1,1 337,2 –7,4 –4,4 2713 9,4 646 12,6 117,6 3,4 235 Камчатпрофитбанк Петропавловск-Камчат. 5346,1 –10,3 781,1 –2,2 539,8 3066 –16,2 1912 –11,8 321,9 –8,9 236 «Зенит Сочи» Сочи 5052,5 –7,2 1105,7 –3,3 103,9 2302 –11,4 1933 –20,5 1238,4 0,9 237 ИС-банк Москва 5051,2 13,5 1178,3 0,7 –7,2 0 — 2043 –13,9 172,4 –23,5 238 «ПСА Финанс Рус» Москва 5027,0 56,8 2097,0 –32,4 108,1 0 — 4514 41,3 1842,7 –3,0 239 Нэклис-банк Москва 4682,4 0,0 1099,5 0,9 1,2 1860 –10,5 2978 14,0 2271,6 23,7 240 Стройлесбанк Тюмень 4606,9 24,1 1227,3 –5,0 59,1 1945 29,6 2580 22,6 420,2 –8,8 241 Роял Кредит Банк Владивосток 4533,3 –4,6 849,9 –0,9 130,4 3020 –2,7 2452 –20,7 73,7 –13,5 242 Икано-банк Химки 4518,8 9,0 601,6 –6,0 –15,0 37 313,4 4165 8,4 0,0 — 243 Чувашкредитпромбанк Чебоксары 4488,1 –17,7 404,6 –17,8 –36,1 2527 –18,5 3000 –3,3 1966,7 –7,3 244 «Москва-Сити» Москва 4328,8 –7,1 1323,3 –0,1 8,5 1119 2,7 1010 6,9 529,9 27,8 245 Горбанк Санкт-Петербург 4294,1 –4,1 3209,2 –7,1 158,1 567 –0,3 1993 –5,7 24,6 237,0 246 ВРБ Москва 4289,4 –4,9 385,8 3,6 38,5 0 — 0 — 0,0 — 247 Севастопольский морской банк Севастополь 4287,3 –17,7 503,6 –13,9 –58,6 2571 –3,5 1592 0,2 261,2 48,0 248 «Мегаполис» Чебоксары 4257,0 4,2 560,5 1,0 54,4 2445 5,7 2879 3,8 982,2 5,1 249 Крокус-банк Москва 4252,0 –10,9 1203,4 6,5 20,8 2136 32,7 1116 24,3 298,8 5,0 250 Донкомбанк Ростов-на-Дону 4186,6 –6,3 402,8 –1,6 35,4 2591 –13,5 831 5,3 304,9 16,5 251 Камский коммерческий банк Набережные Челны 4167,8 –11,8 871,2 5,5 37,6 2222 –7,7 2977 9,6 1822,6 –4,4 252 «Веста» Москва 4134,1 11,4 1373,8 24,4 –114,0 1430 18,3 1103 1,5 22,4 –15,6 253 «Долинск» Южно-Сахалинск 4035,5 –13,5 384,1 –5,8 26,5 1618 –2,9 987 14,3 307,6 6,4 254 «Платина» Москва 4035,2 –49,5 1067,8 0,0 18,1 299 –63,4 238 –78,1 8,1 –10,4 255 Оргбанк Москва 4014,9 16,7 1050,0 –10,9 32,1 688 61,9 125 19,8 73,6 –14,6 256 Москомбанк Москва 3902,1 3,0 1081,0 –8,2 67,1 1267 –0,6 622 51,0 42,5 –38,6 257 Заубер-банк Санкт-Петербург 3898,6 9,8 1020,7 –4,8 –38,8 1539 37,4 1986 26,9 2024,0 35,4 258 Сити Инвест банк Санкт-Петербург 3825,6 8,0 1590,9 –3,8 139,1 346 5,3 719 –33,7 1233,2 –2,9 259 Братский АНКБ Брaтск 3716,4 1,4 477,4 5,3 10,5 2282 –4,8 2137 16,4 249,9 12,5 260 «Вологжанин» Вологда 3643,5 –3,6 652,7 –2,3 –62,0 2350 –0,5 1448 8,5 386,1 –7,4 261 «Кремлевский» Москва 3609,5 –4,5 2023,9 –3,7 61,3 589 17,3 2199 4,6 173,7 77,8 262 «Новокиб» Новокузнецк 3606,7 14,8 410,5 4,4 23,2 184 12,3 696 –1,1 356,4 15,8 263 «Юнистрим» Москва 3603,5 –19,1 1070,3 2,7 64,1 0 — 241 –12,5 79,5 –8,8 264 «Уралфинанс» Екатеринбург 3559,5 4,6 512,7 11,7 66,1 605 –18,7 106 150,6 59,4 4,4 265 Алтайкапиталбанк Барнаул 3495,4 3,7 627,9 3,3 81,4 1369 –7,3 2155 36,9 232,0 –21,2 266 КИБ Москва 3429,4 –28,1 2002,4 11,1 74,9 0 — 546 –9,6 23,3 –13,5 267 «Славянский кредит» Москва 3411,2 –18,4 1628,7 –6,0 –136,3 1201 –31,1 2213 8,5 759,5 16,9 268 Бест Эффортс Банк Москва 3395,5 –23,2 1328,7 –13,0 107,8 22 –37,2 9 –24,2 9,5 –29,0 269 Владбизнесбанк Владимир 3375,2 1,9 1116,0 –2,6 73,0 1238 –3,4 2022 17,1 1041,4 –1,8 270 «Элита» Калуга 3315,2 2,5 526,0 –3,0 15,0 959 1,3 886 8,3 388,1 6,2 271 Уралпромбанк Челябинск 3215,8 –10,5 1016,2 –2,3 –29,3 1518 –23,2 932 –2,2 326,2 23,7 272 Америкэн Экспресс Банк Москва 3203,5 15,1 1087,6 –2,6 –3,9 0 — 1734 15,9 0,0 — 273 СПб банк инвестиций Санкт-Петербург 3170,7 16,5 1169,0 4,2 62,6 0 — 230 –6,8 17,1 –5,0 274 Первый клиентский банк Москва 3100,9 –23,7 1218,1 –14,2 –51,4 0 — 1991 41,8 707,8 30,0 275 ЮМК Краснодар 3083,0 8,1 2130,5 –2,5 563,0 0 — 2638 28,7 268,7 381,8 276 «Итуруп» Южно-Сахалинск 3046,8 –10,0 1250,9 –11,5 –46,2 302 27,0 671 — 29,9 –18,3 277 Проминвестбанк Москва 2986,0 2,5 1421,8 1,8 49,7 4 –8,7 2053 22,2 266,7 0,0 278 «Заречье» Казань 2975,7 –4,6 1219,2 –3,9 14,1 1358 –3,2 1640 25,6 18,5 –1,2 279 ОРБанк Москва 2948,1 –23,0 440,6 –6,0 –1,1 757 –8,3 809 7,2 226,3 40,6 280 Московско-парижский банк Москва 2908,8 –13,8 881,6 –21,2 –298,3 1520 33,8 2524 0,7 65,1 –22,0 281 «Бизнес-Сервис-Траст» Новокузнецк 2901,4 –10,5 817,4 0,2 14,1 1501 –0,7 1683 39,2 839,3 31,0 282 Синко-банк Москва 2885,2 –1,4 1255,9 –3,5 10,5 445 0,8 1043 –5,3 370,5 –20,0 283 Нокссбанк Волгоград 2866,3 3,4 1932,4 1,7 115,1 433 –24,5 1872 6,2 1387,2 11,5 284 Живаго-банк Рязань 2852,9 –3,7 343,8 4,5 5,1 1868 2,6 1082 –1,1 383,9 –2,2 285 ВОКБанк Нижний Новгород 2808,6 –29,3 –2692,9 — –1031,8 3431 12,4 1547 –32,9 1098,9 8,6 286 ИТ-банк Омск 2772,9 –10,0 321,3 –44,5 –159,4 1876 –7,9 635 –6,4 88,1 –3,7 287 Первоуральскбанк Первоуральск 2766,0 19,6 446,1 1,7 34,8 1564 4,2 1934 9,2 363,1 38,2 288 Евразийский банк Москва 2749,1 –15,5 1281,0 –10,5 –149,8 690 –29,5 458 –49,7 7,8 –92,7 289 Унифондбанк Москва 2680,6 –7,2 1723,8 7,7 178,3 0 50,0 1294 82,8 253,4 –0,9 290 «Евроальянс» Иваново 2630,6 –8,4 429,2 –2,8 –2,3 1498 –12,9 848 –6,8 328,1 3,9 291 «Далена» Москва 2586,3 –18,5 716,3 0,7 6,4 659 –21,9 147 –8,6 50,1 63,0 292 Тамбовкредитпромбанк Тамбов 2507,0 –7,7 499,0 –0,9 9,0 1441 –5,1 1258 –9,1 165,7 3,9 293 ССБ Москва 2499,6 5,1 1456,7 12,6 98,1 499 44,6 385 –28,7 43,7 –25,9 294 Оней-банк Москва 2489,6 18,9 493,2 3,4 1,6 3 3,9 2235 18,7 37,3 32,2 295 Газнефтьбанк Саратов 2486,3 –5,5 340,5 –8,4 5,0 1852 –3,4 1432 –5,0 611,9 8,6 296 Яринтербанк Ярославль 2477,5 11,6 342,0 –5,5 16,7 1210 28,3 1710 17,9 239,4 30,0 297 Пробанк Москва 2467,7 12,4 1243,9 5,9 160,7 674 42,9 1552 19,7 54,6 30,4 298 «Новый век» Москва 2463,9 –5,4 1062,2 1,7 31,1 299 19,7 857 30,6 138,7 34,7 299 Тендер-банк Москва 2462,2 13,3 1195,3 –4,6 –27,4 987 34,0 1684 55,1 875,3 44,7 300 Алма-банк Москва 2456,8 –4,0 1006,2 –1,4 –17,5 280 –14,7 921 21,2 116,4 –31,6

№ Банк Город Активы (млн руб.) Темпы прироста активов (%) Собственный капитал (млн руб.) Прирост капитала (%) Нераспределенная прибыль (млн руб.) Средства физлиц (млн руб.) Изм. (%) Кредиты НБС—нетто (млн руб.) Изм. (%) Кредиты физлицам (млн руб.) Изм. (%) 301 «Система» Москва 2451,2 15,4 1043,6 –3,1 31,1 306 –12,3 768 2,1 457,0 15,7 302 Социум-банк Москва 2341,5 4,6 1066,4 2,2 –3,7 632 –2,5 245 27,1 68,6 6,2 303 «Ермак» Нижневартовск 2328,8 –16,7 746,1 –13,0 –94,1 669 –33,1 491 –29,0 122,0 –6,2 304 Экси-банк Санкт-Петербург 2318,2 –13,0 821,2 –22,7 9,2 285 –16,6 568 –18,9 182,9 15,0 305 РБА Москва 2281,4 –3,3 1762,6 –0,2 50,8 207 –14,3 1150 1,0 0,6 –10,0 306 Международный комбанк Москва 2268,5 –12,9 683,9 –15,4 –111,1 1121 –8,5 934 –20,0 589,4 –4,7 307 Внешфинбанк Краснодар 2247,5 –30,1 946,4 –24,9 –154,5 673 –12,5 196 –74,7 1,1 –82,1 308 Невский нарбанк Санкт-Петербург 2224,8 –8,2 496,6 –23,1 –17,1 1347 17,6 344 –19,8 9,7 –14,6 309 Витабанк Санкт-Петербург 2220,0 –30,9 450,5 0,7 –12,5 1094 –32,7 732 –28,7 434,1 –26,2 310 «Пермь» Пермь 2199,4 –6,9 533,0 –4,8 7,8 726 –9,9 879 26,7 164,1 0,5 311 «Капитал» Москва 2175,6 5,3 1872,4 0,7 30,9 167 4,3 16 568,1 4,9 92,5 312 ВКАбанк Астрахань 2133,6 –3,1 1176,2 –0,8 6,7 384 0,0 410 24,0 96,3 8,4 313 «Йошкар-Ола» Йошкар-Ола 2122,6 –4,9 328,5 1,6 11,9 1420 –6,5 667 –38,2 61,4 41,4 314 «Глобус» Москва 2092,5 –11,9 609,5 –2,2 19,8 896 –24,3 850 48,1 117,2 50,4 315 ИК-банк Казань 2089,6 –8,1 1095,4 –13,2 –73,6 383 –11,8 321 8,4 40,9 –8,1 316 «Кетовский» Курган 2076,9 2,9 475,5 5,6 72,3 1041 –0,7 1448 37,4 77,4 –12,1 317 Кросна-банк Москва 2073,3 –12,6 335,9 –12,1 –14,8 1451 –9,3 848 6,7 470,9 0,3 318 Костромаселькомбанк Кострома 2063,0 –9,4 420,2 2,7 0,9 907 –3,7 774 –12,9 627,8 –6,0 319 Старооскольский АПБ Старый Оскол 2056,7 6,6 433,3 –3,4 22,6 1263 0,3 1539 11,7 56,4 5,6 320 Россита-банк Москва 2031,9 23,9 535,0 2,7 20,0 935 13,4 740 2,4 523,2 3,9 321 Великие Луки банк Великие Луки 2008,5 2,5 1183,2 0,5 22,5 570 25,5 497 –1,7 50,1 –0,8 322 Первый Дортрансбанк Киров 1989,6 8,7 355,8 1,5 51,0 981 3,9 874 10,9 82,9 8,6 323 «Приобье» Нижневартовск 1985,0 –6,0 389,4 –2,8 3,0 989 –17,6 715 –10,9 65,1 –18,1 324 Народный банк Москва 1984,4 –2,6 1376,0 –8,1 –41,8 24 –28,9 933 4,9 503,1 –1,8 325 «Саратов» Саратов 1934,7 4,4 1026,5 0,8 17,3 398 –8,1 976 15,2 116,8 32,6 326 Сельмашбанк Ростов-на-Дону 1891,6 –33,9 539,0 3,0 16,4 488 2,7 266 108,0 42,1 2,6 327 «Арзамас» Арзамас 1854,1 1,7 566,0 0,0 2,4 972 2,5 729 0,6 79,9 28,3 328 Дом-банк Домодедово 1816,5 –22,2 480,3 –3,6 11,8 505 6,9 67 –45,3 34,3 –31,4 329 РФИ-банк Москва 1753,3 42,3 583,2 3,1 13,1 142 60,6 337 –4,8 87,9 70,2 330 «Сервис резерв» Москва 1750,8 –21,4 360,0 –3,3 9,0 355 –1,4 67 –14,3 101,9 5,0 331 Евроазиатский Инвестбанк Москва 1723,8 13,8 387,1 1,9 –17,7 810 2,2 954 2,0 32,3 0,8 332 Спиритбанк Тула 1705,9 –3,5 350,6 –25,8 25,6 669 –29,1 731 –26,5 129,9 11,0 333 Новый московский банк Москва 1700,6 –6,2 621,8 0,4 16,8 260 –10,3 721 4,4 287,2 38,0 334 Кузбассхимбанк Кемерово 1680,4 6,0 400,1 7,8 –6,2 1131 5,7 854 0,7 156,1 0,2 335 «Спутник» Бугуруслан 1667,5 –6,3 338,8 0,3 –33,5 598 –15,8 252 19,2 20,5 –17,2 336 Автокредитбанк Казань 1631,6 –31,9 508,2 –1,2 27,1 346 –5,3 840 10,2 133,6 37,2 337 «Калуга» Калуга 1615,2 –2,6 368,8 –3,0 4,5 828 –2,0 985 5,8 172,9 0,9 338 «Ирс» Москва 1600,6 –13,0 847,8 –7,0 –41,6 372 –22,3 352 13,8 36,4 –0,9 339 Кредпромбанк Ярославль 1577,0 –13,8 514,1 –4,4 39,0 391 –10,6 826 4,2 138,8 –46,0 340 Майкопбанк Майкоп 1566,2 –7,5 337,4 –1,8 8,9 998 –4,1 940 2,0 159,4 17,6 341 «Викинг» Санкт-Петербург 1564,7 –9,1 658,6 –23,8 –108,4 266 –4,6 473 37,6 69,7 –41,8 342 «Нальчик» Нальчик 1561,6 5,2 529,4 –3,5 30,3 554 –2,8 299 34,9 56,8 –2,9 343 ПФС Москва 1513,7 2,2 278,7 –4,4 –4,0 1092 9,0 840 13,5 458,3 8,8 344 Торжокуниверсалбанк Торжок 1477,3 –9,0 416,0 3,4 3,2 280 –11,6 346 15,7 20,9 9,1 345 Росбизнесбанк Москва 1437,7 –20,1 320,1 –6,4 –34,4 630 –37,8 816 –0,8 438,1 –27,9 346 Крона-банк Иркутск 1432,6 –11,9 518,0 –5,2 6,8 415 –14,3 833 –13,1 56,5 –11,3 347 Вакобанк Великие Луки 1402,7 10,8 474,6 5,6 46,1 423 –11,6 196 34,1 54,3 1,4 348 Профинвестбанк Пермь 1359,1 –5,0 302,3 –3,7 16,6 719 7,8 939 24,5 175,0 28,7 349 МТИ-банк Москва 1353,3 42,5 376,3 2,0 0,4 103 –31,5 477 23,4 75,3 –9,8 350 «Акрополь» Москва 1344,9 1,3 1013,7 0,3 0,0 41 –22,2 3 –15,4 3,6 –19,3 351 «Земельный» Ростов-на-Дону 1344,5 15,1 461,9 4,6 18,9 143 –16,4 52 –12,1 4,8 –26,9 352 Алтынбанк Казань 1335,5 0,0 640,4 5,4 34,1 115 9,7 329 10,1 179,0 31,6 353 Тексбанк Черкесск 1278,0 9,2 525,1 –1,7 4,9 398 20,3 914 81,3 69,8 –5,4 354 Почтобанк Пермь 1274,4 –8,7 390,9 1,7 13,0 699 –9,6 757 –2,9 311,1 16,7 355 «Ноосфера» Горно-Алтайск 1271,9 –7,6 378,2 5,2 39,3 293 –11,2 323 1,0 22,6 –19,3 356 «Агора» Москва 1261,2 –16,4 369,9 –1,4 3,4 176 –27,6 396 23,1 232,2 –11,0 357 Промсельхозбанк Москва 1252,9 1,9 361,0 –0,7 2,0 523 –11,7 629 40,1 26,6 21,0 358 Руна-банк Москва 1223,9 –22,3 410,2 –3,7 –27,0 429 –34,4 598 0,4 49,7 56,8 359 РКА Москва 1220,4 –12,3 550,4 2,5 12,5 209 –46,3 437 78,7 106,1 –13,9 360 «Прохладный» Прохладный 1206,8 0,5 384,6 –3,9 1,1 737 5,8 895 11,0 71,2 10,9 361 «Столичный кредит» Москва 1190,8 –18,0 368,8 –4,2 14,6 38 –47,0 248 –34,8 127,0 –9,6 362 ПТБ Владивосток 1160,7 –11,6 325,0 –2,0 –4,5 143 –26,6 755 33,4 178,3 70,2 363 Русский банк сбережений ст.Ессентукская 1131,8 15,6 611,5 2,4 35,5 48 –4,7 472 45,8 1,8 –30,1 364 Банк РМП Москва 1118,1 2,0 492,1 –0,4 7,8 65 –11,4 445 –13,5 5,4 7,0 365 Саммит-банк Владивосток 1110,5 –5,1 367,0 2,4 12,9 543 –1,1 661 17,7 133,5 7,1 366 Байкалкредобанк Иркутск 1082,5 6,6 346,1 –2,1 15,1 609 5,7 675 9,7 67,8 –8,3 367 Дон-Тексбанк Шахты 1072,1 –1,3 434,0 –0,8 2,1 520 –0,9 253 19,5 239,3 15,0 368 «Курган» Курган 1069,9 –11,1 461,0 –0,1 32,8 331 –7,4 511 6,5 28,5 –1,7 369 Народный доверительный банк Москва 1053,4 –28,0 358,0 –6,0 –62,8 143 –46,4 78 6,6 75,6 –17,2 370 Спецстройбанк Москва 1043,1 –15,1 440,6 0,1 –2,6 169 –10,6 342 0,7 154,0 –40,9 371 «Майский» Майский 1032,7 –3,8 383,3 –2,0 88,0 518 5,5 818 27,5 109,5 –11,4 372 Апабанк Москва 1025,9 –17,7 593,2 0,4 20,7 0 — 866 1,4 5,9 –18,5 373 ЕАТП-банк Астрахань 1023,5 –3,7 364,0 –6,6 0,2 439 –7,4 622 –0,9 641,7 –2,6 374 «Кузнецкий мост» Москва 994,4 –26,3 514,2 –17,0 –46,9 99 –26,2 125 –31,5 139,1 –4,2 375 «Металлург» Москва 975,3 9,9 448,7 –7,4 –37,2 88 –40,4 157 –9,1 66,4 –3,1 376 «Кредитинвест» Кизилюрт 915,5 –24,0 331,7 –6,2 26,3 178 –2,8 304 12,6 52,8 –11,4 377 «Невастройинвест» Санкт-Петербург 910,4 –19,2 543,2 0,7 7,3 258 –27,9 752 8,5 132,2 –18,3 378 «Космос» Москва 907,7 –13,5 341,6 0,0 2,5 103 –10,8 226 14,6 80,1 295,7 379 Классик Эконом Банк Владикавказ 877,4 0,4 435,4 3,8 228,7 170 –38,0 643 36,7 198,7 –2,3 380 Банк РСИ Москва 876,7 –6,4 336,4 1,0 6,0 156 0,4 53 –29,6 29,4 –25,7 381 МСКБ Мурманск 869,9 –13,3 338,1 –1,5 17,3 324 –17,3 485 –7,3 125,5 –31,1 382 НИБ Самара 865,9 3,5 562,0 1,0 7,6 151 –1,5 199 –3,6 224,9 –4,9 383 «Химик» Дзержинск 861,1 –18,1 304,2 –4,8 8,1 376 –29,5 348 –12,1 39,1 –29,9 384 «Максима» Москва 854,6 10,0 335,8 –4,2 6,3 0 — 376 50,0 17,2 –14,4 385 «Ресурс-траст» Москва 836,5 36,3 382,1 –10,4 2,8 0 –4,3 206 –10,4 147,5 –3,6 386 Геобанк Москва 819,7 –11,7 307,9 –7,9 0,3 240 16,2 14 –80,2 0,0 — 387 «Соколовский» Москва 819,2 5,3 421,0 –1,0 –6,0 174 –12,1 544 8,6 13,6 30,7 388 Нацбанк сбережений Иваново 798,3 –36,7 312,2 –0,6 –8,8 279 –2,0 314 –14,3 90,4 –21,8 389 ОБР Чебоксары 791,8 –11,2 383,6 4,1 1,5 312 –18,6 203 –8,5 150,3 –18,7 390 Балаково-банк Балаково 785,5 –2,3 339,8 –5,9 –1,6 217 5,2 401 21,1 42,7 –5,6 391 Рента-банк Москва 772,4 38,4 371,4 0,3 7,9 0 0,0 111 –12,9 15,2 –14,0 392 Прокоммерцбанк Москва 664,2 11,2 324,0 0,8 0,4 1 –7,7 465 4,2 47,4 –10,3 393 Славянбанк Великий Новгород 654,5 –3,7 326,2 –5,2 2,4 4 2,5 211 4,0 67,3 –3,1 394 «Вятич» Рязань 646,2 –12,9 397,8 –9,1 6,7 110 –0,9 48 –13,7 0,0 — 395 «Центрально-Азиатский» Абакан 635,8 –7,6 301,6 0,5 –11,3 260 –16,2 295 –6,1 139,6 9,3 396 Севзапинвестпромбанк Санкт-Петербург 619,8 3,0 448,6 –3,0 –13,9 49 –15,2 55 21,9 10,0 — 397 Русский региональный банк Москва 595,3 –2,3 425,4 –3,1 –3,4 0 — 76 45,5 0,6 –44,3 398 Гринкомбанк Иркутск 583,8 –20,8 306,3 –7,6 –5,2 147 –47,7 6 –84,2 34,7 –2,7 399 «Стандарт-Кредит» С. Красногвардейское 560,9 –12,6 318,1 –3,2 –8,6 180 –22,2 254 –7,3 67,1 –33,1 400 «Дружба» Тюмень 534,6 –8,4 330,6 –7,0 –5,7 70 28,6 259 –2,2 41,5 –14,1 401 МВС-банк Избербаш 509,7 11,2 363,4 3,0 6,0 48 –4,6 279 43,7 132,6 6,3 402 «Онего» Петрозаводск 505,6 –1,6 369,5 15,7 54,9 8 –27,3 51 –4,3 71,9 –25,7 403 Таганрогбанк Таганрог 504,8 17,3 301,7 –2,8 –3,6 61 –28,0 329 47,2 17,1 6,5 404 «Континенталь» Железноводск 447,8 1,0 389,2 0,5 5,6 0 — 214 30,2 30,9 –17,4 405 Лэнд-банк Москва 433,3 1,5 357,9 0,1 0,0 0 — 95 6,2 128,1 9,7 406 Народный банк Тывы Кызыл 430,5 –58,6 317,7 –52,8 –367,6 45 –24,1 61 –13,0 19,8 –12,3 407 «Гефест» Кимры 426,1 –34,2 307,0 –9,0 –106,0 13 –59,7 56 –58,1 30,9 5,4 408 «Эко-Инвест» Москва 421,9 0,7 305,5 0,4 –1,0 77 22,3 22 14,9 11,9 –15,7 409 «Альтернатива» Москва 398,1 –14,6 308,8 0,5 –1,7 0 –19,4 156 20,5 25,2 47,7 410 «Берейт» П. Красный Бор 387,3 –1,2 326,9 –5,1 –1,8 0 — 126 –6,4 10,3 1,0 411 «Тайдон» Кемерово 347,5 4,9 325,4 1,1 7,3 0 — 200 10,2 18,8 –0,4 412 Северстройбанк Вологда 347,4 2,9 324,1 0,5 6,9 0 — 290 13,7 212,6 –5,7

*По состоянию на 1 июля 2019 года. Все абсолютные показатели деятельности банков представлены в миллионах рублей. Изменение показателей приводится в процентах по отношению к концу предыдущего года. Полная таблица, подготовленная «Интерфакс-ЦЭА» для “Ъ”, включает 412 банков.