Банки России

|
|№
|Банк
|Город
|Активы (млн руб.)
|Темпы прироста активов (%)
|Собственный капитал (млн руб.)
|Прирост капитала (%)
|Нераспределенная прибыль (млн руб.)
|Средства физлиц (млн руб.)
|Изм. (%)
|Кредиты НБС—нетто (млн руб.)
|Изм. (%)
|Кредиты физлицам (млн руб.)
|Изм. (%)
|301
|«Система»
|Москва
|2451,2
|15,4
|1043,6
|–3,1
|31,1
|306
|–12,3
|768
|2,1
|457,0
|15,7
|302
|Социум-банк
|Москва
|2341,5
|4,6
|1066,4
|2,2
|–3,7
|632
|–2,5
|245
|27,1
|68,6
|6,2
|303
|«Ермак»
|Нижневартовск
|2328,8
|–16,7
|746,1
|–13,0
|–94,1
|669
|–33,1
|491
|–29,0
|122,0
|–6,2
|304
|Экси-банк
|Санкт-Петербург
|2318,2
|–13,0
|821,2
|–22,7
|9,2
|285
|–16,6
|568
|–18,9
|182,9
|15,0
|305
|РБА
|Москва
|2281,4
|–3,3
|1762,6
|–0,2
|50,8
|207
|–14,3
|1150
|1,0
|0,6
|–10,0
|306
|Международный комбанк
|Москва
|2268,5
|–12,9
|683,9
|–15,4
|–111,1
|1121
|–8,5
|934
|–20,0
|589,4
|–4,7
|307
|Внешфинбанк
|Краснодар
|2247,5
|–30,1
|946,4
|–24,9
|–154,5
|673
|–12,5
|196
|–74,7
|1,1
|–82,1
|308
|Невский нарбанк
|Санкт-Петербург
|2224,8
|–8,2
|496,6
|–23,1
|–17,1
|1347
|17,6
|344
|–19,8
|9,7
|–14,6
|309
|Витабанк
|Санкт-Петербург
|2220,0
|–30,9
|450,5
|0,7
|–12,5
|1094
|–32,7
|732
|–28,7
|434,1
|–26,2
|310
|«Пермь»
|Пермь
|2199,4
|–6,9
|533,0
|–4,8
|7,8
|726
|–9,9
|879
|26,7
|164,1
|0,5
|311
|«Капитал»
|Москва
|2175,6
|5,3
|1872,4
|0,7
|30,9
|167
|4,3
|16
|568,1
|4,9
|92,5
|312
|ВКАбанк
|Астрахань
|2133,6
|–3,1
|1176,2
|–0,8
|6,7
|384
|0,0
|410
|24,0
|96,3
|8,4
|313
|«Йошкар-Ола»
|Йошкар-Ола
|2122,6
|–4,9
|328,5
|1,6
|11,9
|1420
|–6,5
|667
|–38,2
|61,4
|41,4
|314
|«Глобус»
|Москва
|2092,5
|–11,9
|609,5
|–2,2
|19,8
|896
|–24,3
|850
|48,1
|117,2
|50,4
|315
|ИК-банк
|Казань
|2089,6
|–8,1
|1095,4
|–13,2
|–73,6
|383
|–11,8
|321
|8,4
|40,9
|–8,1
|316
|«Кетовский»
|Курган
|2076,9
|2,9
|475,5
|5,6
|72,3
|1041
|–0,7
|1448
|37,4
|77,4
|–12,1
|317
|Кросна-банк
|Москва
|2073,3
|–12,6
|335,9
|–12,1
|–14,8
|1451
|–9,3
|848
|6,7
|470,9
|0,3
|318
|Костромаселькомбанк
|Кострома
|2063,0
|–9,4
|420,2
|2,7
|0,9
|907
|–3,7
|774
|–12,9
|627,8
|–6,0
|319
|Старооскольский АПБ
|Старый Оскол
|2056,7
|6,6
|433,3
|–3,4
|22,6
|1263
|0,3
|1539
|11,7
|56,4
|5,6
|320
|Россита-банк
|Москва
|2031,9
|23,9
|535,0
|2,7
|20,0
|935
|13,4
|740
|2,4
|523,2
|3,9
|321
|Великие Луки банк
|Великие Луки
|2008,5
|2,5
|1183,2
|0,5
|22,5
|570
|25,5
|497
|–1,7
|50,1
|–0,8
|322
|Первый Дортрансбанк
|Киров
|1989,6
|8,7
|355,8
|1,5
|51,0
|981
|3,9
|874
|10,9
|82,9
|8,6
|323
|«Приобье»
|Нижневартовск
|1985,0
|–6,0
|389,4
|–2,8
|3,0
|989
|–17,6
|715
|–10,9
|65,1
|–18,1
|324
|Народный банк
|Москва
|1984,4
|–2,6
|1376,0
|–8,1
|–41,8
|24
|–28,9
|933
|4,9
|503,1
|–1,8
|325
|«Саратов»
|Саратов
|1934,7
|4,4
|1026,5
|0,8
|17,3
|398
|–8,1
|976
|15,2
|116,8
|32,6
|326
|Сельмашбанк
|Ростов-на-Дону
|1891,6
|–33,9
|539,0
|3,0
|16,4
|488
|2,7
|266
|108,0
|42,1
|2,6
|327
|«Арзамас»
|Арзамас
|1854,1
|1,7
|566,0
|0,0
|2,4
|972
|2,5
|729
|0,6
|79,9
|28,3
|328
|Дом-банк
|Домодедово
|1816,5
|–22,2
|480,3
|–3,6
|11,8
|505
|6,9
|67
|–45,3
|34,3
|–31,4
|329
|РФИ-банк
|Москва
|1753,3
|42,3
|583,2
|3,1
|13,1
|142
|60,6
|337
|–4,8
|87,9
|70,2
|330
|«Сервис резерв»
|Москва
|1750,8
|–21,4
|360,0
|–3,3
|9,0
|355
|–1,4
|67
|–14,3
|101,9
|5,0
|331
|Евроазиатский Инвестбанк
|Москва
|1723,8
|13,8
|387,1
|1,9
|–17,7
|810
|2,2
|954
|2,0
|32,3
|0,8
|332
|Спиритбанк
|Тула
|1705,9
|–3,5
|350,6
|–25,8
|25,6
|669
|–29,1
|731
|–26,5
|129,9
|11,0
|333
|Новый московский банк
|Москва
|1700,6
|–6,2
|621,8
|0,4
|16,8
|260
|–10,3
|721
|4,4
|287,2
|38,0
|334
|Кузбассхимбанк
|Кемерово
|1680,4
|6,0
|400,1
|7,8
|–6,2
|1131
|5,7
|854
|0,7
|156,1
|0,2
|335
|«Спутник»
|Бугуруслан
|1667,5
|–6,3
|338,8
|0,3
|–33,5
|598
|–15,8
|252
|19,2
|20,5
|–17,2
|336
|Автокредитбанк
|Казань
|1631,6
|–31,9
|508,2
|–1,2
|27,1
|346
|–5,3
|840
|10,2
|133,6
|37,2
|337
|«Калуга»
|Калуга
|1615,2
|–2,6
|368,8
|–3,0
|4,5
|828
|–2,0
|985
|5,8
|172,9
|0,9
|338
|«Ирс»
|Москва
|1600,6
|–13,0
|847,8
|–7,0
|–41,6
|372
|–22,3
|352
|13,8
|36,4
|–0,9
|339
|Кредпромбанк
|Ярославль
|1577,0
|–13,8
|514,1
|–4,4
|39,0
|391
|–10,6
|826
|4,2
|138,8
|–46,0
|340
|Майкопбанк
|Майкоп
|1566,2
|–7,5
|337,4
|–1,8
|8,9
|998
|–4,1
|940
|2,0
|159,4
|17,6
|341
|«Викинг»
|Санкт-Петербург
|1564,7
|–9,1
|658,6
|–23,8
|–108,4
|266
|–4,6
|473
|37,6
|69,7
|–41,8
|342
|«Нальчик»
|Нальчик
|1561,6
|5,2
|529,4
|–3,5
|30,3
|554
|–2,8
|299
|34,9
|56,8
|–2,9
|343
|ПФС
|Москва
|1513,7
|2,2
|278,7
|–4,4
|–4,0
|1092
|9,0
|840
|13,5
|458,3
|8,8
|344
|Торжокуниверсалбанк
|Торжок
|1477,3
|–9,0
|416,0
|3,4
|3,2
|280
|–11,6
|346
|15,7
|20,9
|9,1
|345
|Росбизнесбанк
|Москва
|1437,7
|–20,1
|320,1
|–6,4
|–34,4
|630
|–37,8
|816
|–0,8
|438,1
|–27,9
|346
|Крона-банк
|Иркутск
|1432,6
|–11,9
|518,0
|–5,2
|6,8
|415
|–14,3
|833
|–13,1
|56,5
|–11,3
|347
|Вакобанк
|Великие Луки
|1402,7
|10,8
|474,6
|5,6
|46,1
|423
|–11,6
|196
|34,1
|54,3
|1,4
|348
|Профинвестбанк
|Пермь
|1359,1
|–5,0
|302,3
|–3,7
|16,6
|719
|7,8
|939
|24,5
|175,0
|28,7
|349
|МТИ-банк
|Москва
|1353,3
|42,5
|376,3
|2,0
|0,4
|103
|–31,5
|477
|23,4
|75,3
|–9,8
|350
|«Акрополь»
|Москва
|1344,9
|1,3
|1013,7
|0,3
|0,0
|41
|–22,2
|3
|–15,4
|3,6
|–19,3
|351
|«Земельный»
|Ростов-на-Дону
|1344,5
|15,1
|461,9
|4,6
|18,9
|143
|–16,4
|52
|–12,1
|4,8
|–26,9
|352
|Алтынбанк
|Казань
|1335,5
|0,0
|640,4
|5,4
|34,1
|115
|9,7
|329
|10,1
|179,0
|31,6
|353
|Тексбанк
|Черкесск
|1278,0
|9,2
|525,1
|–1,7
|4,9
|398
|20,3
|914
|81,3
|69,8
|–5,4
|354
|Почтобанк
|Пермь
|1274,4
|–8,7
|390,9
|1,7
|13,0
|699
|–9,6
|757
|–2,9
|311,1
|16,7
|355
|«Ноосфера»
|Горно-Алтайск
|1271,9
|–7,6
|378,2
|5,2
|39,3
|293
|–11,2
|323
|1,0
|22,6
|–19,3
|356
|«Агора»
|Москва
|1261,2
|–16,4
|369,9
|–1,4
|3,4
|176
|–27,6
|396
|23,1
|232,2
|–11,0
|357
|Промсельхозбанк
|Москва
|1252,9
|1,9
|361,0
|–0,7
|2,0
|523
|–11,7
|629
|40,1
|26,6
|21,0
|358
|Руна-банк
|Москва
|1223,9
|–22,3
|410,2
|–3,7
|–27,0
|429
|–34,4
|598
|0,4
|49,7
|56,8
|359
|РКА
|Москва
|1220,4
|–12,3
|550,4
|2,5
|12,5
|209
|–46,3
|437
|78,7
|106,1
|–13,9
|360
|«Прохладный»
|Прохладный
|1206,8
|0,5
|384,6
|–3,9
|1,1
|737
|5,8
|895
|11,0
|71,2
|10,9
|361
|«Столичный кредит»
|Москва
|1190,8
|–18,0
|368,8
|–4,2
|14,6
|38
|–47,0
|248
|–34,8
|127,0
|–9,6
|362
|ПТБ
|Владивосток
|1160,7
|–11,6
|325,0
|–2,0
|–4,5
|143
|–26,6
|755
|33,4
|178,3
|70,2
|363
|Русский банк сбережений
|ст.Ессентукская
|1131,8
|15,6
|611,5
|2,4
|35,5
|48
|–4,7
|472
|45,8
|1,8
|–30,1
|364
|Банк РМП
|Москва
|1118,1
|2,0
|492,1
|–0,4
|7,8
|65
|–11,4
|445
|–13,5
|5,4
|7,0
|365
|Саммит-банк
|Владивосток
|1110,5
|–5,1
|367,0
|2,4
|12,9
|543
|–1,1
|661
|17,7
|133,5
|7,1
|366
|Байкалкредобанк
|Иркутск
|1082,5
|6,6
|346,1
|–2,1
|15,1
|609
|5,7
|675
|9,7
|67,8
|–8,3
|367
|Дон-Тексбанк
|Шахты
|1072,1
|–1,3
|434,0
|–0,8
|2,1
|520
|–0,9
|253
|19,5
|239,3
|15,0
|368
|«Курган»
|Курган
|1069,9
|–11,1
|461,0
|–0,1
|32,8
|331
|–7,4
|511
|6,5
|28,5
|–1,7
|369
|Народный доверительный банк
|Москва
|1053,4
|–28,0
|358,0
|–6,0
|–62,8
|143
|–46,4
|78
|6,6
|75,6
|–17,2
|370
|Спецстройбанк
|Москва
|1043,1
|–15,1
|440,6
|0,1
|–2,6
|169
|–10,6
|342
|0,7
|154,0
|–40,9
|371
|«Майский»
|Майский
|1032,7
|–3,8
|383,3
|–2,0
|88,0
|518
|5,5
|818
|27,5
|109,5
|–11,4
|372
|Апабанк
|Москва
|1025,9
|–17,7
|593,2
|0,4
|20,7
|0
|—
|866
|1,4
|5,9
|–18,5
|373
|ЕАТП-банк
|Астрахань
|1023,5
|–3,7
|364,0
|–6,6
|0,2
|439
|–7,4
|622
|–0,9
|641,7
|–2,6
|374
|«Кузнецкий мост»
|Москва
|994,4
|–26,3
|514,2
|–17,0
|–46,9
|99
|–26,2
|125
|–31,5
|139,1
|–4,2
|375
|«Металлург»
|Москва
|975,3
|9,9
|448,7
|–7,4
|–37,2
|88
|–40,4
|157
|–9,1
|66,4
|–3,1
|376
|«Кредитинвест»
|Кизилюрт
|915,5
|–24,0
|331,7
|–6,2
|26,3
|178
|–2,8
|304
|12,6
|52,8
|–11,4
|377
|«Невастройинвест»
|Санкт-Петербург
|910,4
|–19,2
|543,2
|0,7
|7,3
|258
|–27,9
|752
|8,5
|132,2
|–18,3
|378
|«Космос»
|Москва
|907,7
|–13,5
|341,6
|0,0
|2,5
|103
|–10,8
|226
|14,6
|80,1
|295,7
|379
|Классик Эконом Банк
|Владикавказ
|877,4
|0,4
|435,4
|3,8
|228,7
|170
|–38,0
|643
|36,7
|198,7
|–2,3
|380
|Банк РСИ
|Москва
|876,7
|–6,4
|336,4
|1,0
|6,0
|156
|0,4
|53
|–29,6
|29,4
|–25,7
|381
|МСКБ
|Мурманск
|869,9
|–13,3
|338,1
|–1,5
|17,3
|324
|–17,3
|485
|–7,3
|125,5
|–31,1
|382
|НИБ
|Самара
|865,9
|3,5
|562,0
|1,0
|7,6
|151
|–1,5
|199
|–3,6
|224,9
|–4,9
|383
|«Химик»
|Дзержинск
|861,1
|–18,1
|304,2
|–4,8
|8,1
|376
|–29,5
|348
|–12,1
|39,1
|–29,9
|384
|«Максима»
|Москва
|854,6
|10,0
|335,8
|–4,2
|6,3
|0
|—
|376
|50,0
|17,2
|–14,4
|385
|«Ресурс-траст»
|Москва
|836,5
|36,3
|382,1
|–10,4
|2,8
|0
|–4,3
|206
|–10,4
|147,5
|–3,6
|386
|Геобанк
|Москва
|819,7
|–11,7
|307,9
|–7,9
|0,3
|240
|16,2
|14
|–80,2
|0,0
|—
|387
|«Соколовский»
|Москва
|819,2
|5,3
|421,0
|–1,0
|–6,0
|174
|–12,1
|544
|8,6
|13,6
|30,7
|388
|Нацбанк сбережений
|Иваново
|798,3
|–36,7
|312,2
|–0,6
|–8,8
|279
|–2,0
|314
|–14,3
|90,4
|–21,8
|389
|ОБР
|Чебоксары
|791,8
|–11,2
|383,6
|4,1
|1,5
|312
|–18,6
|203
|–8,5
|150,3
|–18,7
|390
|Балаково-банк
|Балаково
|785,5
|–2,3
|339,8
|–5,9
|–1,6
|217
|5,2
|401
|21,1
|42,7
|–5,6
|391
|Рента-банк
|Москва
|772,4
|38,4
|371,4
|0,3
|7,9
|0
|0,0
|111
|–12,9
|15,2
|–14,0
|392
|Прокоммерцбанк
|Москва
|664,2
|11,2
|324,0
|0,8
|0,4
|1
|–7,7
|465
|4,2
|47,4
|–10,3
|393
|Славянбанк
|Великий Новгород
|654,5
|–3,7
|326,2
|–5,2
|2,4
|4
|2,5
|211
|4,0
|67,3
|–3,1
|394
|«Вятич»
|Рязань
|646,2
|–12,9
|397,8
|–9,1
|6,7
|110
|–0,9
|48
|–13,7
|0,0
|—
|395
|«Центрально-Азиатский»
|Абакан
|635,8
|–7,6
|301,6
|0,5
|–11,3
|260
|–16,2
|295
|–6,1
|139,6
|9,3
|396
|Севзапинвестпромбанк
|Санкт-Петербург
|619,8
|3,0
|448,6
|–3,0
|–13,9
|49
|–15,2
|55
|21,9
|10,0
|—
|397
|Русский региональный банк
|Москва
|595,3
|–2,3
|425,4
|–3,1
|–3,4
|0
|—
|76
|45,5
|0,6
|–44,3
|398
|Гринкомбанк
|Иркутск
|583,8
|–20,8
|306,3
|–7,6
|–5,2
|147
|–47,7
|6
|–84,2
|34,7
|–2,7
|399
|«Стандарт-Кредит»
|С. Красногвардейское
|560,9
|–12,6
|318,1
|–3,2
|–8,6
|180
|–22,2
|254
|–7,3
|67,1
|–33,1
|400
|«Дружба»
|Тюмень
|534,6
|–8,4
|330,6
|–7,0
|–5,7
|70
|28,6
|259
|–2,2
|41,5
|–14,1
|401
|МВС-банк
|Избербаш
|509,7
|11,2
|363,4
|3,0
|6,0
|48
|–4,6
|279
|43,7
|132,6
|6,3
|402
|«Онего»
|Петрозаводск
|505,6
|–1,6
|369,5
|15,7
|54,9
|8
|–27,3
|51
|–4,3
|71,9
|–25,7
|403
|Таганрогбанк
|Таганрог
|504,8
|17,3
|301,7
|–2,8
|–3,6
|61
|–28,0
|329
|47,2
|17,1
|6,5
|404
|«Континенталь»
|Железноводск
|447,8
|1,0
|389,2
|0,5
|5,6
|0
|—
|214
|30,2
|30,9
|–17,4
|405
|Лэнд-банк
|Москва
|433,3
|1,5
|357,9
|0,1
|0,0
|0
|—
|95
|6,2
|128,1
|9,7
|406
|Народный банк Тывы
|Кызыл
|430,5
|–58,6
|317,7
|–52,8
|–367,6
|45
|–24,1
|61
|–13,0
|19,8
|–12,3
|407
|«Гефест»
|Кимры
|426,1
|–34,2
|307,0
|–9,0
|–106,0
|13
|–59,7
|56
|–58,1
|30,9
|5,4
|408
|«Эко-Инвест»
|Москва
|421,9
|0,7
|305,5
|0,4
|–1,0
|77
|22,3
|22
|14,9
|11,9
|–15,7
|409
|«Альтернатива»
|Москва
|398,1
|–14,6
|308,8
|0,5
|–1,7
|0
|–19,4
|156
|20,5
|25,2
|47,7
|410
|«Берейт»
|П. Красный Бор
|387,3
|–1,2
|326,9
|–5,1
|–1,8
|0
|—
|126
|–6,4
|10,3
|1,0
|411
|«Тайдон»
|Кемерово
|347,5
|4,9
|325,4
|1,1
|7,3
|0
|—
|200
|10,2
|18,8
|–0,4
|412
|Северстройбанк
|Вологда
|347,4
|2,9
|324,1
|0,5
|6,9
|0
|—
|290
|13,7
|212,6
|–5,7