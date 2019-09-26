Валютная западня

“Ъ” составил новый рейтинг банков с наибольшими темпами увеличения портфеля валютных депозитов. В первом полугодии резко вырос объем валютных депозитов в российских банках на фоне существенного укрепления рубля и хотя несравнимого, но все же роста рублевых депозитов. За первое полугодие 2019 года объем валютных депозитов в российских банках увеличился на $8,1 млрд. О причинах интереса к валютным вкладам и о том, кто и почему стал бенефициаром этого роста,— в новом рейтинге валютных депозитов «Ъ-Банка».

Первые три квартала 2018 года рынок валютных депозитов физических лиц в российских банках демонстрировал отрицательную динамику: их объем за это время снизился почти на 7% в долларовом эквиваленте. Во многом это объяснялось довольно низкими процентными ставками, которые до августа оставались в пределах 2,25% годовых по долларовым депозитам на срок один-три года (средневзвешенные ставки по привлеченным вкладам, данные Банка России). Однако уже к октябрю ставки перевалили за 3% годовых, и ситуация начала меняться: по итогам четвертого квартала объем валютных вкладов вырос на 1,7% — впрочем, это вполне можно было объяснить не столько ростом ставок, сколько сезонным фактором: в конце года объем депозитов традиционно растет — рублевые, например, в том же четвертом квартале 2018-го прибавили 5,1%.

Настоящий же бум валютных депозитов начался в первом квартале нынешнего года. Процентные ставки по долларовым депозитам на срок один-три года к этому времени вышли на уровни около 3,3% годовых (локальный максимум в 3,39% был достигнут в феврале), но дело было не только в уровне процентных ставок как таковом. Значительную роль сыграл тот фактор, что в этот период на рынке ожидали ужесточения монетарной политики ФРС США. Подавляющее большинство аналитиков считали, что в 2019 году ФРС будет повышать базовую ставку, а это означало не только сохранение высоких ставок по долларовым инструментам, но и, что более важно, укрепление самой американской валюты. «Факторы временного действия, связанные с курсовыми ожиданиями и сохранением привлекательных процентных ставок, обусловили в первом квартале заметный прирост валютных вкладов населения»,— отмечалось в аналитических материалах Банка России.

Самые «валютнориентированные» банки для частных вкладчиков Место Банк Доля валютных депозитов в общем объеме депозитов физлиц на 01.07.19 (%) Место по общему объему валютных депозитов физлиц на 01.07.19 Место по общему объему депозитов физлиц на 01.07.19 1 ООО «Инбанк» 76,22 37 93 2 АО «НК-банк» 72,81 48 118 3 АО «АКБ "Международный финансовый клуб"» 67,83 27 74 4 АО «Банк "Объединенный капитал"» 65,05 35 80 5 АКБ «Ланта-банк» (АО) 62,76 42 92 6 АО «КБ "Ситибанк"» 59,98 10 24 7 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 57,07 52 111 8 ПАО «Меткомбанк» 54,67 46 98 9 АО «Юникредит-банк» 53,57 8 14 10 Банк ВБРР (АО) 51,91 13 31 11 Нацинвестпромбанк (АО) 48,86 60 120 12 АО «Райффайзенбанк» 47,97 5 7 13 АО «БКС-банк» 46,47 24 57 14 АО «АКБ "Новикомбанк"» 44,69 32 64 15 ООО «Банк "Аверс"» 42,67 28 59 16 ПАО «АКБ "Авангард"» 41,75 23 53 17 АО «Банк "Интеза"» 40,71 50 94 18 АО «Альфа-банк» 39,61 3 4 19 Банк ГПБ (АО) 38,67 4 5 20 ООО «КБ "Аресбанк"» 38,10 83 135 21 АО «КБ "Интерпромбанк"» 36,38 56 102 22 Джей энд Ти Банк (АО) 34,84 64 107 23 ПАО «Банк "Зенит"» 34,13 18 34 24 Банк ВТБ (ПАО) 34,05 2 2 25 АО «СМП-банк» 32,39 12 18 26 ООО «Экспобанк» 30,90 29 49 27 АО «Банк ПСКБ» 30,71 72 115 28 ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» 30,58 11 15 29 АО «Банк "Финсервис"» 30,51 49 78 30 СДМ-банк (ПАО) 29,44 33 51 31 ПАО «Росбанк» 29,03 9 11 32 ПАО «Росдорбанк» 27,22 73 110 33 АО «Банк "Национальный стандарт"» 24,52 67 96 34 Банк ИПБ (АО) 22,58 58 82 35 ББР-банк (АО) 22,38 45 58 36 ПАО «Банк "ФК Открытие"» 22,37 6 6 37 АКБ «Абсолют-банк» (ПАО) 20,98 20 28 38 КБ «Энерготрансбанк» (АО) 20,47 79 114 39 АО «Кредит Европа Банк» 20,42 22 32 40 ПАО «АКБ "Металлинвестбанк"» 20,13 40 46 41 ПАО «АКБ "Приморье"» 18,75 53 66 42 ПАО «Банк "Уралсиб"» 17,93 16 21 43 ПАО «АКБ "Связь-банк"» 17,52 21 29 44 АО «НС-банк» 17,46 62 77 45 ПАО «Сбербанк» 16,61 1 1 46 АО «Банк ДОМ.РФ» 16,05 30 38 47 АО «Тинькофф-банк» 15,07 14 13 48 КБ «Локо-банк» (АО) 14,93 39 42 49 АКБ «Фора-банк» (АО) 14,36 55 61 50 АО «Кошелев-банк» 13,23 76 84 Расчеты “Ъ” на основании данных Банка России. Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему привлеченных валютных депозитов физлиц на 1 июля 2019 года. Полная таблица “Ъ” включает 50 банков.

Банки, показавшие наибольший прирост валютных вкладов за первое полугодие Место Банк Рост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 г. в долларовом эквиваленте, % Общий рост депозитов физлиц за первое полугодие 2019 г. в рублевом эквиваленте, % Место по объему валютных депозитов физлиз 1 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 203,68 19,21 52 2 ООО «ХКФ-банк» 78,38 –2,89 41 3 ПАО «Банк "ФК Открытие"» 65,07 88,67 6 4 АО «Банк "Объединенный капитал"» 44,46 34,93 35 5 АО «Банк "Финсервис"» 41,71 –0,62 49 6 АО «Тинькофф-банк» 37,82 14,84 14 7 Таврический банк (АО) 37,41 4,84 68 8 АО «БКС-банк» 37,02 15,49 24 9 АО «СМП-банк» 36,85 11,66 12 10 АО «Кошелев-банк» 34,49 –4,46 76 11 АО «Россельхозбанк» 29,54 6,37 7 12 КБ «Локо-банк» (АО) 22,97 11,56 39 13 ООО «Инбанк» 19,41 5,48 37 14 Банк ВТБ (ПАО) 18,17 6,04 2 15 ББР-банк (АО) 17,99 0,40 45 16 РНКБ-банк (ПАО) 16,46 2,38 65 17 Банк ГПБ (АО) 14,79 10,55 4 18 АО «ОТП-банк» 14,73 0,78 47 19 ПАО «Московский кредитный банк» 14,70 16,43 15 20 ООО Банк "Аверс"» 14,38 3,24 28 21 АКБ «Фора-банк» (АО) 13,77 1,28 55 22 Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО) 13,45 3,75 57 23 СДМ-банк (ПАО) 12,76 –3,95 33 24 ПАО «Нико-банк» 11,90 1,31 89 25 ПАО «АКБ "Приморье"» 11,79 3,46 53 26 ПАО «МИнБанк» 11,59 –5,65 26 27 АО «Альфа-банк» 10,15 1,36 3 28 АО «НС-банк» 9,92 –4,12 62 29 ПАО «СКБ Приморья "Примсоцбанк"» 9,64 3,19 78 30 ПАО «Акибанк» 9,38 –2,50 88 31 Джей энд Ти Банк (АО) 9,35 1,20 64 32 ООО «Экспобанк» 9,29 12,10 29 33 ПАО «МТС-банк» 9,05 12,12 38 34 ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» 8,45 0,98 11 35 АО «Банк "Интеза"» 7,94 –2,87 50 36 АО «Юникредит-банк» 7,76 2,65 8 37 Банк «Союз» (АО) 7,50 7,67 66 38 ПАО «Росбанк» 7,20 7,20 9 39 АО «Кредит Европа Банк» 7,09 7,76 22 40 ПАО «КБ "Восточный"» 6,89 –8,42 31 41 Банк ВБРР (АО) 5,73 3,66 13 42 ПАО «Мособлбанк» 5,31 –9,26 34 43 АО «Банк "Акцепт"» 4,46 0,58 92 44 ПАО «Сбербанк» 4,14 0,69 1 45 ПАО «Челябинвестбанк» 3,88 4,29 75 46 АО «Банк ПСКБ» 3,85 1,31 72 47 ПАО «Банк "Александровский"» 3,79 0,58 97 48 КБ «Кубань Кредит» ООО 3,57 4,91 69 49 АО «ВУЗ-банк» 3,33 6,70 94 50 ПАО «Дальневосточный банк» 3,31 10,45 86 Расчеты “Ъ” на основании данных Банка России. Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему привлеченных валютных депозитов физлиц на 1 июля 2019 года. Полная таблица “Ъ” включает 50 банков.

В результате за первый квартал объем валютных депозитов вырос на 6,4% в долларовом эквиваленте (на $5,7 млрд), объем же рублевых вкладов уменьшился за это время на 0,9%. Интересно, что все это происходило на фоне серьезного укрепления рубля, поэтому в рублевом выражении объем валютных депозитов не только не увеличился, а даже уменьшился, а их доля в общем объеме вкладов осталась на том же уровне — 21,5%.

Во втором квартале ажиотаж начал стихать, однако до начала лета сохранялись надежды на повышение ставки ФРС и объем валютных вкладов продолжал расти, прибавив за эти три месяца 2,6% — рублевые депозиты, правда, за то же время выросли на 3,5%. Тем не менее по итогам первого полугодия счет остался в пользу валютных депозитов: их объем увеличился на 9,2%, тогда как рублевых — лишь на 2,6%. Доля валютных депозитов в общем объеме вкладов за счет укрепления рубля уменьшилась до 20,9%.

При этом уже к началу лета стало понятно, что ужесточения монетарной политики ФРС США не будет, более того, возникли ожидания ее смягчения. Которые оправдались: в июле ФРС снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, еще одно аналогичное снижение произошло в сентябре. Однако в июне—июле рынок валютных депозитов еще рос, и лишь в августе начался отток средств: за месяц объем валютных вкладов уменьшился на 1,1% в долларовом выражении, рублевые за август выросли на 0,8%.

При составлении рейтинга мы решили исключить из рассмотрения банки с общим объемом вкладов физических лиц на 1 июля менее 5 млрд руб. в рублевом эквиваленте: многие из этих банков нельзя в полной мере назвать розничными — зачастую приход одного-двух крупных вкладчиков (иногда — из числа собственников) кардинально меняет динамику и структуру их депозитного портфеля. Банков с общим объемом вкладов более 5 млрд руб. оказалось 136.

Из них мы отобрали 100 с наибольшим объемом валютных вкладов — чтобы исключить ситуацию, когда высокий процентный темп роста кредитного портфеля вызван исключительно эффектом низкой базы. После чего ранжировали банки по двум параметрам: процентному росту объема валютных вкладов за первое полугодие и доле валютных вкладов в общем объеме вкладов физических лиц.

Если анализировать общие результаты этих рейтингов, можно отметить два момента. Из топ-100 банков с наибольшим объемом валютных вкладов лишь 32 продемонстрировали за полугодие прирост валютного портфеля выше среднего по рынку (то есть выше 9,2%), что свидетельствует об увеличении концентрации рынка. Что касается структуры вкладов, то только у 37 банков из топ-100 по объему валютных депозитов их доля в общем объеме вкладов выше среднерыночной (то есть выше 20,9%), у десяти из них она выше 50%.

Об усилении концентрации рынка свидетельствует и подготовленный нами рейтинг всех 136 рассматриваемых банков по абсолютным значениям притока валютных депозитов (с ним можно ознакомиться в электронной версии «Ъ-Банка», пятерка лидеров: ВТБ, Сбербанк, «ФК Открытие», Газпромбанк, Альфа-банк). Если посмотреть на данные о притоке валютных депозитов в эти 136 банков, видно, что за полугодие он оказался гораздо выше, чем по банковской системе в целом — $8,85 млрд против $8,11 млрд по данным ЦБ. Эта разница могла бы быть объяснима тем, что мы анализировали статистику по банкам, выжившим на конец первого полугодия (за эти полгода с рынка ушло 20 кредитных организаций), а также тем, что нам не доступны закрытые сведения о нескольких подсанкционных банках, которые ЦБ включает в агрегированную отчетность. Однако соответствующий анализ по всем банкам, сведения о которых доступны и которые функционировали на 1 июля текущего года, дал цифру, близкую к статистике ЦБ,— около $8,1 млрд. А также показал, что за первые два квартала 2019 года валютные вклады на сумму примерно $750 млн перетекли из банков с общей суммой вкладов до 5 млрд руб. к их более крупным конкурентам. Это весьма внушительный объем средств — почти 50% от общей суммы валютных депозитов в таких банках на начало года.

Как росли валютные депозиты в российских банках в первом полугодии Банк Прирост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года в долларовом эквиваленте ($ млн) Прирост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года в долларовом эквиваленте (%) Общий объем валютных депозитов физлиц на 01.07.19 в долларовом эквиваленте ($ млн) Объем валютных депозитов в общем объеме депозитов физлиз на 01.07.19 в рублевом эквиваленте (%) Прирост рублевых депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года (%) Общий прирост депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года (в рублевом эквиваленте; %) 1 Банк ВТБ (ПАО) 3371,0 18,17 21924,8 34,05 5,41 6,04 2 ПАО «Сбербанк» 1352,1 4,14 34034,0 16,61 2,01 0,69 3 ПАО «Банк ФК Открытие» 1183,1 65,07 3001,2 22,37 103,88 88,67 4 Банк ГПБ (АО) 828,9 14,79 6433,2 38,67 14,94 10,55 5 АО «Альфа-банк» 626,0 10,15 6792,1 39,61 2,26 1,36 6 АО «Россельхозбанк» 507,2 29,54 2223,9 12,89 4,89 6,37 7 АО «СМП-банк» 235,1 36,85 873,1 32,39 6,49 11,66 8 АО «Тинькофф-банк» 176,6 37,82 643,5 15,07 13,19 14,84 9 АО «Юникредит-банк» 152,2 7,76 2114,9 53,57 8,82 2,65 10 ПАО «Росбанк» 90,7 7,20 1350,3 29,03 11,84 7,20 11 ПАО «Банк Санкт-Петербург» 88,5 8,45 1135,5 30,58 2,13 0,98 12 ПАО «Московский кредитный банк» 82,1 14,70 640,7 9,46 17,88 16,43 13 АО «БКС-банк» 60,5 37,02 224,0 46,47 8,72 15,49 14 ООО «ХКФ-банк» 54,4 78,38 123,7 4,17 –4,55 –2,89 15 АО «Райффайзенбанк» 53,0 1,55 3474,4 47,97 8,95 0,22 16 АО «Банк Объединенный капитал» 47,9 44,46 155,7 65,05 42,54 34,93 17 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 46,3 203,68 69,1 57,07 –32,06 19,21 18 Банк ВБРР (АО) 37,5 5,73 692,5 51,91 13,43 3,66 19 КБ «Локо-банк» (АО) 25,9 22,97 138,7 14,93 11,54 11,56 20 ООО «Банк Аверс» 24,1 14,38 191,6 42,67 2,79 3,24 21 ПАО «МИнБанк» 22,9 11,59 220,1 7,15 –6,15 –5,65 22 ООО «Инбанк» 22,8 19,41 140,5 76,22 –2,94 5,48 23 АО «Банк Финсервис» 22,6 41,71 76,9 30,51 –9,65 –0,62 24 СДМ-банк (ПАО) 18,8 12,76 166,4 29,44 –6,36 –3,95 25 АО «Кредит Европа Банк» 17,5 7,09 264,1 20,42 10,84 7,76 26 ООО «Экспобанк» 15,9 9,29 187,6 30,90 19,01 12,10 27 ББР-банк (АО) 15,4 17,99 101,3 22,38 –1,39 0,40 28 Таврический банк (АО) 11,7 37,41 43,0 6,91 3,61 4,84 29 ПАО «МТС-банк» 11,6 9,05 140,3 10,96 13,98 12,12 30 ПАО «КБ Восточный» 10,9 6,89 169,6 7,00 –8,81 –8,42 31 АО «ОТП-банк» 10,7 14,73 83,6 7,98 0,50 0,78 32 ПАО «Мособлбанк» 8,1 5,31 159,9 10,97 –9,83 –9,26 33 АО «Кошелев-банк» 7,3 34,49 28,4 13,23 –7,52 –4,46 34 АКБ «Фора-банк» (АО) 7,0 13,77 57,6 14,36 0,95 1,28 35 ПАО «АКБ Приморье» 6,8 11,79 64,7 18,75 3,92 3,46 36 Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО) 6,5 13,45 54,6 6,19 3,80 3,75 37 РНКБ-банк (ПАО) 6,3 16,46 44,3 3,90 2,25 2,38 38 ПАО «Совкомбанк» 5,8 1,42 413,8 6,61 1,49 0,81 39 АО «Банк Интеза» 5,5 7,94 74,8 40,71 –3,45 –2,87 40 ПАО «АКБ Авангард» 4,3 1,87 233,6 41,75 –9,94 –8,94 41 АО «НС-банк» 4,1 9,92 44,9 17,46 –4,91 –4,12 42 Джей энд Ти Банк (АО) 3,8 9,35 44,3 34,84 2,25 1,20 43 Банк «Союз» (АО) 3,1 7,50 44,0 7,86 8,63 7,67 44 АКБ «Абсолют-банк» (ПАО) 2,9 0,84 346,9 20,98 0,40 –1,60 45 АО «АКБ Новикомбанк» 2,8 1,70 166,5 44,69 –7,87 –7,78 46 Морской банк (АО) 2,2 34,85 8,6 9,40 –1,70 0,16 47 ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» 2,1 9,64 24,2 4,36 3,37 3,19 48 АО «КБ Солидарность» 2,0 27,93 9,2 2,74 23,94 23,71 49 ПАО «КБ УБРиР» 1,9 1,33 143,9 5,34 6,41 5,53 50 АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 1,9 24,96 9,4 2,68 1,63 1,91 51 ПАО «Нико-банк» 1,5 11,90 14,6 12,31 1,28 1,31 52 ПАО «Акибанк» 1,5 9,38 16,9 8,10 –2,65 –2,50 53 Киви-бнк (АО) 1,4 16,72 10,0 5,00 3,83 3,93 54 КБ «Кубань Кредит» ООО 1,3 3,57 38,1 3,59 5,36 4,91 55 АО «Банк ПСКБ» 1,3 3,85 35,4 30,71 4,77 1,31 56 АО «НК-банк» 1,2 1,57 78,1 72,81 –11,13 –8,71 57 ПАО «Челябинвестбанк» 1,1 3,88 30,2 7,54 5,20 4,29 58 АО «Банк Национальный стандарт» 0,9 2,24 43,1 24,52 –11,27 –10,30 59 ПАО «Дальневосточный банк» 0,6 3,31 17,9 8,21 12,23 10,45 60 АО «Банк Акцепт» 0,5 4,46 11,9 7,30 1,06 0,58 61 ПАО «Банк Александровский» 0,4 3,79 10,6 8,20 1,19 0,58 62 ПАО «Томскпромстройбанк» 0,4 25,15 1,9 2,10 2,82 3,02 63 АО «ВУЗ-банк» 0,4 3,33 11,4 4,53 7,40 6,70 64 ПАО «Плюс-банк» 0,3 8,92 4,0 1,37 4,59 4,51 65 АО «КБ Хлынов» 0,3 4,10 7,5 3,56 0,91 0,67 66 АО «Татсоцбанк» 0,3 4,72 6,1 6,40 –15,88 –15,25 67 АО «КБ Ассоциация» 0,2 1,33 11,6 9,21 6,18 4,69 68 ПАО «Норвик-банк» 0,1 6,44 1,5 0,99 –3,07 –3,07 69 АО «Солид-банк» 0,1 6,61 1,2 1,29 –1,83 –1,85 70 АО «Банк Оренбург» 0,1 4,33 1,5 1,38 10,02 9,78 71 АО «Генбанк» 0,0 0,16 17,3 5,92 –6,70 –6,84 72 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 0,0 1,63 1,5 1,66 –5,28 –5,32 73 Банк «Снежинский» АО 0,0 1,04 2,0 2,29 2,36 2,09 74 ПАО «Почта-банк» 0,007 214,75 0,010 0,00 11,99 11,99 75 АО «АБ Россия» –0,0 –0,08 10,3 0,62 –4,74 –4,77 76 АО «КБ Пойдем!» –0,0 –28,39 0,1 0,03 0,32 0,31 77 ПАО «Банк Екатеринбург» –0,0 –7,74 0,3 0,29 0,80 0,74 78 ПАО «АКБ Металлинвестбанк» –0,0 –0,04 133,6 20,13 2,85 0,17 79 АО «Кранбанк» –0,1 –1,55 3,7 3,75 –0,83 –1,24 80 АО «Банк Жилфинанс» –0,1 –11,25 0,5 0,44 2,75 2,63 81 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО –0,1 –1,40 5,0 1,91 –3,72 –3,86 82 ООО «КБ Аресбанк» –0,1 –0,38 21,3 38,10 –71,62 –61,57 83 АККСБ «КС-банк» (ПАО) –0,2 –8,54 1,6 1,03 –1,72 –1,91 84 ОАО «Юг-инвестбанк» –0,2 –2,27 6,9 6,23 0,11 –0,68 85 АО «НВКбанк» –0,2 –7,84 2,1 1,51 3,17 2,81 86 ООО «Земский банк» –0,2 –11,85 1,5 1,85 6,39 5,74 87 ПАО «СКБ-банк» –0,3 –0,61 51,9 5,50 –0,63 –1,18 88 ПАО «Курскпромбанк» –0,3 –3,95 7,9 3,91 –5,90 –6,19 89 АО «Экономбанк» –0,4 –6,98 5,9 2,84 7,19 6,38 90 ПАО «Липецккомбанк» –0,5 –15,14 2,7 1,44 –5,04 –5,35 91 ПАО «Саровбизнесбанк» –0,5 –2,71 19,4 4,50 6,28 5,32 92 ПАО «Челиндбанк» –0,6 –2,85 18,8 3,81 4,34 3,61 93 КБ «Энерготрансбанк» (АО) –0,6 –2,31 24,0 20,47 –1,82 –3,92 94 ПАО «Крайинвестбанк» –0,6 –7,12 7,7 2,30 –2,42 –2,78 95 АО «Газэнергобанк» –0,7 –5,70 12,0 3,81 1,76 1,04 96 ПАО «АКБ Урал ФД» –0,8 –3,43 22,5 9,48 0,18 –1,16 97 Тимер-банк (ПАО) –0,9 –17,45 4,1 2,66 –11,35 –11,78 98 ПАО «НБД-банк» –1,0 –8,58 10,8 6,01 1,65 0,30 99 Банк КУБ (АО) –1,1 –3,88 26,1 7,86 4,45 2,86 100 АКБ «Форштадт» (АО) –1,2 –15,20 6,7 6,87 –9,57 –10,64 101 АО «КБ Агропромкредит» –1,2 –10,11 10,8 5,45 –9,77 –10,28 102 ПАО «Росдорбанк» –1,3 –3,58 33,8 27,22 –1,47 –4,73 103 АО «Тэмбр-банк» –1,3 –15,12 7,2 7,01 3,24 0,83 104 ООО «КБЭР Банк Казани» –1,4 –19,71 5,7 5,95 –8,02 –9,43 105 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) –1,4 –34,25 2,7 2,30 –0,87 –2,35 106 ПАО «Банк Зенит» –1,5 –0,36 424,6 34,13 –2,90 –5,27 107 Банк ПТБ (ООО) –1,6 –15,51 8,9 9,45 –0,66 –3,35 108 АО «Роскосмосбанк» –1,7 –23,96 5,3 4,14 –24,59 –24,88 109 ПАО «Быстробанк» –1,7 –14,61 9,9 2,56 2,41 1,58 110 Банк «Левобережный» (ПАО) –2,2 –14,27 13,0 2,27 7,40 6,48 111 АО «АКБ Международный финансовый клуб» –2,5 –1,30 192,7 67,83 –9,98 –10,25 112 ПАО «Балтинвестбанк» –2,8 –21,35 10,1 10,60 –29,71 –29,60 113 Нацинвестпромбанк (АО) –3,3 –6,13 50,8 48,86 –17,33 –16,10 114 Прио-Внешторгбанк (ПАО) –3,7 –27,03 10,0 6,57 2,30 –1,23 115 ПАО «КБ Центр-инвест» –4,4 –10,53 37,7 3,21 –1,00 –1,69 116 АО «Банк СНГБ» –5,4 –7,77 63,8 9,94 10,92 7,45 117 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) –5,4 –10,79 44,8 2,29 3,12 2,47 118 ПАО «Запсибкомбанк» –7,8 –13,38 50,3 4,09 6,46 4,95 119 ПАО «Банк СГБ» –8,2 –20,21 32,2 10,90 4,47 –0,33 120 ПАО «АКБ Связь-банк» –9,2 –3,15 283,3 17,52 –11,04 –11,22 121 ТКБ-банк ПАО –9,7 –7,78 115,1 12,74 –5,43 –6,96 122 ПАО «Ак Барс» Банк –14,1 –12,12 101,9 5,87 –2,41 –3,68 123 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) –15,8 –41,00 22,8 2,58 –6,65 –8,40 124 Банк «Траст» (ПАО) –16,0 –74,37 5,5 20,46 –87,19 –85,89 125 ООО «КБ Кольцо Урала» –16,4 –42,57 22,2 7,91 0,01 –6,76 126 Банк ИПБ (АО) –17,5 –24,71 53,5 22,58 –9,39 –15,59 127 АО «КБ Интерпромбанк» –19,5 –26,04 55,5 36,38 –14,51 –22,24 128 АКБ «Ланта-банк» (АО) –19,6 –14,32 117,4 62,76 –22,37 –22,27 129 АО «Банк ДОМ.РФ» –20,7 –10,62 174,0 16,05 –18,75 –18,76 130 ПАО «Меткомбанк» –20,7 –18,07 93,7 54,67 –6,29 –17,95 131 Банк «Возрождение» (ПАО) –24,2 –9,86 221,4 9,20 –1,25 –3,09 132 АО «Банк Русский стандарт» –24,4 –24,97 73,2 2,76 –2,77 –3,90 133 ПАО «РГС-банк» –29,1 –44,24 36,7 7,52 –36,30 –37,51 134 АО «КБ Ситибанк» –29,4 –2,20 1 311,0 59,98 –3,32 –8,21 135 ПАО «Банк Уралсиб» –31,3 –6,39 458,7 17,93 3,86 –0,12 136 ПАО «Промсвязьбанк» –84,7 –15,64 457,0 9,89 –2,00 –4,63 открыть таблицу в новом окне Всего по банкам с суммарным объемом вкладов физлиц от 5 млрд руб., в рублевом эквиваленте на 01.07.19 Учитывались только результаты банков с суммарным объемом привлеченных средств физлиц (рублевые плюс валютные вклады в рублевом эквиваленте) не менее 5 млрд руб. на 1 июля 2019 года.

Петр Рушайло