Валютная западня

“Ъ” составил новый рейтинг банков с наибольшими темпами увеличения портфеля валютных депозитов. В первом полугодии резко вырос объем валютных депозитов в российских банках на фоне существенного укрепления рубля и хотя несравнимого, но все же роста рублевых депозитов. За первое полугодие 2019 года объем валютных депозитов в российских банках увеличился на $8,1 млрд. О причинах интереса к валютным вкладам и о том, кто и почему стал бенефициаром этого роста,— в новом рейтинге валютных депозитов «Ъ-Банка».
Первые три квартала 2018 года рынок валютных депозитов физических лиц в российских банках демонстрировал отрицательную динамику: их объем за это время снизился почти на 7% в долларовом эквиваленте. Во многом это объяснялось довольно низкими процентными ставками, которые до августа оставались в пределах 2,25% годовых по долларовым депозитам на срок один-три года (средневзвешенные ставки по привлеченным вкладам, данные Банка России). Однако уже к октябрю ставки перевалили за 3% годовых, и ситуация начала меняться: по итогам четвертого квартала объем валютных вкладов вырос на 1,7% — впрочем, это вполне можно было объяснить не столько ростом ставок, сколько сезонным фактором: в конце года объем депозитов традиционно растет — рублевые, например, в том же четвертом квартале 2018-го прибавили 5,1%.
Настоящий же бум валютных депозитов начался в первом квартале нынешнего года. Процентные ставки по долларовым депозитам на срок один-три года к этому времени вышли на уровни около 3,3% годовых (локальный максимум в 3,39% был достигнут в феврале), но дело было не только в уровне процентных ставок как таковом. Значительную роль сыграл тот фактор, что в этот период на рынке ожидали ужесточения монетарной политики ФРС США. Подавляющее большинство аналитиков считали, что в 2019 году ФРС будет повышать базовую ставку, а это означало не только сохранение высоких ставок по долларовым инструментам, но и, что более важно, укрепление самой американской валюты. «Факторы временного действия, связанные с курсовыми ожиданиями и сохранением привлекательных процентных ставок, обусловили в первом квартале заметный прирост валютных вкладов населения»,— отмечалось в аналитических материалах Банка России.
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Расчеты “Ъ” на основании данных Банка России.
Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему привлеченных валютных депозитов физлиц на 1 июля 2019 года. Полная таблица “Ъ” включает 50 банков.
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Расчеты “Ъ” на основании данных Банка России.
Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему привлеченных валютных депозитов физлиц на 1 июля 2019 года. Полная таблица “Ъ” включает 50 банков.
В результате за первый квартал объем валютных депозитов вырос на 6,4% в долларовом эквиваленте (на $5,7 млрд), объем же рублевых вкладов уменьшился за это время на 0,9%. Интересно, что все это происходило на фоне серьезного укрепления рубля, поэтому в рублевом выражении объем валютных депозитов не только не увеличился, а даже уменьшился, а их доля в общем объеме вкладов осталась на том же уровне — 21,5%.
Во втором квартале ажиотаж начал стихать, однако до начала лета сохранялись надежды на повышение ставки ФРС и объем валютных вкладов продолжал расти, прибавив за эти три месяца 2,6% — рублевые депозиты, правда, за то же время выросли на 3,5%. Тем не менее по итогам первого полугодия счет остался в пользу валютных депозитов: их объем увеличился на 9,2%, тогда как рублевых — лишь на 2,6%. Доля валютных депозитов в общем объеме вкладов за счет укрепления рубля уменьшилась до 20,9%.
При этом уже к началу лета стало понятно, что ужесточения монетарной политики ФРС США не будет, более того, возникли ожидания ее смягчения. Которые оправдались: в июле ФРС снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, еще одно аналогичное снижение произошло в сентябре. Однако в июне—июле рынок валютных депозитов еще рос, и лишь в августе начался отток средств: за месяц объем валютных вкладов уменьшился на 1,1% в долларовом выражении, рублевые за август выросли на 0,8%.
При составлении рейтинга мы решили исключить из рассмотрения банки с общим объемом вкладов физических лиц на 1 июля менее 5 млрд руб. в рублевом эквиваленте: многие из этих банков нельзя в полной мере назвать розничными — зачастую приход одного-двух крупных вкладчиков (иногда — из числа собственников) кардинально меняет динамику и структуру их депозитного портфеля. Банков с общим объемом вкладов более 5 млрд руб. оказалось 136.
Из них мы отобрали 100 с наибольшим объемом валютных вкладов — чтобы исключить ситуацию, когда высокий процентный темп роста кредитного портфеля вызван исключительно эффектом низкой базы. После чего ранжировали банки по двум параметрам: процентному росту объема валютных вкладов за первое полугодие и доле валютных вкладов в общем объеме вкладов физических лиц.
Если анализировать общие результаты этих рейтингов, можно отметить два момента. Из топ-100 банков с наибольшим объемом валютных вкладов лишь 32 продемонстрировали за полугодие прирост валютного портфеля выше среднего по рынку (то есть выше 9,2%), что свидетельствует об увеличении концентрации рынка. Что касается структуры вкладов, то только у 37 банков из топ-100 по объему валютных депозитов их доля в общем объеме вкладов выше среднерыночной (то есть выше 20,9%), у десяти из них она выше 50%.
Об усилении концентрации рынка свидетельствует и подготовленный нами рейтинг всех 136 рассматриваемых банков по абсолютным значениям притока валютных депозитов (с ним можно ознакомиться в электронной версии «Ъ-Банка», пятерка лидеров: ВТБ, Сбербанк, «ФК Открытие», Газпромбанк, Альфа-банк). Если посмотреть на данные о притоке валютных депозитов в эти 136 банков, видно, что за полугодие он оказался гораздо выше, чем по банковской системе в целом — $8,85 млрд против $8,11 млрд по данным ЦБ. Эта разница могла бы быть объяснима тем, что мы анализировали статистику по банкам, выжившим на конец первого полугодия (за эти полгода с рынка ушло 20 кредитных организаций), а также тем, что нам не доступны закрытые сведения о нескольких подсанкционных банках, которые ЦБ включает в агрегированную отчетность. Однако соответствующий анализ по всем банкам, сведения о которых доступны и которые функционировали на 1 июля текущего года, дал цифру, близкую к статистике ЦБ,— около $8,1 млрд. А также показал, что за первые два квартала 2019 года валютные вклады на сумму примерно $750 млн перетекли из банков с общей суммой вкладов до 5 млрд руб. к их более крупным конкурентам. Это весьма внушительный объем средств — почти 50% от общей суммы валютных депозитов в таких банках на начало года.
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Всего по банкам с суммарным объемом вкладов физлиц от 5 млрд руб., в рублевом эквиваленте на 01.07.19
Учитывались только результаты банков с суммарным объемом привлеченных средств физлиц (рублевые плюс валютные вклады в рублевом эквиваленте) не менее 5 млрд руб. на 1 июля 2019 года.
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