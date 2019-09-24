СМИ: Boeing выплатит семьям погибших в двух авиакатастрофах по $144,5 тысячи

Корпорация Boeing определила размер компенсации семьям жертв крушений Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии. По данным Reuters, они получат по $144,5 тыс. Средства направят из созданного в июле специального фонда.

Все претензии будут принимать до конца 2019 года. Родственникам погибших обещают не ставить условия по отказу от судебного разбирательства. Деньги будут перечислять людям из 35 стран.

Авиакатастрофа в Индонезии произошла в октябре 2018 года. Погибли все находившиеся на борту 189 человек. По мнению следователей, причинами стали недостатки в конструкции Boeing 737 MAX и недостаточный контроль со стороны регуляторов, сообщал The Wall Street Journal. В марте 2019 года произошло крушение самолета Boeing 737-8 MAX в Эфиопии. Погибло 157 человек.

После этих события полеты Boeing 737 MAX были приостановлены. В отставку ушел вице-президент корпорации Эрик Линдблад, ответственный за выпуск самолета.

Подробнее о развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Boeing занялась компенсациями».