СМИ назвали причины октябрьского крушения Boeing 737 MAX в Индонезии

Следователи из Индонезии убеждены, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 MAX в октябре 2018 года стали недостатки в конструкции лайнера, а также нехватка контроля со стороны регуляторов. Всего в отчете экспертов перечислено более 100 пунктов, большинство из которых свидетельствуют, что к катастрофе привели и допущенные пилотами ошибки, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как ожидается, полный отчет о расследовании будет обнародован в ноябре. До этого времени комментировать предполагаемые причины крушения следователи отказались. Представитель Boeing сказал WSJ, что компания продолжает сотрудничать с индонезийскими властями.

Газета уточняет, что американские следователи намерены представить перечень рекомендаций по безопасности. В частности, они предлагают повысить квалификацию пилотов в ручном управлении самолетом, а также ужесточить проверки лайнеров. Кроме того, Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) планирует внести изменения в процесс сертификации новых самолетов: регулятор хочет сделать этот процесс более прозрачными, чтобы проверкам подвергались разные типы бортовых систем.

Как утверждают собеседники WSJ, Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обеспокоены тем, что в итоговом отчете следователей «будут слишком подчеркиваться» недостатки конструкции лайнера, а также допущенные FAA ошибки при сертификации. У экспертов NTSB, по предварительной информации, «серьезных разногласий» с индонезийскими властями нет.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing, заявив, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Boeing занялась компенсациями».