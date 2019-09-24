Суд отменил одно из разрешений на строительство 22-этажной высотки в центре Перми

Разрешение на строительство 22-этажного ЖК «Изумрудный» в районе Средней дамбы (Веселая, 18/Революции, 2а) выдано незаконно. Такое решение вынес Кировский районный суд Перми, сообщает интернет-газета «Звезда».

По информации издания, суд установил, что проведении экспертизы и выдаче положительных заключений не учитывалось возведение застройщиком значительной части объекта и его фактическое состояние. Также не были учтены состояние склона, его устойчивость под нагрузкой от вновь проектируемого здания. В суд обратились жители соседних домов, которые посчитали, что строительство наносит вред их домам. Тяжба длилась почти год.

Застройщиком выступает ООО «Стройсервис», зарегистрированное в Перми в 2005 году, его владельцем значится пермский бизнесмен Михаил Клюйков.

В «Стройсервисе» сообщили, что в ЖК «Изумрудный» продано 30 % квартир. По информации девелопера, отменено лишь одно из четырех выданных разрешений на строительство. Решение Кировского суда застройщик намерен обжаловать.