Facebook готова заплатить до $1 млрд за технологию управления компьютером мыслью

Соцсеть Facebook согласилась приобрести нью-йоркский стартап, занимающийся разработкой программного обеспечения по управлению компьютерами с помощью мысли, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, сделка обойдется Facebook от $500 млн до $1 млрд.

Одной из разработок стартапа стал браслет, считывающий сигналы, поступившие от человеческого мозга к руке. Эта технология позволяет вводить текст без помощи клавиатуры.

В начале сентября Facebook представила функцию распознавания лиц по чужим фото. Компания утверждает, что не будет передавать информацию третьим лицам или продавать свою технологию.

С 2017 года эта возможность была активирована у части аудитории, теперь ее могут включить все. Так, пользователь, чье изображение было загружено, мог отметить себя, отказаться от предложения или указать, что он отсутствует на снимке. Уведомления о загрузке фотографий работали в большинстве стран, кроме Канады и Евросоюза, в которых регулируется сфера распознавания лиц.