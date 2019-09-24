Элла Памфилова просит помощь зала

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в очередной раз попробует собрать научно-экспертный совет (НЭС) при ЦИКе. До выборов 8 сентября такие попытки ЦИК делал дважды, но кворум не был собран, и заседания пришлось отменить. После этого госпожа Памфилова заявила, что после выборов работа совета будет реформирована. Пока основному составу НЭС разосланы приглашения на 2 октября с предложением обсудить прошедшие региональные выборы и совершенствование избирательного законодательства. При этом официально дата заседания не назначена, а приглашения получили не все члены совета.

Научно-экспертный совет при ЦИКе был образован в ноябре 2018 года. Его члены, в частности, анализируют правоприменительную практику и разрабатывают предложения по совершенствованию избирательного законодательства. Руководство ЦИКа планировало подключить НЭС к обсуждению проблем, связанных с московскими выборами,— в частности, отказа в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, напоминает сопредседатель «Голоса», член совета Григорий Мельконьянц: «Ценность НЭС в том, что его состав представляет широкий срез носителей различных мнений. Совет мог бы стать недостающей точкой опоры, дать импульс модернизации избирательного законодательства, которую ЦИК продвигает который год, но она буксует».

Собрать НЭС до единого дня голосования дважды не удалось, после чего глава Центризбиркома заявила о необходимости его реформирования. Член совета, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что сложности с проведением заседания могут быть связаны с отсутствием в самом ЦИКе понимания, с какой целью надо приглашать экспертов: «Будет ли НЭС реальным интеллектуальным механизмом, разрабатывающим инициативы, или просто коммуникационной площадкой, предъявляющей способность ЦИКа слушать и слышать оценки экспертов». Приглашения на новое заседание основному составу НЭС разосланы на 2 октября, при этом официально дата не назначена. Господин Виноградов пока не знает, примет ли участие в совете, но полагает, что осенью желающих явиться будет больше, чем перед выборами.

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов сообщил “Ъ”, что в указанный срок не будет в Москве, но был готов участвовать и в августовском заседании. «Основная проблема для взаимодействия ЦИКа и экспертов в том, что большинство их предложений по избирательной реформе лежат за пределами сферы ответственности ЦИКа,— отмечает он.— Это скорее сфера ведения политического блока администрации президента и региональных администраций». Не смогут присутствовать в этот раз также политолог Аббас Галлямов и директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков, а также руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Комментируя отмену прошлого заседания, несколько членов экспертного совета рассказали “Ъ” на условиях анонимности, что вынуждены были под разными предлогами отказаться от участия после звонка из администрации президента.

«Обязательно прийти» на НЭС намерен президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов: «Хотелось узнать о мерах, принятых ЦИКом по выявленным и зафиксированным нарушениям в ходе единого дня голосования. И о реакции на них соответствующих органов». Григорий Мельконьянц, который тоже собирается на заседание, полагает, что прежде всего обсудить надо вопросы повышения конкуренции на выборах — например, каким образом изменить муниципальный и подписной фильтры, а также процедуру проверки подписей и работу почерковедов. Большого смысла не видит, но придет политолог Александр Кынев. «ЦИК имел все шансы улучшить свою репутацию, если бы зарегистрировал московских оппозиционных кандидатов, но он этого не сделал,— считает он.— Логично было бы проводить встречу с экспертами до принятия решений, а сейчас это напоминает ритуал». Еще как минимум 8 из 76 членов НЭС заявили, что собираются на заседание. При этом не все члены совета получили приглашения: на момент сдачи номера их не было у руководителя консалтингового агентства «Бакстер-групп» Дмитрия Гусева и директора «Группы-32» Романа Коломойцева.

Собеседник “Ъ” в ЦИКе отметил, что в этот раз решили сначала выяснить, удобна ли для членов совета дата 2 октября: «Приглашения разосланы основному составу совета, а также некоторым представителям политических партий. Надо сразу понять, смогут они или не смогут, собирается ли кворум. Официально обо всем объявим позже, пока идет работа».

Ангелина Галанина