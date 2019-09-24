Московская область вошла в список регионов с наибольшим числом пропавших несовершеннолетних

В 2018 году в следственные органы России поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 тыс. 683 несовершеннолетних, в первом полугодии текущего года — 8 тыс 383 россиян в возрасте до 18 лет. Соответствующие данные озвучены Следственным комитетом на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних.

На данный момент местонахождение подавляющего большинства лиц по таким сообщениям установлено и в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних, сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также Красноярском и Ставропольском краях.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицию правом искать пропавших детей по координатам их мобильных устройств (телефоны, планшетные компьютеры, умные часы). Для начала поисков необходимо будет письменное согласие одного из родителей пропавшего ребенка.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Пропавших детей найдут по телефону».