Пожар на «Кинеф» не отразился на стоимости акций владельца НПЗ

Вчера на нефтеперерабатывающем заводе ООО «Кинеф» в городе Кириши произошел пожар, которому был присвоен второй ранг. Пожар возник из-за выхода из строя нагревательного оборудования печи НПЗ. Эксперты оценивают ущерб от пожара в 200 млн рублей. Рынок на происшествие отреагировал слабо: по итогам торгов в понедельник акции ПАО «Сургутнефтегаз», которое является акционером «Кинеф», снизились на 0,2%.

Сигнал о том, что на технической установке нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши происходит факельное горение из печи на площади 90 кв. м, поступил в МЧС в понедельник в 7:15. К месту были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и руководство главного управления МЧС России по Ленобласти. Спустя час пожар был ликвидирован, ему был присвоен второй ранг. «Угрозы соседним сооружениям нет. Пострадавших нет»,— отчитались в МЧС. Всего к ликвидации пожара служба привлекла 75 человек и 23 единицы техники.

Пожар хоть и не критичен для НПЗ, но восстановительный ремонт обойдется в 200 млн рублей, говорят эксперты. «Учитывая, что пожар был факельный из-за прогара змеевика в нагревательном оборудовании печи, ремонт на НПЗ будет небольшим по расходам на новое оборудование. Общая стоимость печи — 1 млрд рублей, стоимость восстановления может составить примерно 20% от этой суммы, около 200 млн рублей»,— отмечает аналитик ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский. По словам эксперта, нагревательное оборудование и его составные части на НПЗ являются периодически заменяемыми, поэтому в ходе восстановительного ремонта можно успеть снова смонтировать оборудование в течение срока регламентных работ.

Аварии на НПЗ «Кинеф» случаются регулярно. В 2008 году на заводе произошли два пожара, в результате которых погибли пять человек, а экономический ущерб составил более 100 млн рублей. В 2017 году на гидрозатворе факельного хозяйства «Кинеф» произошел хлопок и возгорание. В результате происшествия погибли два человека, двоих пострадавших доставили в медицинские учреждения, где один из них скончался.

В «Кинеф» вчерашнее происшествие не прокомментировали. Участники рынка также были сдержанны. Акции ПАО «Сургутнефтегаз», акционера «Кинеф», к концу торгов в понедельник снизились на 0,2%, до 35,6 рублей.

Алексей Кириченко