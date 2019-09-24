Застройщику выставили счет

В Саратове подано заявление о банкротстве экс-депутата городской думы застройщика Алексея Березовского. Признать его несостоятельным требует банк «БФГ-Кредит», который сам находится в процедуре банкротства. Сумма исковых требований составляет 1,79 млрд руб. Ранее подобные заявления были поданы в отношении трех организаций, аффилированных с бывшим депутатом. Юристы считают, что иск о признании Алексея Березовского несостоятельным как физлица может повлиять и на судьбу компаний, которыми в настоящее время руководят его сыновья. Это будет зависеть от того, какие сделки и на каких условиях он совершал, будучи в руководстве ­компаний.

Коммерческий банк «БФГ-Кредит» в лице ГК «Агенство по страхованию вкладов» подал иск о признании несостоятельным бывшего депутата Саратовской городской думы Алексея Березовского («Единая Россия»). Господин Березовский может быть признан банкротом как физическое лицо. Сумма исковых требований составляет 1,79 млрд руб. Заявление было подано в суд 20 сентября, к рассмотрению пока не принято. В АСВ суть иска не поясняют.

Напомним, в настоящее время поданы иски о признании несостоятельными трех компаний, аффилированных с Алексеем Березовским. Так, в конце августа было введено наблюдение в отношении ООО «ГК Аркада». Истцом по делу выступает также «БФГ-Кредит». Изначально банк указал, что группа компаний задолжала ему 2,2 млрд руб., но в итоге суд включил в реестр требований лишь 370,1 млн руб., из которых 127,5 млн руб.— основной долг, 115 млн руб.— проценты по кредиту, 127,5 млн руб.— пени. В остальных требованиях банку было отказано. «Аркада» брала кредит в банке в 2015 году под залог 81 квартиры в домах по 3му проезду МуленковаА.П., дома 2 и 6 (ЖК «Изумрудный»).

ООО «Группа компаний „Аркада“» принадлежит Кириллу Березовскому, сыну бывшего депутата. Руководит компанией второй его сын Дмитрий Березовский. В состав ГК входят несколько строительных компаний: ООО «Сартехстрой», ООО «Сартехстройинвест», ООО «Аркада-С», занимающееся строительством дорог ООО «Оптимус», ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод». Они также оформлены на Кирилла и Дмитрия Березовских. ГК «Аркада» входит в число крупнейших застройщиков региона. Сейчас строительные организации группы компаний занимаются возведением ЖК «Солнечный10» в Кировском районе Саратова, 16 домов жилкомплекса «Изум­рудный» и ЖК «Весен­няя» в Волжском районе Саратова. Компании Алексея Березовского принимали участие в строительстве саратовского перинатального центра, нескольких детских садов и школ по государственным контрактам.

Еще два иска касаются цементного завода ООО «СПП „Аркада“» и строительной компании ЗАО «Сартехстройинвест». Признать банкротом ООО требует межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8. Сумма исковых требований составляет 5,83 млн руб. Заявление оставлено без движения до 4 октября в связи с выявленными нарушениями, допущенными при его подаче.

ЗАО «Сартехстройинвест» банкротится по иску ООО «Машстройсервис». Сумма требований составляет 1,37 млн руб. Очередное судебное заседание по делу состоится 1 октября. Как указано в картотеке дел Арбитражного суда Саратовской области, на нем будет рассмотрено заявление о вступлении в дело ООО «Экоресурсы» с суммой исковых требований в 4 млн руб.

Связаться с Алексеем Березовским „Ъ“ не удалось — его телефоны были недоступны. Ранее он заявлял, что иск о банкротстве ГК «Аркада» был подан «специально, чтобы в рамках наблюдения продать залоговые квартиры», а также утверждал, что все организации являются не связанными между собой юрлицами, и никаких последствий для производства банкротство ГК «Аркада» не принесет.

Юрист Дмитрий Храмов считает, что банкротство физического лица, которое пусть и ранее, но имело отношение к компаниям, может повлиять на их дальнейшую судьбу. «Арбитражный управляющий, который будет назначен по этому делу, скорее всего, начнет с того, что будет изучать сделки с имуществом, совершенные юридическими или должностными лицами и гос­подином Березовским. Если какие-либо из них покажутся ему сомнительными, он может попытаться признать их ничтожными, чтобы вернуть имущество в конкурсную массу. Прежде всего, внимание будет обращено на сделки на безвозмездной основе, в сделках купли-продажи может исследоваться цена, по которой было продано имущество. Если она покажется низкой, ее тоже могут попытаться оспорить. Одним словом, юристу по этому делу будет над чем поработать»,— уточнил господин Храмов.

Марина Ковалева