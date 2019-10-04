Бизнес высоких достижений

Сегодня без внедрения инноваций и информационных технологий любому бизнесу в условиях высокой конкуренции просто не выжить. Однако использование IT-решений ради самого факта — путь в никуда: понимать, ради чего компания будет их применять и к какому эффекту это приведет, жизненно важно. Именно поэтому бизнес выбирает продукты SAP: они помогают узнать, что вдохновляет каждого сотрудника, какие решения следует принимать руководству и что нужно каждому покупателю. Именно поэтому в список партнеров SAP входят тысячи организаций по всему миру, для которых выгода от сервисов немецкого вендора очевидна.

Чтобы поощрить своих клиентов, SAP с 2016 года вручает им уже ставшую традиционной премию, которая присуждается за выдающиеся результаты, достигнутые благодаря использованию решений компании, SAP Value Award. Жюри, в состав которого входят признанные отраслевые эксперты и топ-менеджеры крупных компаний, оценивает участников по совокупности критериев. Среди них, например, масштаб эффекта от изменений, влияние внедрения на операционную деятельность и стратегическое развитие компании, наличие прочной связи внедрения решений SAP с полученными бизнес-результатами.

Выбор будет сделан в семи номинациях: «Новые горизонты», «Опережая клиентские мечты», «Логистика на пользу конкурентоспособности», «Лидер цифровой трансформации», «Люди — самый ценный капитал», «Финансы — надежный партнер бизнеса» и «Производство 4.0». Но это еще не все: помимо победителей в номинациях у SAP Value Award есть и отдельный «Приз зрительских симпатий», изготовленный в единственном экземпляре.

Список участников SAP Value Award 2019 и описание того, как каждый из них реализовал внедрение SAP, вы можете найти здесь, в этом приложении.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS: Сегодня на бизнес любой отрасли влияет очень много факторов: экономические, внутренние, внешнеполитические. Компании нужно постоянно меняться для того, чтобы оставаться на плаву, чтобы развиваться. Как раз решения SAP помогают компаниям меняться в нужном направлении и продолжать оставаться в бизнесе. Именно в способности стать драйвером положительных изменений я вижу миссию SAP. Для тех компаний, которые вместе с SAP успешно проходят череду изменений и достигают значительных бизнес-результатов, SAP в СНГ учредила специальную премию SAP Value Award.

Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAP CIS: Мы всегда позиционировали ценность наших решений через успешные клиентские истории. Мы воспринимаем премию SAP Value Award как способ привлечь ваше внимание к лучшим бизнес-инициативам наших клиентов. В этом году в конкурсе принимает участие 41 бизнес-инициатива. Это истории успеха наших клиентов; истории, где четко отражены качественные и количественные результаты, полученные с помощью решений SAP. Я уверен, что эти истории, равно как и другие успешные истории клиентов SAP,— это то неоспоримое доказательство ценности наших решений, это тот прочный фундамент, на котором строится экономика наших стран.