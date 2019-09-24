«Мотовилихинские заводы» загрузят залпом

Как выяснил “Ъ”, ЗАО СКБ, в котором после банкротства «Мотовилихинских заводов» сосредоточилось оборонное производство, получило первый крупный военный заказ. Речь о поставках реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». По словам собеседников “Ъ”, стоимость контракта может составлять 6–7 млрд руб., чего будет достаточно для производства около 20 машин. По мнению экспертов, тот факт, что сами «Мотовилихинские заводы» все еще находятся в конкурсном производстве, не повлияет на выполнение контракта.

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ, входит в группу «Мотовилихинские заводы») заключило контракт с Минобороны РФ, рассказали источники “Ъ”. По их словам, на состоявшемся 20 сентября заседании совета директоров предприятий Мотовилихинского района было заявлено о заключении некоего крупного оборонного контракта, который «позволит предприятию стабильно развиваться и сохранить рабочие места». От «Мотовилихинских заводов» в заседании участвовал советник руководителя холдинга Алексей Антипов. В пресс-службе «Мотовилихинских заводов» от комментариев отказались.

По словам собеседников “Ъ”, речь идет об изготовлении и поставке боевых и транспортно-заряжающих машин из состава РСЗО «Торнадо-С». Контракт между СКБ и Минобороны был заключен еще летом, техника должна быть передана госзаказчику в 2020 году. Размеры контракта и его объемы не разглашаются. В неофициальных беседах топ-менеджеры заводов Мотовилихи говорят об объемах до 6–7 млрд руб. Исходя из этого может быть поставлено порядка двух десятков РСЗО «Торнадо-С».

Предприятием, отвечающим за выполнение оборонных контрактов, было ПАО «Мотовилихинские заводы», но головная организация, управляющая холдингом, с марта 2018 года находится в конкурсном производстве. Объем кредиторской задолженности превышает 17 млрд руб., основным кредитором является ГК «Ростех». Сотрудники ПАО были трудоустроены в дочерних предприятиях МЗ. Так, ЗАО СКБ сосредоточилось на оборонной тематике, ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ) — на гражданской продукции. За ранее заключенные контракты с Минобороны отвечало ПАО МЗ.

Переход бизнеса холдинга в дочерние структуры заметен по динамике финансовых показателей. Так, по итогам 2018 года СКБ увеличило выручку с 295 млн руб. до 1,5 млрд руб., одновременно вырос и убыток — с 60 млн руб. до 1,2 млрд руб. МГМ отчиталось о росте выручки с 2,2 млрд руб. до 7,3 млрд руб., убыток вырос с 164 млн руб. до 355 млн руб. При этом «Мотовилихинские заводы» уменьшили выручку с 11 млрд руб. до 4,2 млрд руб., сократив и убыток с 9,8 млрд руб. до 3,3 млрд руб.

«Торнадо-С» является модифицированной версией высокоэффективной РСЗО «Смерч» и прошла государственные испытания в 2015 году. Может поражать цели как залпом, так и одиночными высокоточными ракетами, а также использовать корректируемые боеприпасы. Дальность ведения огня составляет до 120 км.

Бывший гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий считает, что армия продолжит заказывать на предприятиях МЗ спецпродукцию, несмотря на банкротство головной компании — эту продукцию больше негде делать. По мнению господина Кузьмицкого, банкротство головной компании не грозит проблемами выполняющему оборонный контракт дочернему обществу: средства на его исполнение проходят по спецсчетам, на которые не могут накладывать обеспечительные меры налоговая служба и кредиторы.

Дмитрий Астахов, Пермь