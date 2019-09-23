Месси признан футболистом года по версии FIFA

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим игроком 2018 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Церемония награждения состоялась в итальянском Милане. 32-летний игрок сборной Аргентины обошел португальского нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и голландского защитника английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Месси стал обладателем этой награды в рекордный шестой раз. Ранее FIFA признавала его лучшим игроком в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

В минувшем сезоне аргентинец в составе «Барселоны» стал победителем чемпионата Испании (Ла Лиги).

Лучшим вратарем прошедшего сезона назван голкипер «Ливерпуля» бразилец Алиссон. Лучшим тренером признан работающий с «Ливерпулем» немецкий специалист Юрген Клопп.

Самым красивым голом в прошедшем сезоне FIFA назвала гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в игре против «Ференцвароша», который он забил 16 февраля.