«Ни у кого язык не повернется сказать, что это не Lexus» Дмитрий Гронский — о четвертом флагмане бренда

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о яхте LY 650, которую автомобильный бренд сконструировал совместно с несколькими компаниями.

Случилось то, чего состоятельная публика ждала почти три года. Lexus — это теперь не только автомобиль, но еще и яхта. Ее концепт показали в январе 2017 года, а 30 октября нынешнего на выставке во Флориде публике представят серийное судно, получившее индекс Lexus LY 650.

Длина судна — без малого 20 м. Легкий и высокопрочный корпус изготовлен из полимеров, армированных угле- и стекловолокном. В носовой части размещаются два капитанских кресла и диваны. В кормовой — камбуз. Уровнем ниже — три элегантные каюты с довольно высокими, больше двух метров, потолками, а также туалетными комнатами и душевыми кабинами в каждой из кают.

Разумеется, для реализации замысла бренду Lexus не пришлось возводить собственную судостроительную верфь. В проектировании японской марке помогала компания Nuvolari Lenard из Венеции, специализирующаяся на проектировании крупногабаритных яхт, изготавливаемых по индивидуальным проектам. Непосредственно строительство вела фирма Marquis Yachts из американского штата Висконсин. А двигатели, которые устанавливаются на яхту, шведской марки Volvo Penta. Однако ни у кого язык не повернется сказать, что это не Lexus.

В дизайне судна легко читаются приемы, знакомые нам по автомобилям марки. Интерьеры выполнены с оглядкой на философию омотэнаси — японского гостеприимства, выражающегося в искреннем и добросердечном предугадывании и исполнении желаний гостей. А для повышения эффективности производства и обеспечения высокого уровня качества американские судостроители применяли в своих технологических процессах знаменитую производственную систему Toyota.

В самой компании Lexus называют проект четвертым флагманом бренда. Первые три — это седан LS, внедорожник LX и купе LC. Но докупят ли нынешние владельцы машин Lexus к автомобилям еще и лодку той же марки — все же вопрос. Если верить изданию Business Insider, цена яхты Lexus составит порядка $3,5 млн, а это в разы больше, чем стоит любая из упомянутых машин.