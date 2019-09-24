Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся

Следственный комитет прекратил уголовное дело об убийстве известного певца Михаила Круга. В ходе следствия выяснилось, что нападение на его дом в Твери 17 лет назад организовал криминальный авторитет Александр Костенко по прозвищу Лом, рассчитывавший, вернув похищенное, получать проценты от выступлений и записей певца. Не вовремя вернувшись домой, господин Круг попал под пули одного из грабителей, Дмитрия Веселова, которого впоследствии ликвидировал поклонник певца из числа бандитов.

По официальным данным, сотрудники следственного управления (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Тверской области получили дополнительную информацию об убийстве Михаила Круга в ходе деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет. В начале августа сестра певца Ольга Медведева сообщила о следственном эксперименте, который силовики провели в доме семьи Михаила Круга. В нем участвовал член банды «Тверские волки» Александр Агеев, приговоренный в 2009 году к пожизненному заключению за убийства и другие особо тяжкие преступления. Изначально он полностью отрицал свою вину в соучастии в нападении на дом певца, но после того, как его этапировали в тверской СИЗО из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, следователи установили с преступником «психологический контакт». В результате Александр Агеев дал признательные показания о нападении на дом Михаила Круга с другим участником банды «волков», Дмитрием Веселовым.

Александр Агеев рассказал следователям, что указание напасть на дом Михаила Круга им дал тверской криминальный авторитет, один из основателей «Тверских волков» Александр Костенко по прозвищу Лом, застреленный в 2006 году. По замыслу Лома Александр Агеев и Дмитрий Веселов должны были вынести из дома исполнителя антиквариат и ценности. Обнаружив пропажу, Михаил Круг, как считал Лом, обратился бы к нему за помощью, а тот бы «нашел» украденные вещи в обмен за часть гонораров от концертной деятельности. Для ограбления был выбран поздний вечер 30 июня 2002 года — в тот день в Твери отмечали День города, на котором должен был выступить Михаил Круг. Певец с семьей неожиданно вернулся домой и застал бандитов врасплох.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета ТТ калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Дмитрий Веселов и Александр Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота»,— сообщили в СУ СКР по Тверской области.

Дмитрий Веселов пережил Михаила Круга всего на несколько месяцев: в марте 2003 года еще один участник «Тверских волков», Александр Осипов (также приговоренный к пожизненному заключению и этапированный в Тверь из колонии в Хабаровском крае), застрелил его в лесу в Кимрском районе Тверской области, узнав, что тот виновен в убийстве певца. Александр Осипов был знаком с шансонье и являлся поклонником его творчества. Впоследствии он был осужден за убийство Дмитрия Веселова, но этот срок поглотило его пожизненное наказание.

«Показания Александра Агеева полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение другими собранными доказательствами по уголовному делу. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования»,— заключили в тверском СУ СКР.

Привлекать Александра Агеева к ответственности за убийство Михаила Круга не будут, уточнили “Ъ” в пресс-службе ведомства. Сестра певца Ольга Медведева отказалась комментировать “Ъ” прекращение уголовного дела об убийстве брата. В свою очередь, прокуратура Тверской области должна проверить обоснованность прекращения громкого дела.

«Волки» действовали в составе тверской ОПГ, которая контролировала криминальную жизнь региона с 2002 года. Банду наемных убийц возглавлял Анатолий Осипов (Волк), в чью честь и стали называть группу киллеров. На счету «волков» 14 убийств, серия вооруженных нападений и краж. Члены бригады киллеров, включая Александра Осипова и Александра Агеева, были осуждены в 2009 году.

Александр Тихонов, Ярославль