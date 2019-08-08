Бывший «волк» специально приехал в Тверь от «Совы»

Неожиданный поворот произошел в расследовании убийства певца Михаила Круга, совершенного 17 лет назад. Отбывающий пожизненное заключение за убийства и разбойные нападения участник «бригады волков» тверской ОПГ Александр Агеев признался в участии в этом преступлении. Агеева уже этапировали из колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), и в доме певца с участием киллера был проведен следственный эксперимент. Осужденный также подтвердил ранее рассматривавшуюся следствием версию о том, что в господина Круга стрелял другой член ОПГ Дмитрий Веселов, позже убитый одним из своих соратников.

О следственном эксперименте, проведенном 6 августа в доме семьи Михаила Круга на улице Освобождения в тверском микрорайоне Мамулино, “Ъ” рассказала сестра убитого Ольга Медведева, возглавляющая Фонд творческого наследия Михаила Круга. Силовики заранее попросили ее убрать из дома лишние вещи и опасные предметы. Во время эксперимента госпожа Медведева находилась в соседнем доме. По завершении следственного мероприятия сотрудники правоохранительных органов ничего ей не сообщили. Получить комментарии по поводу следственного эксперимента в региональных прокуратуре и управлении Следственного комитета России не удалось.

В местных ресурсах имя участника следственного эксперимента появилось уже в среду утром. Им оказался Александр Агеев, приговоренный в октябре 2009 года к пожизненному заключению за убийства, разбойные нападения, незаконный оборот оружия и создание организованного преступного сообщества. До недавнего времени убийца отбывал наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных ИК-18 «Полярная сова» в ЯНАО. Агеева и другого члена тверской банды «волков» Александра Осипова, также приговоренного к пожизненному сроку по тем же обвинениям и отбывающего наказание в Челябинской области, недавно этапировали в тверской СИЗО.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. В тот момент в доме певца помимо него самого находились его жена Ирина, теща и трое детей. Преступникам помогло то обстоятельство, что дверь трехэтажного дома на ночь не закрыли.

Агеев, по некоторым данным, рассказал и показал следователям во время эксперимента, как еще один член их банды Дмитрий Веселов застрелил Михаила Круга. По выдвигавшимся ранее версиям, убийство певца в планы преступников не входило: они рассчитывали, что его не будет дома, и намеревались ограбить дом с целью оказания давления на исполнителя, который отказывался платить «волкам» дань. Застрелили певца, когда он попытался дать грабителям отпор.

В августе 2012 года в Твери было найдено захоронение с останками застреленного человека, его местонахождение указал отбывавший пожизненный срок Осипов. Он же сказал, что это останки Веселова. Годом позже вдова Михаила Круга по фотографии опознала Веселова как участника нападения на дом. А еще год спустя Осипов в интервью «Комсомольской правде» подтвердил, что именно Веселов стрелял в Михаила Круга. Позже Осипов рассказал, что в нападении на дом певца участвовал и Агеев. И тот наконец решил сознаться.

«Бригада» киллеров действовала в составе крупной тверской ОПГ, контролировавшей криминальную жизнь региона начиная с 2002-го. Возглавил группу наемных убийц Анатолий Осипов (Волк), по прозвищу которого банду и стали называть. В «Бригаду» вошли также сын Осипова Александр (Младший Волк), Александр Агеев (Стрелок) и другие. После убийства Анатолия Осипова его место в банде занял сын. По данным правоохранителей, на счету «банды волков» 14 убийств, серия вооруженных нападений и краж. В 2009 году члены «бригады» были осуждены.

Александр Тихонов, Ярославль