На выборы в Коми-округе зарегистрирован 261 кандидат

Избирательные комиссии зарегистрировали 299 кандидатов на выборы 27 октября. В этот день состоятся выборы в думы шести муниципальных округов на территории Коми-округа, а также Уинского муниципального района. На этот день запланированы также довыборы в думу Гремячинского городского округа.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Пермского края, 254 кандидата представляют четыре политические партии, а 55 являются самовыдвиженцами. Отказ в регистрации получили 28 человек. Из них 10 не представили необходимое число достоверных подписей, шесть — из-за сдачи неполного пакета необходимых документов, а четыре — из-за их неправильного оформления. Скрыли сведения о своей судимости четыре кандидата, двое представили недостоверные сведения, один нарушил порядок сбора подписей, еще один кандидат не смог зарегистрироваться в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права.

Таким образом, в Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах на 90 мандатов претендует 261 кандидат. От «Единой России» в выборах участвуют 87 человек, от КПРФ — 47. ЛДПР и «Справедливую Россию» представят 51 и 32 кандидата соответственно. При этом самовыдвиженцев — 44 человека. За 15 мандатов в думе Уинского муниципального округа будут бороться 34 кандидата. Из них 15 представляют «Единую Россию», четыре — КПРФ, три — ЛДПР, двое — «Справедливую Россию». В выборах примут участие и 10 самовыдвиженцев.