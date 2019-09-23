В Дзержинске неизвестные обокрали банк «Восточный»

В Дзержинске неизвестные преступники, отжав пластиковую входную дверь, проникли в дополнительный офис банка «Восточный» на проспекте Циолковского и похитили из сейфа более 8 млн руб.

Предположительно, преступление произошло в ночь с пятницы на субботу 21 сентября. Сообщение о нем поступило в дежурную часть УВД Дзержинска 21 сентября около 10:30. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Напомним, в мае 2016 года в Нижнем Новгороде было совершено резонансное разбойное нападение на отделение банка «Российский капитал» на улице Белинского. В майские праздники в подвал жилого дома, на первом этаже которого находился банк, проникли преступники. За сутки они продолбили перекрытие, сделав лаз в туалет банка и организовав там засаду. Когда праздники закончились и сотрудницы банка пришли утром на работу, преступники в масках напали на них, заковали в наручники и вынудили открыть сейф, из которого похитили всю имеющую в кассе наличность. Тогда “Ъ-Приволжье” от сотрудников банка узнал, что было похищено более 5 млн руб. Позже участников банды, руководил которой Олег Пронин, осудили. В том числе, в группировку входил бывший оперуполномоченный угрозыска Сормовского РУВД Сергей Алешин. Одним из свидетелей по уголовному делу проходила бывшая мировая судья.

В сентябре 2016 года неизвестные преступники похитили деньги из нижегородского отделения «Кредит Европа банка» на улице Горького. Двое преступников залезли в отделение банка в ночь с субботы на воскресенье, подобрали ключи или открыли отмычками железную дверь заднего входа. Преступники вскрыли сейф и украли 5,3 млн руб. наличными.

Иван Сергеев