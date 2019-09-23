«Драма пока не просматривается»

С трубопроводом «Дружба» снова возникли проблемы: прокачка нефти была прервана на девять часов. По словам советника президента «Транснефти» Игоря Демина, поставки топлива возобновились в понедельник утром. Ранее польский оператор PERN S.A., который поставляет по «Дружбе» нефть на НПЗ в Польше и Германии, сообщал, что вечером в воскресенье произошла утечка из-за попытки нелегальной врезки в трубопровод. Из-за этого топливо разлилось на площади около 30 квадратных метров. Очередной инцидент может негативно отразиться на репутации России как поставщика нефти в Европу, отметил в прямом эфире директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

— Насколько серьезна приостановка прокачки на девять часов и разлитие топлива?

— Судя по информации, которую предоставила «Транснефть», уже в районе 5 утра по московскому времени в понедельник прокачка была восстановлена. Поэтому пока говорить о какой-то серьезной катастрофе, сопоставимой или даже близко подбирающейся по последствиям к истории конца апреля с попаданием дихлорэтана в трубу, конечно, пока не приходится. Я не до конца понимаю, какая там могла быть незаконная врезка на польской территории. Но, тем не менее, пока, с точки зрения технологический последствий, масштаба аварии, самое главное — «Транснефть» говорит, что прокачка уже с утра была восстановлена.

История с «Дружбой» имеет очень много измерений, в том числе и внутрироссийское — она породила настоящую войну двух государственных компаний «Транснефть» и «Роснефть», с этим еще предстоит нам разбираться, идет дискуссия на тему изменения системы контроля за пунктами учета нефти и прочее, прочее, прочее.





Но есть, конечно, и внешние измерения, связанные с репутацией России как поставщика энергоносителей — здесь тоже много в нас стрел было направлено. Вот в контексте вопроса, насколько надежна Россия как поставщик углеводородов в Европу, самое главное — чтобы такого рода истории не носили длительный характер. Пока все-таки я вижу, что драма не просматривается.

— Но это очередной инцидент за довольно небольшой промежуток времени. Можно ли говорить, что речь идет о каких-то системных проблемах?

— Верно, эта история никак не рассосется, извините за грубое слово. Ведь, по сути дела, это произошло, напомню, еще в апреле, то есть мы уже пять месяцев фактически находимся в ситуации, когда эта история постоянно о себе напоминает. В том числе и новостями из-за рубежа — и забастовки на немецких заводах, и заявления Лукашенко, что они северную часть «Дружбы» у России отберут. Вот теперь, значит, польская врезка. Не говоря уже про то, что до сих пор нет, вообще, понимания, а что произошло с нефтепроводом «Дружба». Никакого официального ответа нет. Правительственные комиссии создавались, но никаких результатов, выводов мы не видим. Нам за пять месяцев внятно не объяснили: что случилось, кто виноват, какие выводы из этого будут сделаны. Поэтому, конечно, в такой ситуации, когда даже мы внутри страны не разобрались, такого рода внешние новости нам, безусловно, улыбок на лице не добавляют.

— Этот случай может быть неким аргументом в споре между «Роснефтью» и «Транснефтью»?

— Здесь все-таки посложнее. Почему? Эта история произошла на территории Польши. Как вы понимаете, «Транснефть» не имеет возможности управлять этой системой на польской территории, там есть польская компания, которая занимается транспортировкой нефти через свою территорию. Поэтому и предъявить здесь претензии довольно сложно. История с немецкими заводами другая — там-то собственником сама «Роснефть» является. Неслучайно «Транснефть» так открыто обвинила «Роснефть», что она сама подогревает интригу. Но в случае с Польшей «Роснефть» акционером не является, поэтому я в этом случае какого-то российского следа, честно говоря, не вижу. Но, правда, у нас и других случаев хватает — с ними бы разобраться.

Беседовала Наталья Жданова