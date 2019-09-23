«Интерфакс»: Минэкономики предлагает ограничить взыскание долгов прожиточным минимумом

Минэкономики РФ подготовило законопроект об ограничении взыскания долгов. Предлагается, чтобы после списания по исполнительным листам у граждан оставалась сумма не менее прожиточного минимума. Это не будет распространяться на задолженность по алиментам, коммунальным платежам, штрафам и налогам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Изменения могут внести в законы «Об исполнительном производстве», «О прожиточном минимуме в РФ», «О страховых пенсиях», «О несостоятельности (банкротстве)» и в Трудовой кодекс. Поправки согласованы с Минюстом, Минфином, Федеральной службой судебных приставов (ФССП) и с Минтрудом, утверждает собеседник агентства.

Законопроектом предлагается не возбуждать исполнительное производство, если доходы должника ниже прожиточного минимума и у него нет имущества, которое можно взыскать. Информацию о доходах и имуществе ФССП будет получать от налоговых органов, от кредитных организаций, ГИБДД, управления Росреестра.

Напомним, ранее Минэкономики предложило обязать банки продавать долги граждан им самим. Сейчас они перепродаются в среднем за 2,8% от размера долга.

Подробнее об инициативе и о возможных последствиях — в материале “Ъ” «Отпущение долгов».