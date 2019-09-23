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Недобор зерна в Удмуртии из-за непогоды составил 100 тысяч тонн

В Удмуртии из-за непогоды недобрали 100 тыс. тонн зерна. Об этом журналистам сообщила министр сельского хозяйства республика Ольга Абрамова после аппаратного совещания властей региона.

«Пока ущерб оценивается в 738 млн рублей. При этом часть пострадавших полей удалось убрать. Урожайность по республике в этом году очень хорошая — 24,6 против 20,5 центнеров с гектара. Но из-за холодного и дождливого лета недобор зерна составил 100 тыс. тонн. Мы должны были собрать в пределах 780-800 тыс. тонн, собрали всего 570 тыс. тонн. Хорошая погода в начале сентября позволила аграриям выйти на несколько недель, когда можно было вообще круглосуточно работать, но убытки и потери есть, особенно это явно видно в северных территориях. С югом все нормально»,— сказала министр.

В августе в Удмуртии ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Из-за непогоды хозяйства не могли вывести на поля технику для уборки урожая, при этом само зерно тогда еще не вызрело. В сентябре стало известно, что посевные, пострадавшие в результате дождей, оказались незастрахованы. Это создаст сложности при получении компенсации. Сельхозпроизводители отметили, что не страхуют посевы, потому что доказать страховщикам наличие ущерба практически невозможно.

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