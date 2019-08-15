В Удмуртии ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Власти Удмуртии ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почты. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов. Документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

«Ввести с 15 августа 2019 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации в границах территории Удмуртии с региональным уровнем реагирования»,— говорится в распоряжении.

Ранее минсельхоз республики обратился к Александру Бречалову с просьбой ввести режим ЧС из-за непогоды, которая может привести к снижению валового объема урожаю зерна более чем в два раза до 315 тыс. тонн. Хозяйства из-за переувлажнения почв не могут вывести на поля технику для уборки урожая, при этом само зерно еще не вызрело. Представители хозяйств считают, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб.