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В Горнозаводском районе ускорена ликвидация аварийного жилья

Во время рабочей поездки в Горнозаводский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с главным федеральным инспектором Пермского края Сергеем Половниковым ознакомился с ходом ликвидации аварийного жилья в поселке Сараны. Здесь к 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной программы по ликвидации аварийного жилья будет расселено девять домов, в которых проживает более 140 человек. На это предусмотрено около 80 млн руб. 33 жителя поселка переедут в новое жилье до конца 2019 года. На это направлено 25,5 млн руб.

Сейчас жители аварийных домов начали получать новое жилье по одному из двух механизмов: либо они получают денежную компенсацию и покупают жилье самостоятельно, либо муниципалитет предлагает варианты, которые утвердила специально созданная комиссия. По словам замминистра строительства Пермского края Фаины Минх, требования к такому виду жилья высокие. Внимание уделяется материалу, из которого построен дом, отделке и состоянию коммунальных сетей. «При этом продавец квартир дает гарантию три года, то есть при выявлении каких-либо недостатков переселенцам проведут ремонт бесплатно»,— пояснила Фаина Минх.

Как отметил губернатор, изначально ликвидация аварийных домов была запланирована на период до 2024 года, однако благодаря увеличению финансирования в рамках нацпроекта и поддержке президента сроки были изменены. «Национальный проект позволил высвободить краевые деньги, и мы смогли направить их на ликвидацию домов, которые прежде не были включены в план. При этом мы комплексно подошли к вопросу и дополнительно включили дома в этом же квартале, чтобы освободить площадку под новое строительство. В качестве варианта мы рассматриваем строительство на одном из участков школы»,— сообщил Максим Решетников. По словам главы региона, важным преимуществом освобождаемых участков является их обеспеченность коммунальной инфраструктурой.

Напомним, в Пермском крае в 2020–2021 годах планируется расселить и ликвидировать 224 тыс. кв. м аварийного жилья. Из них 139 тыс. кв. м расселят благодаря федеральному финансированию, 85 тыс. кв. м — с помощью краевых средств. Как пояснили в минстрое Прикамья, до 2021 года, с учетом обоих проектов, в благоустроенное жилье переедут 12 тыс. человек. Аварийный фонд будет ликвидироваться в 33 муниципалитетах, на территории которых есть аварийное жилье. На эти цели предусмотрено 9,7 млрд руб. Из них 5,8 млрд руб.— федеральное финансирование, 3,9 млрд руб.— средства краевого бюджета.

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