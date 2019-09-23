На МС-21 и SSJ 100 установят российскую операционную систему

В России ведется разработка операционной системы реального времени под названием JetOS. Новую систему планируется установить на отечественных самолетах МС-21 и Sukhoi Superjet (SSJ) 100, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов. Он рассказал, что работа над системой идет с 2016 года по заказу Минпромторга в рамках программы импортозамещения. Как уточнил господин Хохлов, JetOS — «это полностью отечественная разработка», и сейчас ее уже начали тестировать.

«Первые версии JetOS уже обкатываются на платформах отечественных разработчиков, а разработку сертифицируемой версии ядра этой операционной системы планируется выполнить до конца 2019 года»,— сообщил гендиректор ГосНИИАС. Он добавил, что системе нужно получить «сертификационный пакет» (полный набора данных жизненного цикла), благодаря чему JetOS смогут использовать и при создании перспективных воздушных судов. По мнению господина Хохлова, установка иностранных операционных систем угрожает нацбезопасности страны.

«Использование специализированных операционных систем зарубежного происхождения, таких как VxWorks 653, PikeOS, MACS2, LynxOS-178 — это не только технологическая зависимость, но и реальная угроза национальной безопасности нашей страны. А после обострения отношений между РФ и рядом стран Запада наши разработки оказались в центре внимания отраслевых ведомств и стали ускоренно развиваться»,— уверен он.

О создании JetOS стало известно в 2017 году. Планировалось, что сертификаты на новую систему получат в течение двух лет. Предполагается, что отечественный аналог позволит защитить авиационную сферу от возможных санкций со стороны Запада.