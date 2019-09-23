Красноярские чиновники по ошибке снесли объект культурного наследия

Выбранный мэрией Красноярска подрядчик снес часть старинного забора на Троицком кладбище, входящего в список объектов культурного наследия, сообщает телеканал ТВК. Ранее в департаменте городского хозяйства говорили, что забор находится в аварийном состоянии.

В мэрии Красноярска заявили, что проведут внутреннюю проверку и выяснят, кто принял решение о сносе забора. «Здесь не были учтены следующие факторы: это то, что это является объектом культурного наследия. Соответствующая информация администрацией города была получена, к сожалению, в информации не был перечислен такой объект, как забор или какие-то другие элементы»,— сказал первый вице-мэр Владислав Логинов.

По материалам госзакупок, около месяца назад департамент городского хозяйства администрации Красноярска по итогам электронного аукциона заключил соответствующий контакт с индивидуальным предпринимателем Сергеем Сидоровичем. Его сумма составила 958,7 тыс. руб. при начальной цене 1,38 млн руб. По словам господина Логинова, контракт с подрядчиком расторгнут, а работы по сносу остановлены.

Троицкое кладбище — одно из старейших кладбищ Красноярска, существует с 1842 года. На его территории находится один памятник архитектуры и около 20 памятников истории.

Юлия Сасевич